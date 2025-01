Martín deja el liderazgo del PSOE de Tenerife y abre la puerta a Luis Yeray

Sale Pedro Martín, se prepara Luis Yeray Gutiérrez. El PSOE de Tenerife se encamina hacia un cambio de líder. El hasta ahora secretario general, Pedro Martín, anunció este sábado que no repetirá. «Mi intención es no volverme a presentar a la Secretaría General Insular», expresó el político isorano en un vídeo remitido a los medios de comunicación. «Creo que ahora entramos en un proceso nuevo en el que hay que seguir apostando por esas mayorías y por algo en lo que me he empeñado durante todo el tiempo en que he sido secretario general: la unidad del PSOE de Tenerife», añadió.

Los socialistas tinerfeños dieron este sábado inicio al proceso congresual para la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Insular, que tendrá lugar el próximo mes de abril. Así lo aprobó tanto el Comité Insular como la Ejecutiva, que se reunieron en la capital tinerfeña. Este giro se produce después de que Martín haya estado dos mandatos y siete años al frente del partido en la Isla

Martín es licenciado en Psicología por la Universidad Central de Barcelona (1989) y trabajó como técnico responsable de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Adeje entre 1991 y 1995. A partir de entonces dio el salto a la política y, en particular, al Ayuntamiento de Guía de Isora, del que fue alcalde desde 1995. Dejó la brega municipal con su candidatura al Cabildo de Tenerife en 2019, del que fue presidente hasta 2023. Sin embargo, los últimos comicios lo llevaron a la oposición.

El actual alcalde de La Laguna y secretario general del PSOE en la Ciudad de los Adelantados, Luis Yeray Gutiérrez, es el mejor situado para convertirse en el nuevo secretario insular. «Inició sus estudios de Economía en la Universidad de La Laguna, para posteriormente graduarse en la Udima», recoge la web del Ayuntamiento lagunero, en la que se añade: «Comenzó su carrera profesional, al tiempo que estudiaba, en una reconocida empresa del sector deportivo. Posteriormente, trabajó en el área de Administración del Servicio Canario de Salud, y, desde el año 2011, como asesor del equipo de gobierno del Partido Socialista». Es regidor local desde las elecciones de 2019.

Pedro Martín defendió en una nota de prensa que el PSOE tinerfeño llegará al congreso «como la principal fuerza» y que «está en 19 de 31 gobiernos locales». Y precisó al respecto: «De ellos, en ocho con mayoría absoluta, siete con mayoría relativa y cuatro como parte del gobierno. En otros cuatro está en la oposición, pese a ser la fuerza más votada».

Sostuvo Pedro Martín que, además, el PSOE en Tenerife «ha ganado todas las elecciones desde las últimas municipales, siendo el que ha contado con más respaldo popular en los comicios al Cabildo y al Parlamento de Canarias (en la lista regional), así como al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo». En las elecciones al Senado resultaron elegidos, en listas abiertas, tanto Pedro Martín, como candidato con más sufragios en la circunscripción insular, como Marta Arocha.

«Estamos preparando un proeso que se ha iniciado ya a nivel nacional, que también tendrá lugar en Canarias el próximo fin se semana con Ángel Víctor Torres», explicó Martín este sábado. «Y, a partir de ahí, desde que finalice ese proceso, iniciaremos el Congreso Insular de Tenerife», prosiguió el todavía secretario insular, antes de plantear que el proceso está dirigido no solo al «nombramiento de cargos de la nueva Ejecutiva, sino para renovar el proyecto del Partido Socialista».

