El voluntariado protagoniza el fin de semana en la plaza del Cristo, en La Laguna

Las inclemencias del tiempo impidieron que el Mercadillo del Voluntariado de La Laguna se desarrollase el fin de semana del 14 y 15 de diciembre. Acabó pospuesto para este sábado, un día de sol espléndido. No hay mal que por bien no venga, dice el siempre sabio refranero popular. El espacio elegido para esta cita fue la plaza del Cristo, que vivirá este domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas la segunda parte de esta iniciativa social.

Treinta entidades comparten allí su labor con la ciudadanía y recaudan fondos con la venta de productos. La concejala de Bienestar Social, María Cruz, destacó que una de las novedades de esta edición es la creación de un espacio diáfano y que tuvo una buena acogida por parte de los colectivos. «Es una oportunidad para que ellos visibilicen su actividad; pueden vender, sacar dinero, tener bastante visibilidad y darse a conocer», manifestó.

Parkinson Tenerife era una de las entidades presentes en la feria. «Estamos encantadas de participar en esta jornada porque es una forma de darnos visibilidad, darnos a conocer y que la gente también sepa de todo este movimiento asociativo», expresó la presidenta de esta organización, Nayra González. «Es un punto de encuentro y de solidaridad, y es muy importante para nuestro movimiento asociativo», añadió.

Parkinson Tenerife cuenta actualmente con casi 300 asociados. «Seguimos haciendo campañas de asociacionismo, fomentando acciones que promueve la Federación Española de Parkinson y vamos en esta línea», indicó González, y explicó que los objetos a la venta –en algunos casos, piezas de costura– habían sido elaborados por los usuarios.

Carmen Delia Álamo es la directora-gerente de la Fundación Hospitalarias Tenerife (antes Hermanas Hospitalarias Acamán) y detalló que este colectivo se dedica a ayudar a personas con discapacidad intelectual y con daño cerebral adquirido «para que puedan desarrollar su proyecto de vida con total garantía y con todas las oportunidades que esta sociedad puede y debe dar». Y agregó: «Para nosotros, la presencia en esta feria es importante; primero, porque visibilizamos a todas estas personas y les damos voz y porque nos permite establecer alianzas y sinergias con el resto de compañeros y compañeras de las entidades y poder unirnos y seguir permitiendo que todas estas personas que tanto lo necesitan puedan tener más oportunidades».

Solidaridad y música

La actividad no iba solo de dar a conocer lo que hacen, sino también había otras propuestas y, en particular, oferta cultural. Este sábado estaba previsto un taller de biodanza a cargo de Claudia Oliva, una sesión de música latina bajo la firma de Dany García, el tributo-homenaje a The Chanberries de la agrupación Punto y aparte y el concierto de la banda de rock Los Jediondos. El programa incluye en la jornada de este domingo la actuación de Michel Acosta (13:00 horas), la sesión jazz de L.C. Project (14:30), la selección del DJ José Reyes (15:30) y un nuevo tributo musical como cierre del evento, dedicado a Radio Futura (17:00 horas).

Durante el acto de inicio de este evento, la concejala María Cruz remarcó que «este tipo de acciones sirven como nexo de unión entre estas asociaciones y ese sector de la población que aún no conoce este tipo de acciones solidarias y desea colaborar de alguna manera». También subrayó «la total predisposición del Consistorio en seguir prestando asistencia o aumentar la colaboración pública con este tipo de entidades».