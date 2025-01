La Esclavitud del Cristo de La Laguna tendrá elecciones con el acceso de las mujeres de fondo

La Esclavitud del Cristo de La Laguna celebrará elecciones el próximo 16 de febrero, y lo hará con el acceso de las mujeres como gran asunto de fondo. El máximo responsable del colectivo desde 2023, Francisco Túbal Morales, explicó el 30 de diciembre, al ser preguntado por este periódico sobre si la hermandad había recurrido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se reconoce el derecho femenino a integrarse en ella, que los servicios jurídicos de la cofradía se encuentran trabajando en este asunto y que estos les indicarán cómo proceder. Se da la circunstancia de que el orden del día de la asamblea incorpora un punto sobre los «recursos judiciales» en los que es parte la entidad.

La Junta General Ordinaria está convocada para el 16 de febrero. Comenzará con la lectura del borrador del acta de la última junta general, el informe-memoria de 2024 del esclavo mayor y la presentación de las cuentas del pasado año. Vendrán a continuación la dación de cuentas «sobre la creación de la entidad canónica de la Esclavitud para la gestión de las actuaciones caritativo-sociales», la dación de cuentas «de los recursos judiciales» de los que es parte el colectivo, la elección y proclamación de la junta directiva para el mandato 2025-2026, y el punto denominada Manifestaciones, ruegos y preguntas.

Para entender los problemas con el acceso de las mujeres hay que retroceder hasta 2008, cuando una mujer, María Teresita Laborda, comenzó con los intentos de que la entrada femenina fuese posible. Optó por la presentación de una demanda tras años registrando escritos de solicitud y pidiendo apoyo al Obispado de Tenerife, que le respondió con numerosos desplantes. La Diócesis mostraría después una postura incluso contradictoria. Y es que, si bien en primera instancia se allanó a las reivindicaciones de la demandante, más tarde cambió de posicionamiento.

Los últimos hitos del procedimiento judicial derivado han sido, primero, que el Constitucional admitiese a trámite el recurso de amparo de María Teresita Laborda y, más recientemente, la sentencia reconociendo el derecho de las mujeres a formar parte de esta hermandad lagunera.

El comunicado que envió en noviembre el TC precisaba que había sido la Sala Segunda la que aprobó una sentencia de la que es ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, «que estima el recurso de amparo promovido por María Teresita Laborda Sanz contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2021». En el escrito se establece que ha sido vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de género (artículo 14 de la Constitución) y su derecho de asociación (artículo 22 de la Carta Magna), por no permitirle acceder a la asociación religiosa por el solo hecho de ser mujer.

Varias sentencias

«La recurrente había solicitado incorporarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, asociación religiosa que se constituyó en el siglo XVII como una asociación de caballeros, no siendo posible la incorporación de mujeres en su seno al seguir exigiendo el artículo 1 de sus estatutos dicha condición», contextualiza la nota del TC. Fue entonces que Laborda recurrió a la vía judicial y tanto el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife como la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife reconocieron su derecho a incorporarse.

La historia cambió tras llegar al Tribunal Supremo. «La sentencia recurrida en amparo consideró que no se vulneraba el derecho de la recurrente a la no discriminación por razón de género, ni su derecho de asociación, porque, siendo religiosos los fines de la Esclavitud, esta no ostentaba una posición de dominio en los ámbitos económico, profesional o laboral, por lo que ningún perjuicio se le podía ocasionar a la recurrente, que podía crear una nueva asociación religiosa con los mismos fines», indica el Constitucional, cuyo pronunciamiento tumba la sentencia del Supremo.