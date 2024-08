Vox se queda con un solo edil tras el abandono de José Manuel Brito

Vox se queda con un concejal en el Ayuntamiento de La Laguna tras el abandono de José Manuel Brito. Este edil renuncia a representar a la formación de extrema derecha pero no entrega el acta, por lo que pasará a ser concejal no adscrito. Lo confirmó ayer el propio José Manuel Brito, que alegó razones de salud para marcharse de Vox. «Tengo problemas serios de corazón y no puedo seguir el ritmo que marca el partido», aclaró, para añadir que se mantiene como concejal del Ayuntamiento para «seguir participando en los programas municipales con los mayores».

Manuel Alejandro Rodríguez Pardo pasa a ser el único representante de Vox en los plenos del Ayuntamiento de La Laguna. Este edil fue expulsado el pasado mes de julio del cargo de presidente de la Comisión de Convivencia por vincular la inmigración con la delincuencia, el terrorismo y la subida del precio de la vivienda, y pedir además que se suspenda toda ayuda social a los migrantes. La decisión la adoptó el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, el pasado 17 de julio al presentar Manuel Rodríguez Pardo una moción que fue rechazada por el pleno y que iba en contra precisamente de la convivencia al vincular la inmigración con el incremento de delitos sin ningún informe o dato que lo avalara. El que pasa a ser único edil de la extrema derecha pasó a presidir la Comisión Especial de Transparencia y Buen Gobierno.