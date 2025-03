San Lázaro desempolva las banderas verdes ante la acumulación de problemas: aparcamiento, aceras, seguridad vial...

Un barrio convertido en aparcamiento del Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, sin aceras o con estas deterioradas, con problemas de seguridad vial y con más asuntos pendientes. Así se puede resumir el relato que realiza el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro, Andrés Pérez. «Estamos saturados», apunta sobre la cantidad de circunstancias que se les acumulan, hasta el punto de que han desempolvado las banderas verdes que a finales de los años 90 y principios de los 2000 se convirtieron en símbolo de la lucha en defensa del suelo rústico.

Pérez, que fue uno de los líderes de aquel movimiento y de la recordada Coordinadora de Pueblos y Barrios, explica que desde junio de 2024 han tratado de poner en conocimiento del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna sus demandas. Según indica, han ido presentando escritos y fueron convocados a una reunión cuyo inicio se fue demorando y se tuvieron que ir. «Nos sentimos olvidados; el único que nos ha contestado y que nos resuelve lo que le pedimos sobre la marcha es el concejal Fran Hernández», manifiesta.

Y fue a la vista de esa situación que apostaron por el regreso de las banderas y por colocar carteles por el barrio. Después el PP se reunió con la Asociación de Vecinos y el líder de este partido en el municipio, Juan Antonio Molina, llevará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de La Laguna. Unidas se Puede también ha presentado una pregunta para esa sesión.

Carteles reivindicativos en las inmediaciones de la cancha. / María Pisaca

Aparcamiento. Uno de los problemas más acuciantes es que San Lázaro se ha convertido en una especie de aparcamiento del Aeropuerto. Andrés Pérez detalla que se suman varios factores: el precio del parking del aeródromo, la limitación de tiempo para permanecer gratuitamente dentro de las instalaciones aeroportuarias para la recogida de pasajeros y la ubicación reciente de nuevos aparcamientos de empresas de alquiler de coches en el interior del barrio.

Hay vehículos en cualquier rincón y los vecinos no tienen dónde estacionar

La consecuencia es que hay vehículos en cualquier rincón y los vecinos no tienen dónde estacionar. Ocurre en las calles de la parte alta, en la curva hacia el Camino de La Villa y hasta en los tramos de la carretera general del Norte más próximos al Aeropuerto. También apunta que personas acuden en coche a recoger a familiares y amigos y, como el tiempo gratuito para estar con el coche dentro del aeródromo es reducido, optan por esperar en el barrio con comida y bebida, y sucede que hay quienes dejan tirados los restos y hacen sus necesidades en la calle.

En cuanto a los coches de las empresas de alquiler que tienen allí sus aparcamientos, Pérez se queja de que circulan a gran velocidad. Además, tanto esas compañías como otros negocios de diferentes sectores necesitan plazas de estacionamiento para sus trabajadores. En ese punto señala que hay empleados que no retiran sus vehículos hasta que no se produce la llegada de otro compañero, creando una rotación interna que reduce, más si cabe, las opciones que tiene los residentes para poder aparcar. Asegura que a tal punto llegó la situación la pasada Nochebuena que se dieron varios casos de personas que no cenaron con sus familiares porque solamente les quedaba la opción de parar su coche en mitad de la calle bloqueando la circulación.

Aceras. Otro de los asuntos en los que Pérez pone el foco es en los problemas en las aceras. Pide que se resuelva el problema de la falta de rebajes y que se reduzca el desnivel de la acera en la parte baja del camino (desde la iglesia hasta la rotonda de San Benito). Mientras tanto, y lo que es peor, la zona alta carece de aceras. También las de la carretera general se encuentran muy deterioradas y con parches. La calle El Espinero es otro punto para el que urgen soluciones en este sentido, al igual que para las farolas que dificultan el paso.

Las aceras de la carretera general del Norte se encuentran en muy mal estado

Pasos de peatones. El presidente vecinal también se refiere al paso de peatones despintado de la carretera general que da acceso a la plaza, ya desprovisto de un sistema luminoso que se instaló años atrás debido a la peligrosidad que siempre lo ha caracterizado. «Debería haber también una señal en alto como en otros lugares en la que diga que hay un paso de peatones», propone. Asimismo, considera necesaria la creación de un paso de peatones en el camino, en las inmediaciones de la iglesia, para acceder a los contenedores de basura.

Seguridad vial. La falta de señalización vertical que establezca límites de velocidad y de tonelaje en el camino de San Lázaro es otra demanda, al igual que la instalación de una valla que proteja una vivienda ubicada junto al Restaurante La Hoya del Camello, donde meses atrás falleció una persona al recibir el impacto de un coche.

Otro de los carteles colgados en el barrio. / María Pisaca

Alcantarillado. Andrés Pérez afirma que existen calles del barrio que carecen de red de saneamiento, por lo que considera necesaria la implementación de medidas para resolver ese problema.

Monumento a la trilladora. El monumento a la trilladora, situado junto a la rotonda de acceso al Aeropuerto, también está entre los aspectos pendientes. El Ayuntamiento de La Laguna anunció el pasado mandato que procedería a su restauración. La Asociación de Vecinos, que rescató esta maquinaria, viene pidiendo una protección de metacrilato que evite que se siga deteriorando por el efecto de la lluvia.

Cancha sin control. Andrés Pérez apunta que la cancha deportiva del barrio carece de horario y de reglamento. La entrada de perros o que personas accedan de madrugada son situaciones que han tenido que soportar. «Ha venido gente a jugar a las tres de la madrugada a baloncesto y escuchas el pum, pum, pum de los balonazos», manifiesta. «Y no podemos hacer nada, porque llamas a la Policía Local y no viene», lamenta.