La Laguna aprueba un paquete de medidas frente a las deficiencias del barrio de San Lázaro

San Lázaro arrancó este jueves al grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE-CC) el compromiso de llevar a cabo un importante paquete de medidas que pongan solución a las deficiencias del barrio. El acuerdo se adoptó durante un pleno y contó con el apoyo de todos los partidos. Entre las acciones destacan las mejoras en el camino, en la carretera general y en la calle Espinero, así como la realización de un estudio sobre el impacto del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna en la zona.

El presidente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro, Andrés Pérez, explicó que venían insistiendo largo tiempo al Consistorio lagunero sobre la necesidad de actuaciones y no recibían respuesta. Una reunión con el Ayuntamiento que finalmente no se celebró supuso un punto de inflexión. Fue ahí que la zona optó por colgar decenas de pancartas y banderas verdes, las mismas con las que este enclave lagunero se opuso con vehemencia a finales de los años 90 y principios de los 2000 a un modelo desarrollista que comprometía su futuro.

El portavoz del PP de La Laguna, Juan Antonio Molina, se reunió con Pérez y su equipo y llevó al pleno de este jueves una moción. El punto se barruntaba tenso. No obstante, el concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz del grupo socialista, Badel Albelo, intercambió pareceres con la representación vecinal antes del debate y limaron asperezas. «Quiero agradecer al señor Badel que se haya acercado a nosotros», expresó Pérez en los primeros compases de su intervención.

En su alocución, el dirigente vecinal tendió la mano al grupo de gobierno, pero no dudó en mostrar su malestar con la falta de respuesta a los escritos presentados y la situación del barrio. Sin necesidad de papeles, enhebró un recorrido por los problemas de la zona, entre los que resaltó las molestias que genera el aeropuerto, del que dijo que los «asfixia».

«El municipio es muy amplio y hay muchos problemas; no queremos ser el ombligo del mundo», contextualizó Pérez, antes de indicar que no por ello una zona puede quedar abandonada. Se refirió a las vías de tráfico y se detuvo en otros aspectos como el monumento a la trilladora y la seguridad de una vivienda de la carretera general del Norte en la que falleció una persona por el impacto de un coche.

Andrés Pérez, aunque había permanecido en un segundo plano en los últimos años, es un experimentado dirigente vecinal. Este jueves su tono independiente sorprendió a algún concejal. «A nuestro barrio lo tendrán con ustedes siempre. No nos interesa el tema de la política partidista y estamos hartos de que en los barrios se utilice el si estás conmigo, no estás conmigo», dijo a modo de cierre. «No queremos saber de colores políticos; vamos a estar con todos y a aplaudir a aquel que haga las cosas bien y a recalcarle al que no las haga que las tienes que hacer», completó.

El acuerdo unánime se produjo sobre una enmienda presentada por el grupo de gobierno. El primer punto de ese documento final recoge la realización de un estudio «para modificar, si se pudiera, el estado de las aceras del camino San Lázaro, eliminando las barreras arquitectónicas, denominando el proyecto Plan de aceras de San Lázaro». Le sigue «realizar la adaptación de la calle Espinero para generar una zona de coexistencia con los peatones, mejorando así la seguridad de estos, creando una senda peatonal hasta el estacionamiento disuasorio ubicado en la zona».

Carretera general

«Continuar las reuniones de trabajo y coordinación con el Cabildo de Tenerife sobre las actuaciones necesarias de las vías insulares del municipio de San Cristóbal de La Laguna, que son competencia del Cabildo, y, dentro de ellas, insistir en la priorización de una mejora integral de la TF-152: repavimentación, iluminación, aceras, red de pluviales y alcantarillado, pasos de peatones...», se contempla para la carretera general del Norte.

El acuerdo número cuatro establece «iniciar el estudio para modificar el sentido del tráfico en la carretera de San Lázaro a la altura de los centros comerciales, así como en la intersección del puente en el cruce con la calle Espinero, para después del estudio del impacto proceder a la realización de sendas peatonales, aparcamiento o, si así lo permitiera el ancho de la vía, la creación de aceras».

Completan la batería de acciones delimitar en algunos tramos del camino la tara de vehículos de gran tonelaje (siete toneladas), realizar un estudio de impacto del aeropuerto conjuntamente con AENA, analizar la inclusión de San Lázaro dentro de la zona de bajas emisiones para delimitar los estacionamientos en el entorno como zona verde (aparcamientos para residentes) y mantener informados a los vecinos a través de la Asociación con reuniones periódicas.