La Laguna recibe una distinción por la gestión del arbolado urbano

El programa Tree Cities of the World 2024 dejó este miércoles 16 distinciones en España, de la que una fue a parar a La Laguna. Se trata de «un prestigioso reconocimiento internacional otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Arbor Day Foundation, que pone en valor el compromiso del municipio con la protección, gestión y promoción del arbolado urbano», según indicó el grupo de gobierno municipal.

El reconocimiento fue presentado por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández (CC). Inicialmente previsto en el Camino Largo, el acto se tuvo que trasladar a la Casa de los Capitanes por la incesante lluvia que caía sobre la Ciudad de los Adelantados. «Ser reconocidos como Tree City of the World es mucho más que una distinción; es un mensaje claro al mundo de que La Laguna cree en un modelo de ciudad sostenible, que protege su entorno y apuesta por una vida saludable y en armonía con la naturaleza. Es un orgullo para todos los laguneros y laguneras», expresó el alcalde lagunero.

El regidor local también puso de relieve que «este galardón refuerza nuestro liderazgo en políticas verdes y nos compromete aún más con el futuro de nuestra ciudad y de nuestro planeta». Además, explicó que este reconocimiento otorgado por la ONU se convierte «en un nuevo atractivo para este municipio declarado, hace 25 años, Patrimonio Mundial de la Humanidad».

La Laguna es la primera ciudad de Canarias en recibir esta distinción internacional, que en esta edición ha sido otorgada también a otras 15 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Burgos, Carmona, Gandía, León, Madrid, Málaga, Salamanca, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona, Tres Cantos, Valencia y Valladolid. Desde el punto de vista mundial, el reconocimiento lo recibieron en la anterior edición 200 urbes.

El Consistorio lagunero puntualizó que «la distinción Tree City of the World no se concede al azar». Y agregó: «Para recibirla, los municipios deben superar cinco estándares fundamentales relacionados con la gestión activa del arbolado urbano, el marco normativo de protección, la planificación, el presupuesto destinado a parques y jardines, y la concienciación social».

Los cinco requisitos

Según la web del programa Tree Cities of the World, los dos primeros estándares son: autoridad («contar con una persona responsable ya sea de dirección, departamento o jefatura dentro del gobierno municipal que esté a cargo de la gestión y mantenimiento del arbolado urbano») y legislación («tener marco normativo, en forma de leyes, ordenanzas, reglamentos o documentos estratégicos específicos sobre el cuidado, plantación y mantenimiento de los árboles urbanos, ya sean a nivel municipal o autonómico»).

Se unen a los anteriores tres más: inventario («contar con un inventario pie a pie que se encuentre actualizado como máximo en los últimos cinco años, o el cálculo de la cobertura arbórea, con herramientas como i-Tree»), presupuesto anual («asignar un presupuesto anual para la gestión y cuidado del arbolado urbano que refleje el compromiso del municipio para su mantenimiento») y celebración («promover, reconocer a los árboles de nuestra ciudad con una celebración anual»).

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández mostró su satisfacción con el galardón. «Este reconocimiento es el resultado de muchos años de trabajo constante, discreto y comprometido por parte de los trabajadores del área de Parques y Jardines, y también del esfuerzo colectivo de la ciudadanía lagunera por la sostenibilidad y hacer del municipio un verdadero pulmón verde», manifestó el edil nacionalista.

24.400 árboles

«Con más de 24.400 árboles y palmeras censados y más de 2,2 millones de metros cuadrados de zonas verdes, La Laguna consolida su apuesta por un modelo urbano que integre naturaleza, salud y sostenibilidad», cifraron desde el Ayuntamiento. Entre la vegetación más habitual en sus parques y jardines destacan las palmeras, los dragos y los olmos en la zona histórica, así como los tarajales en los entornos de costa

El programa Tree Cities of the World fue creado por la Arbor Day Foundation y la FAO con el objetivo de fomentar un modelo global de ciudades comprometidas con el desarrollo sostenible a través de la silvicultura urbana, entendida como una herramienta esencial para luchar contra el cambio climático, mejorar la salud pública y fortalecer la cohesión social.

