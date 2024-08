Dailos González: «La Laguna se ha vuelto a volcar con el colectivo LGTBI+ y lo seguirá haciendo»

El Festival La Laguna Orgullosa tiñó de diversidad, inclusión y tolerancia las calles de San Cristóbal de La Laguna con una amplia programación que se prolongó durante un mes y que sirvió para concienciar a la ciudadanía sobre las principales problemáticas que aún afectan al colectivo LGBTI+ y para visibilizar la gran labor que realizan las entidades sociales en esta materia. Esta amplia agenda de actos fue posible gracias a la coordinación de estas organizaciones, a través del Consejo LGBTI del municipio, y la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento lagunero, que lidera el edil Dailos González. Estas son sus valoraciones de este amplio programa.

La Laguna es uno de los municipios de Tenerife que más ha apostado por el Día del Orgullo LGTBI+, con actos durante un mes entero. ¿Cuál es el balance?

Estamos muy satisfechos de la gran acogida que han tenido todos los actos de este mes del orgullo que hemos querido celebrar junto a la ciudadanía lagunera y las asociaciones. Hemos cubierto gran parte de las plazas ofertadas para las charlas de concienciación y hemos concentrado a un gran número de personas en nuestros festivales, mercadillos e incluso en la primera edición de la carrera contra la LGTBIfobia. Un año más, La Laguna ha demostrado que se vuelca con el colectivo y los muchos objetivos que quedan aún quedan por conquistar.

¿Cree que este esfuerzo municipal ha tenido recompensa y que La Laguna es más inclusiva que nunca?

Es tan sólo un paso más que sumamos en esta lucha global por los derechos de las personas del colectivo. La recompensa es ver la respuesta que ha tenido la agenda de actividades que hemos puesto al servicio de nuestra población y del resto de la isla, lo cual evidencia que existe una enorme preocupación por los obstáculos que aún se encuentran en el camino y los rechazos que aún persisten en un pequeño sector de la sociedad.

¿Qué le ha llamado la atención de toda la agenda de actividades?

Este año hemos estrenado varios eventos con respecto a ediciones anteriores, como es el Mercadillo LGBTI, en el que las entidades sociales han podido compartir y visibilizar su labor. Otra propuesta que ha llamado bastante la atención es la carrera ya comentada contra la LGTBIfobia, en la que llegaron a participar más de cien personas en su estreno. Se trata de una propuesta original, que no tiene muchos ejemplos similares en España, y que nos ha servido para reivindicar la lucha contra este tipo de fobia en un mundo con tanto impacto social y mediático como el deporte. No obstante, yo incidiría en las charlas de concienciación que nos han permitido profundizar y trabajar de forma interseccional sobre problemáticas que afectan al colectivo y que no siempre tienen la visibilidad que merecen, como es el caso de la gordofobia o los bulos sobre la Ley Trans.

¿Sigue habiendo retos que afrontar para alcanzar una igualdad plena?

Por supuesto, se han conquistado muchos derechos, pero, por desgracia, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy en día, seguimos asistiendo a delitos de odio y actos homófobos en España y en Canarias que nos recuerdan que no debemos bajar la guardia y seguir combatiendo esta lacra social con argumentos como la concienciación, la condena y el compromiso unánime de toda la sociedad y las administraciones públicas.

Sigue habiendo ataques homófobos en la Isla, como el sufrido por el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, que él mismo denunció. ¿Qué opina de estas situaciones?

Lamentablemente, es un ejemplo de lo que comentaba antes y no es el único que se ha tenido que denunciar públicamente. Vejaciones, acoso, pintadas y otros delitos homófobos nos siguen horrorizando cada día y nos abren los ojos a una cruda realidad que aún vive entre nosotros.

Las charlas han abordado problemáticas como la gordofobia y los bulos de la Ley Trans

¿Va a seguir apostando La Laguna por la inclusión y la igualdad LGTBI+ más allá del programa por el Día del Orgullo? ¿Qué medidas destacaría?

No sólo vamos a seguir apostando por la inclusión y la igualdad, sino que queremos intensificar los esfuerzos siempre de la mano de las entidades sociales, con las que trabajamos conjuntamente para que sientan representadas en las políticas y acciones que impulsamos desde esta concejalía. Apostaremos por nuevas acciones de concienciación ciudadana, actividades de ocio y dinamización específicas, encuentros y reuniones periódicas con representantes del colectivo y nuevas propuestas enfocadas en la reivindicación de la diversidad sexual y de género.

Los discursos que fomentan el odio han vuelto a Europa con formaciones políticas que denigran a colectivos como el LGTBI+. ¿Está preocupado por esta deriva?

Evidentemente, vemos esta tendencia con mucha preocupación. La extrema derecha europea sigue apostando por un discurso homófobo e hiriente hacia personas que consideran de segunda o tercera categoría, con un lenguaje que recuerda a épocas oscuras del pasado que parecían ya olvidadas. Hablamos de líderes de opinión que por desgracia calan en una parte de la ciudadanía y eso conlleva un peligro terrible, especialmente en las nuevas generaciones que aún se están formando a nivel intelectual y educativo. En este punto es bueno recordar la incidencia que tienen las redes sociales, como sistema de altavoz para este tipo de mensajes, especialmente en los más jóvenes.

Incluso en España hay gobiernos que frivolizan el orgullo LGTBI+ y lo circunscriben a algo festivo y sexual.

Es una muestra más del lenguaje denigrante al que hacía alusión. Esta causa debería unirnos, como ocurre en otras luchas sociales, sea cual sea nuestro color político, pero hay fuerzas que siguen empeñándose en poner piedras en el camino, ridiculizando y banalizando a parte de la población por tener determinadas preferencias sexuales o identidades de género. Desde luego, en el Ayuntamiento de La Laguna, y más concretamente en el Partido Socialista lagunero van a tener a un muro inamovible frente a este tipo de descalificaciones, enmascaradas como eventos reivindicativos que nada tienen que ver con el colectivo.

¿Qué espera al final de este mandato con las políticas de inclusión e igualdad que está promoviendo el Ayuntamiento de La Laguna?

Estas áreas afrontan años importantes a la hora de consolidar los avances logrados y de sumar nuevos hitos a esta causa común. Por eso, mi mayor deseo es que La Laguna siga dando ejemplo a otros territorios como un espacio abierto, inclusivo y diverso y que las entidades del colectivo queden satisfechas con el trabajo realizado, además de verse reflejadas en el rumbo que está adquiriendo el Ayuntamiento en estas materias de gestión.