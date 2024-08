Empieza la campaña para reducir el consumo doméstico de agua

La empresa mixta Teidagua desarrolla una campaña informativa sobre un consumo responsable del agua en un contexto global de emergencia hídrica. Incluye consejos útiles para aplicar en el día a día y así contribuir a optimizar este recurso vital. La campaña se prolongará durante un mes e incluye un tríptico con el lema Valora cada gota de agua. Apuesta por un consumo responsable.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que «pretendemos reforzar los conocimientos de la población sobre buenas prácticas en el ámbito de las tareas del hogar o en la higiene personal, entre otros usos, con las que podemos ahorrar una cantidad significativa de agua y aportar nuestro grano de arena a esta causa común que nos afecta en el presente y que repercutirá en el futuro».

El concejal de Abastecimiento de Agua, Ángel Chinea, recordó que estos gestos individuales «serán un complemento a las múltiples acciones que ponemos en marcha desde las administraciones para evitar cualquier pérdida en la red de abastecimiento o para adquirir nuevas fuentes de recurso hídrico».

Entre otros consejos, Teidagua recalca la importancia del uso de dosificadores en los grifos de la casa, revisar la cisterna y lavabos, usar la lavadora y el lavavajillas con carga completa, no aclarar la cubertería y vajilla previo al uso del lavavajillas, ducharse cada día durante cinco minutos en vez de bañarse, no dejar el grifo abierto durante el afeitado y la limpieza de dientes, no regar en exceso las zonas ajardinadas, recurrir a los lavaderos automáticos para vehículos, revisar los conectores de mangueras y sistemas de riego para evitar fugas y contribuir a la difusión de estos mensajes de concienciación entre familiares, amistades y vecinos.