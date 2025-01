Más de 75 artesanos ofrecen regalos únicos en Santa Cruz y La Laguna

Roberto Carlos Hernández se dedica a la artesanía en barro desde 1996. En su taller orotavense elabora piezas de corte tradicional y otras más vanguardistas. Este jueves se encontraba en la plaza del Adelantado, en La Laguna, ofreciendo su producción a quienes buscaban un regalo distinto y especial para estas fechas. Como él, otros 30 artesanos se dan cita hasta la mágica noche del 5 de enero en el citado enclave lagunero y otros 46 en la plaza del Príncipe, en Santa Cruz.

La XXVII Feria de Artesanía en Reyes (plaza del Príncipe, en Santa Cruz) y el XVI Mercado Navideño de Artesanía (plaza del Adelantado, en La Laguna) permanecerán abiertos del 2 al 4 de enero de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:00 horas, mientras que el 5 de enero abrirán de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 00:00 horas. Ambas están organizadas por el Cabildo de Tenerife. Los 46 artesanos del recinto capitalino ofrecen 29 modalidades diferentes, mientras que en La Laguna se dan cita 31 artesanos con 23 variedades.

Una visita institucional marcó la puesta de largo de ambas instalaciones. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, inauguraron este jueves la muestra capitalina. La siguiente parada fue en la vieja Aguere. A las 12:30 horas, Dávila, Clavijo y Medina se trasladaron a La Laguna, donde acompañaron al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y a otros ediles a realizar un recorrido por el XVI Mercado Navideño de Artesanía.

«La Laguna lleva 16 años acogiendo este Mercado Navideño de Artesanía, que es un magnífico escaparate para que nuestros artesanos y artesanas puedan vender sus productos y una buena oportunidad para quienes ultiman sus regalos de la campaña de Reyes», manifestó Gutiérrez. «Desde el Ayuntamiento venimos apostando por un comercio de calidad y de proximidad y ese mercado en la plaza del Adelantado se ajusta perfectamente a esos criterios, por lo que hacemos una invitación a visitarlo en estas fechas», añadió.

Cartón, cristal y papel

Uno de los puestos allí presentes era FIM Artesanía, en el que Fernanda y Manuel ponen a la venta sus creaciones. Su punto de partida es el material reciclado. Más en detalle, Manuel trabaja el cartón y cristal de botella, mientas que Fernanda utiliza el papel y cartón (sobre todo las hojas de periódico) para dar rienda suelta a su creatividad. Explica Manuel Maderuelo que suelen participar en ferias insulares y también en algunas muestras más pequeña en la Isla Baja. Este ha sido el primer año que FIM Artesanía ha apostado en estas fechas por La Laguna, después de seis acudiendo a la plaza del Príncipe. Sus vías de contacto digitales son www.fimartesanias.com y sus perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram.

Por su parte, Roberto Carlos Hernández, de Abrazos de Barro (www.abrazosdebarro.es), ya acumula unos quince años sumándose a esta feria. Su vínculo con la cerámica comenzó por casualidad en 1996, cuando empezó a trabajar en el Museo Casa Tafuriaste, en La Orotava. A partir de ahí fue adquiriendo conocimientos y desarrollando sus propios diseños, que, aparte de ponerlos a la venta en las ferias, distribuye a tiendas de souvenirs y otros establecimientos.

En Santa Cruz participan 29 modalidades: almazuelas, cerámica, decoración de telas, encuadernación, fieltro, fribolité, ganchillo, impresión y grabado, instrumentos musicales, jabonería, joyería, juguetería, macramé, marroquinería, modelado, moda, muñequería, papel y cartón, reciclado de materiales, trajes tradicionales, tornero de madera... Se unen a los anteriores los tradicionales de alfarería, bordado, calado, carpintería tradicional, cuchillería, puros, rosetas y tejido.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, indicó que «durante estas navidades hemos tenido más de 300 artesanos no solo en el centro de la ciudad sino también en los barrios, ofreciendo sus productos, que son de gran calidad». «La Feria de Reyes de la Plaza del Príncipe es ya una tradición que hacemos de la mano del Cabildo, a quien agradecemos su apuesta por la artesanía», planteó el regidor local.

Por su parte, el lagunero XVI Mercado Navideño de Artesanía contará con una producción correspondiente a 23 modalidades artesanas: alfarería, almazuelas, carpintería, cerámica, cerería, decoración de telas, esmaltes, fieltro, ganchillo, joyería, macramé, marroquinería, modelador, moda, miniaturas, muñequería, papel y cartón, reciclado de materiales, torneado de madera, vidriería además de los de carpintería tradicional, tejido y calado.

Transeúntes que se encontraban de improviso el mercadillo y otros que iban más a conciencia coincidían en la muestra lagunera. Era el caso de David González, que explicó que regresaba desde una entidad bancaria a su coche, que había aparcado en Las Quinteras, y que decidió echar un vistazo. «Sinceramente, no suelo comprar demasiada artesanía, pero también digo que hay diseños muy bonitos», manifestó.

«Me encanta la artesanía. He tenido familiares artesanos de la madera y es un mundo que siempre me ha gustado», expresó Luisa, otra de las personas que este jueves echaba un vistazo por los puestos. «Una de las cosas que destacaría es que veo bastante variedad y productos de diferentes precios», apuntó, antes de opinar que en ocasiones los productos artesanos han tenido la «mala fama de ser caros», pero que, al menos desde su punto de vista, no es así.

«Más que una feria»

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, puso de relieve que «este evento es mucho más que una feria, ya que es una tradición que pone en valor el trabajo de nuestros artesanos guardianes de nuestra cultura y nuestras raíces». Y prosiguió: «Este año contamos con más de 75 artesanos que nos traen lo mejor de 30 modalidades artesanas, desde la cerámica y la joyería, hasta la marroquinería y la decoración de telas».

El máximo responsable del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, agradeció la apuesta del Cabildo «por el producto local, por la artesanía canaria, por oficios que, si no estuvieran en estas ferias y mercadillos y el apoyo que se les da, se hubiesen ido extinguiendo», al tiempo que animó a la ciudadanía a visitar los diferentes estands.

También el consejero insular Efraín Medina celebró esta iniciativa, y aseguró estar «ilusionado con estos dos mercados de artesanía». En su opinión, «es una parte de nuestro patrimonio y de nuestro legado», e invitó «a todas las personas a que los visiten porque hay verdaderas maravillas».