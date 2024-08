Cierra la dulcería La Catedral, uno de los comercios centenarios de La Laguna

El sector comercial de La Laguna ha perdido este lunes, 18 de agosto, a uno de sus históricos: la dulcería La Catedral.

Este pequeño rincón en la esquina de la calle Obispo Rey Redondo (antigua calle La Carrera) con la calle San Juan, en pleno casco histórico, ha cerrado sus puertas tras 110 años endulzando la vida de los laguneros -y de turistas y visitantes que, durante décadas no han dejado pasar la oportunidad de entrar a esta pastelería para probar una de sus delicias-.

Una noticia tan triste como esta no podía pasar desapercibida, por lo que incluso la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna ha querido despedirlos en sus redes sociales. "Despedimos a uno de los comercios centenares de La Laguna. Dulcería La Catedral cierra hoy [este lunes] sus puestas tras más de 100 años de historia. Desde la Concejalía de Comercio queremos poner en valor su gran trayectoria. !Gracias por todo!".

Una bonita despedida a la que se ha unido también el concejal Rubens Ascanio. "Último día de uno de los comercios más míticos de La Laguna, la dulcería La Catedral. 110 años de rosquetes, laguneros, dulces de todo tipo y, sobre todo, de vida vecinal llegan a su fin y la verdad que duele decirlo. Se cierran también muchos recuerdos de paseos en los que un dulcito caía"...

Comercio histórico

No queda duda de que la dulcería La Catedral ha dejado huella en el casco de La Laguna. Y no solo para los vecinos, sino que su historia se vio reconocida a nivel municipal hace dos años. En 2022, el Ayuntamiento de La Laguna homenajeó a seis comercios con más de un siglo de antigüedad, entre los que se encontraba, como no podía ser de otra manera, esta pastelería.

Un lugar que sobrevivió al cambio y la inclusión de franquicias en el casco histórico gracias a su fiel clientela.

Historia

La dulcería La Catedral es un claro ejemplo de que los negocios familiares pueden funcionar. Y lo demostraron durante 110 años en los que este comercio se mantuvo prácticamente igual que cuando abrió sus puertas en 1914. En ese momento la dulcería estaba en manos de doña Rafaela, una pastelera gaditana, y su primer empleado fue José Hernández Arvelo, quien ya en 1944 lo adquirió y lo convirtió en su negocio familiar.

En 1984, la tienda la heredó su hija Carmen y su marido, Porfirio Rodríguez, quienes forman parte esencial de la dulcería. Un negocio familiar que también continuó su hija María Jesús Rodríguez. Pero que, por desgracia, ha cerrado este mes de agosto.

Los dulces de toda la vida

Esta pequeña pastelería lagunera era el lugar perfecto para degustar los dulces 'de toda la vida', como las milhojas, pachangas o los propios laguneros, pero también esos productos típicos del resto de Islas, desde las quesadillas de El Hierro a las rapaduras de La Palma. Un paseo por la gastronomía más dulce de todo el Archipiélago que se convirtió, también, en una seña de identidad de La Catedral.

Pero, sobre todo, un rincón de La Laguna que quedará marcada en el recuerdo de todos los que disfrutamos de sus ricos dulces.