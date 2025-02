Cientos de devotos hacen cola en La Laguna en busca del milagro de la ‘Siervita’

El Sol radiante de una jornada perfecta para el paseo por las calles de Aguere acompañó ayer a miles de fieles que aguardaban con devoción uno de los días más importantes del calendario: el homenaje al cuerpo incorrupto de sor María de Jesús de León y Delgado, más conocida como la Siervita. Desde primeras horas de la mañana, cientos de fieles hacen cola para ser partícipes del milagro y pedirle a la Sierva de Dios ayuda para cumplir con algunos de sus anhelos.

«Salud» es lo único que pide para sí mismo Juan José González. No lleva mucho tiempo en la cola, pues va «bastante rápido», y está expectante por ver a la Siervita. Lleva ocho años visitando el monasterio para pedirle al cuerpo incorrupto de sor María de Jesús algo de fortuna para el año venidero. «Fuimos cogiendo el relevo a las personas mayores a medida que se extendía la devoción por la Siervita», recalca.

Algunos se guardan la petición para el momento en el que alcancen a ver el cuerpo de esta monja conservada desde hace casi 300 años en un cofre en el interior del monasterio. «Preferimos no decirlo, que luego no se cumple», asevera Rosa Hernández, que lleva ya varios años acudiendo al monasterio. La pequeña Claudia, de ocho años, la mira mientras habla sin esconder su curiosidad. No sabe qué pedirle aún. Tampoco exactamente qué es lo que se va a encontrar apenas unos minutos después, pero le causa una tremenda curiosidad.

En el caso de la veinteañera Azahara ni siquiera lo ha pensado todavía. La larga cola le servirá para meditarlo. Es la primera vez que acude a esta señalada cita en el calendario lagunero. «Nunca me había cuadrado», sentencia. En esta ocasión, al haber coincidido con el fin de semana le ha sido más sencillo animarse a pasar por el convento.

Este año es especial. No solo porque el tiempo acompañe o que el homenaje haya caído en fin de semana, sino porque se cumplen 294 años de la muerte de esta mujer. María de León Bello y Delgado (llamada Sor María de Jesús tras recibir los hábitos) nació en 1643 en el pueblo de El Sauzal, en el seno de una familia humilde. Su hogar se mantenía con el jornal de su padre, Andrés de León Bello; mientras la madre, María Delgado Perera, cuidaba de los cuatro hijos y atendía la casa. Con el fallecimiento de Andrés de León –se estima que debió ocurrir antes de 1646- la pobreza se adueñó del hogar, hasta el punto que María Delgado se vio en la necesidad de desprenderse, tres años después, de la menor de sus hijas, María de León.

Un matrimonio peninsular con residencia en La Laguna, donde el esposo ejercía como médico, deseando ampliar la familia, puesto que solamente tenía una hija, se dispuso a recibir en su hogar a María que, posteriormente, llegaría al convento de Santa Catalina de Siena. Tras muchos años de estancia en dicho lugar, falleció el 15 de febrero de 1731. El estado de su cuerpo, considerado incorrupto, ha sido tomado como hipotético signo de santidad y a él se le atribuyen hechos milagrosos.

El sarcófago de la Siervita se podrá visitar también en la jornada de mañana, como cada domingo posterior al 15 de febrero. Permanecerá abierto desde las 08:00 de la mañana hasta el final de la tarde. Habrá dos misas: a las 12:00 y a las 17:00 horas.