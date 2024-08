Más de 3.000 personas esperan por una vivienda pública en La Laguna

La lista de espera para conseguir una vivienda pública en La Laguna ya supera las 3.000 personas. Lo reveló el consejero delegado de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (Muvisa) de La Laguna, Ignacio Viciana, durante el Consejo de Administración de esta entidad dependiente del Ayuntamiento celebrado ayer. Si bien las competencias en construcción de vivienda social corresponden a la Comunidad Autónoma y la última entrega en el municipio por el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) se produjo hace ya 12 años (2012), el Consistorio lagunero ha puesto en marcha proyectos para facilitar casas a precios asequibles a los residentes con menos recursos.

Para facilitar la nueva construcción ha cedido seis parcelas (3.491 metros cuadrados de suelo municipal) a la construcción de viviendas protegidas en Finca España, La Cuesta, Valle Tabares, Tejina y Taco, unos bienes patrimoniales cuyo valor asciende a 1.738.600 euros. Cinco de estas parcelas se entregarán al Icavi y una, a Muvisa. La Laguna se enfrenta a otro problema en esta materia: el 80% del parque municipal tiene más de 24 años.

El Consejo de Administración de Muvisa aprobó, además, destinar parte de su parque público de vivienda a venta asequible y reconvertirá las viviendas destinadas a alquiler para que ninguna unidad familiar abone más del 30% de sus ingresos. «El objetivo es reducir el esfuerzo en vivienda de las familias con ingresos y, especialmente, de aquellas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tienen dificultades para acceder al mercado de vivienda libre y los precios les suponen un sobreesfuerzo inasumible», explicó el Consistorio en un comunicado.

Debido a la nueva apuesta por la venta o por los alquileres con derecho a venta, en vez de por el alquiler social, Muvisa renuncia a los 4,3 millones otorgados a La Laguna por los fondos europeos Next Generation para la promoción de 151 viviendas sostenibles de protección pública. El Consejo de Administración aprobó la devolución de estos fondos, según explicaron fuentes municipales, al ser incompatibles con un modelo de gestión que priorizará a partir de ahora la venta a precios asequibles en vez del alquiler convencional. Los estudios realizados por el Ayuntamiento sobre la situación de la vivienda en el municipio apuntan a que hay una mayor demanda de compra o alquiler con derecho a compra que de alquiler social.

Estas cuantías, puntualiza el Consistorio, se compensarán con el acceso a los nuevos programas comunitarios y estatales en curso y mediante la presentación de proyectos de viabilidad acreditada. Estas fuentes detallan que para apoyar este plan, además de la dotación de suelo, el Ayuntamiento ha aprobado ceder a Muvisa el 10% del aprovechamiento urbanístico del Registro de Explotación del Patrimonio Público de Suelo, por 4 millones, con el objetivo de destinarlo a la promoción y construcción de viviendas municipales.

Unidas se Puede criticó este cambio en las políticas del Gobierno lagunero (PSOE-CC) en un comunicado. Idaira Afonso, integrante del consejo de administración de Muvisa y coportavoz de esta formación, rechazó esta propuesta de renunciar a los 4,3 millones de los fondos europeos, que permitían hasta 2026 desarrollar esas 151 viviendas. «Es absolutamente inaceptable que, en un momento de crisis habitacional, nuestro municipio renuncie a más de cuatro millones de euros destinados a aliviar precisamente esa situación», señaló en un comunicado, para añadir: «No es entendible que una empresa pública argumente que no tiene tiempo para atender el procedimiento administrativo, que al final supone perder esa cuantía y además tener que compensarla con fondos propios, que podrían haberse destinado a otro fin».

La edil señala que el expediente recoge como argumento para rechazar estos fondos que «los precios máximos del alquiler de las viviendas tipo (75 metros cuadrados de vivienda y 18 de garaje y trastero; esto es, 450 euros aproximadamente) obligarían a destinar una alta cantidad de recursos públicos al mantenimiento de los edificios, que no se cubriría totalmente con la renta abonada por los arrendatarios». Recuerda que «ya sabían esto cuando lo solicitaron, lo que hay ahora es un cambio de criterio, que parece reflejar un modelo más abierto a perfiles económicos medios [compra o alquiler con derecho a compra] y no tanto a los de necesidades sociales [alquiler]».

No fue el único partido de la oposición que se mostró contrario a este cambio. Juan Antonio Molina, portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, calificó este giro como «una deriva en la gestión municipal de la vivienda» tras los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración de Muvisa que priorizan el modelo de compraventa de vivienda y dejan en segundo plano el alquiler social.

Molina entiendo que «uno de los acuerdos del Consejo de Administración reconoce que no se ha construido ni una sola vivienda pública en diez años, lo que supone que no se ha hecho con el gobierno de izquierdas del pasado mandato, ni tampoco en los gobiernos anteriores entre CC y PSOE». El portavoz lagunero indicó que «es vergonzoso que, disponiendo de una entidad creada expresamente para la promoción de vivienda pública, para atender las necesidades sociales, no se haya construido en una década y que siga el bloqueo y la falta de dirección política».

«Se ha decidido devolver una cuantía de más de cuatro millones de euros de fondos europeos para la construcción de vivienda pública sostenible, cuando el plazo era hasta 2026, renunciando a intentar abordar ese reto y mostrando, una vez más, que este gobierno es experto en desperdiciar el dinero que se pone a su disposición», reprocha. Molina alertó de que «Muvisa entiende que un alquiler por debajo de 450 euros es deficitario y que no conviene a los intereses del Ayuntamiento, pero sí que pretenden que los propietarios privados bajen sus precios de alquiler y, ante esto, la pregunta es sencilla ¿cuántos demandantes de vivienda quedarán sin recurso alojativo ante precios tan altos».