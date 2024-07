El sector primario exhibe sus especies y productos en la Casa del Ganadero, en La Laguna

El sector primario exhibió este domingo lo mejor de sus especies y productos en la Casa del Ganadero, en La Laguna. Fue en el marco de la Feria Agroganadera de Tenerife (Fagate) y de una nueva prueba del XXXVI Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural, Trofeo Gobierno de Canarias. Ambas citas estaban encuadradas en las fiestas en honor de San Benito Abad. El resultado: una oportunidad para pasar una mañana diferente, de acercarse a un campo que cada vez parece más lejano de la ciudad y de mostrarles a los niños el ámbito rural.

La respuesta fue masiva. No eran las 11:00 de la mañana y un terraplén habilitado para aparcar cerca de la Casa del Ganadero ya estaba completo. Por una entrada estrecha los coches seguían entrando y los que no habían conseguido aparcamiento no podían salir. La cola bajaba por la avenida de San Diego, hasta que la Policía Local empezó a dirigir a los conductores por el camino Fuente Cañizares hacia las inmediaciones del Estadio Municipal Francisco Peraza. También eran muchos los que llegaban caminando.

Sirva la situación anterior para describir la afluencia de público a la cita. Una vez que los espectadores pasaban al interior del recinto se encontraban con vacas y toros, cabras, caballos y perros; demostraciones; puestos de verduras, frutas, batidos, cervezas artesanales, vino, turrón... «Está muy bien todo y es una alegría ver esto otra vez aquí», decía David Mesa, una de las personas que se animaron a acercarse hasta el barrio de San Diego para disfrutar de esta cita con el sector primario. «He visto hasta a personas de más de 90 años que están recorriendo todo por aquí y disfrutando del acto», resaltó.

Fagate había arrancado desde el 16 de julio, pero este domingo era el día grande y se notaba en el ambiente. Antes de que comenzara la prueba de arrastre de ganado tuvo lugar un paseo de los animales premiados en el concurso morfológico de la vaca canaria. A continuación fue el turno de 40 yuntas de distintas categorías y donde se volvió a demostrar que este deporte cuenta con un público fiel y que vive con verdadera pasión el concurso.

«Yo nunca había venido a un arrastre como este, pero la verdad es que está bastante animado», expresó Marcos, un espectador que se había acercado caminando desde el casco de La Laguna hasta la Casa del Ganadero junto a unos amigos. «Vamos a ver un poco todo, damos una vuelta por aquí y después nos volvemos a la hora de almorzar», apuntó.

Arrastre y puestos

Como Marcos, muchos otros visitantes echaban un ojo al arrastre, paseaban por las zonas donde estaban las cabras y también hacían parada en el gastromercado. Allí se podía adquirir algún producto y permitía ver en primera línea historias de emprendimiento en torno a la comercialización de productos netamente procedentes del sector primario o relacionados. Había desde turrones a quesos, pasando por vinos, gofios, mieles, aceites de oliva virgen extra, cervezas artesanas, frutas y verduras...

Un puesto del Cabildo de Fuerteventura era uno de los más éxito que tenía. El motivo: allí no había venta, sino que era todo degustación. A media mañana, la coordinadora del estand, María Trujillo, agasajaba con queso o pan bizcochado. Ahora bien, habían llevado hasta Fagate muchos más productos: aceite, queso, vino, mermelada, tomates y hasta zumo de tuno indio. Según manifestó, con esta iniciativa han estado en las principales ferias ganaderas de Canarias y se trata de una forma de agradecimiento del Cabildo majorero a los otros cabildos insulares por su participación en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga).

En otro de los puestos estaba la marca Fundamento, de Tagoror Estudio, detrás de la que se encuentran Adasat Delgado y su compañera Yaiza Pérez. En concreto, Tagoror Estudios es una empresa que se dedica a la personalización, «más que nada en productos sostenibles o lo más sostenibles posible, como madera, corcho o algodón reciclado», detalló Delgado. Fundamento es una marca que han creado de «prendas con fundamento, para que duren» y con la que buscan ofrecer ropa «de calidad y producidas contra la fast fashion, la moda rápida». Su andadura en este sector la iniciaron hace cuatro años y en los últimos meses abrieron un local en La Cuesta, al tiempo que tienen cuentas abiertas en Instagram (tagororestudio y fundamento_oficial). «Estas ferias ayudan a conocer gente y a que te conozcan», apuntó Adasat Delgado, antes de plantear que hubo compradores que el año pasado adquirieron algunos de sus productos y que ahora los buscan de nuevo. «Trabajamos con muchos artesanos a los que les hacemos el merchandising», añadió, y agradeció que se realicen este tipo de iniciativas, como Fagate, que les proporcionan visibilidad.

Maestro cervecero

Otra historia entre los puestos del gastromercado era la de Ayoze Rivero y Cerveza La Armada. «Somos de La Laguna», precisó un maestro cervecero que también se refirió al buen ambiente que predominaba en la Feria Agroganadera de Tenerife. «Súper sano, con la gente interesada y todo familiar», destacó acerca de la iniciativa. En su caso, cuenta con una fábrica en el camino Margallo, en San Benito, donde los viernes y los sábados se puede degustar una caña o comprar unas botellas de cerveza. ¿Y cómo acaba uno haciendo cerveza? Ayoze admite que el camino no fue fácil y que se hizo necesario un proceso de «ensayo y error», así como formarse en unos cursos en la Universidad de Alicante. Pero, más allá de eso, se muestra contento con la actividad que está desarrollando.