Burros y camellos recorren La Laguna en una tarde de tributo a la ganadería

Los burros y camellos se convirtieron en los protagonistas de la tarde en el casco de La Laguna. La Noche de los Burros, que en esta edición rindió un homenaje al camello canario, animó el centro histórico con uno de los últimos actos de las fiestas en honor de San Benito Abad. «Yo no me he perdido esto casi ningún año desde que lo empezaron a hacer; desde niña me han gustado siempre los burros y los caballos», explicaba María Luisa Díaz, una de las espectadoras que se habían acercado a la plaza del Adelantado antes del comienzo de la cita.

«Los camellos también son preciosos», dijo en referencia a los ejemplares que se encontraban allí. «Yo una vez me subí en uno en un viaje que hice a Lanzarote», manifestó Eva, una vecina suya que la acompañaba. «Yo también he venido unas cuantas veces y a la romería sí que voy todos los años sin falta», indicó.

Ese era el ambiente que se respiraba en la plaza del Adelantado. Vecinos fotografiando a los animales, hablando o preparando los instrumentos para esta especie de romería a escala –desde el Ayuntamiento se han referido a ella como la romería chica–, evidentemente menos multitudinaria que la Romería Regional de San Benito Abad y en la que participan muchos vecinos de San Benito y zonas aledañas. Desprende el acto un aire a tributo a la ganadería en su conjunto.

El presidente de la Federación de Arrastre Canario, Santiago Cacho, explicó que se trataba de la XVIII edición, y precisó que con la Noche de los Burros se busca dar visibilidad a las razas canarias que se encuentran en peligro de extinción. Son 29 y, de ellas, este año le tocó al camello canario.

Según recoge la web del Gobierno regional, esta especie históricamente ha servido como animal de carga, transportando a cortas y largas distancias cualquier mercancía. «En la actualidad su uso es principalmente turístico, aunque está adquiriendo relevancia su producción láctea, ya que la leche de camella es un producto con un alto valor nutritivo rico en insulina», expone el portal.

«Este acto conmemorativo pretende ser un merecido reconocimiento a la figura de este animal tan representativo para el medio rural de Canarias, y por ende de nuestro municipio, que con el paso de los años ha visto disminuido de manera importante su censo hasta el punto de encontrarse en peligro de extinción», afirmó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. El concejal de Fiestas, Dailos González, remarcó que «esta celebración siempre congrega en nuestra ciudad a cientos de personas de todas las edades, por lo que contribuye a difundir este legado tan importante que corresponde al sector primario y a poner en valor el trabajo que conlleva el cuidado y el mantenimiento de estos animales».

Y, precisamente, buena parte de los asistentes eran ganaderos, agricultores y, en general, gente vinculada al sector primario lagunero. Fue ya con los últimos rayos de sol cuando la comitiva puso rumbo, calle de La Carrera arriba, hacia San Benito. Muchos padres con sus hijos subidos en los burros y familias que llevaron a varios animales para que participaran en el desfile.

Concurso de balcones

La cita de este jueves fue aprovechada también para proceder a la entrega de premios del concurso de balcones y ventanas que han sido engalanado con motivo de las fiestas de San Benito. Esta es una iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Casco Histórico y la Asociación de Amigos de la Romería de San Benito. En esta edición, un total de 53 inmuebles concursaron con adornos en sus exteriores, de los que seis obtuvieron galardón.

En la categoría Villa de Arriba, los premios recalaron en el número 80 de la calle Lucas Vega y en el número 45 de la calle Maya. En la modalidad Villa de Abajo se llevaron el premio el número 20 de la calle Marqués de Celada y el número 68 de la calle Herradores. También se otorgó un diploma y una mención especial al número 18 de la calle Alcalde Suárez Melián y al número 32 de la calle San Antonio.