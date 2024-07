San Benito 2024: tradición, calor, tipismo y una pareja de Bristol

La Laguna y la británica Bristol celebraron ayer un peculiar hermanamiento sin que ni Luis Yeray Gutiérrez, alcalde del municipio de Aguere, ni el laborista Marvin Rees, su homólogo de la urbe inglesa, tuviesen que posar, entre sonrisas y apretones de manos, para la típica imagen institucional. De hecho, ninguno de los dos tiene ni idea de que en las calles laguneras, entre papas arrugadas, huevos duros, mojos –rojo y verde, por supuesto–, buen vino y mucha agua, muchísima agua, se estableció ayer una relación fraternal entre ciudadanos de ambas ciudades. En concreto entre miles de laguneros –y otros tantos tinerfeños y canarios de otros lugares– y dos bristolenses: Jacob y Susan.

La Ciudad de Aguere celebró ayer la edición 2024 de la romería de San Benito Abad, una de las citas imprescindibles entre las muchas que de mayo a octubre visten a La Laguna de tipismo y tradición. La de ayer fue la septuagésima octava ocasión en que el municipio metropolitano le brinda a San Benito su singular ofrenda anual, en espera de que el santo tenga a bien proteger los campos y las cosechas. No obstante, la romería grande de Aguere es la única de Canarias que cuenta con el apelativo de regional, así que la ofrenda –y la esperanza de un buen año para todos aquellos que trabajan la tierra– no es solo de los laguneros, sino más bien de todos los isleños. Difícil será que San Benito Abad no oiga las plegarias. Pero por si acaso hiciese falta un par de voces más, ahí estuvieron las de Jacob y Susan, un matrimonio de sexagenarios ingleses que pasa unos días de vacaciones en la Isla. Residentes en Bristol, que con una población de casi medio millón de habitantes figura entre las diez mayores urbes de Inglaterra, decidieron darse un salto del norte –se hospedan en un hotel del Puerto de la Cruz– al área metropolitana, con parada inicial en La Laguna, para echar el día, comer algo y prepararse para los nervios de la final de la Eurocopa –en realidad el único que parecía nervioso por el fútbol era él–. El caso es que en La Laguna no solo se encontraron con un calor propio de Sevilla en pleno agosto –o casi–, sino también con la duda de por qué miles de personas abarrotaban las calles con vestimentas que no precisamente parecían las más idóneas para combatir las altas temperaturas. «¡Hola!, ¿qué es?», le preguntó ella a la única persona que por aquello del trabajo no iba vestida y ataviada como mandan los cánones de toda romería que se precie –en esto cumplieron, y con creces, las más de 20.000 personas que a lo largo de la jornada disfrutaron de los festejos–. Ese «¿qué es?» de Susan era en verdad un ¿qué es todo esto?, y lo cierto es que pese al muy mejorable español del matrimonio bristolense y el muy mejorable inglés de su interlocutor, amén de las lógicas dificultades que entraña explicarles a unos ingleses por qué en la esquina un grupo de romeros saca huevos duros del maletero del coche, la cosa no fue del todo mal. Es más, fue bien. Muy bien. O no, porque Jacob y Susan acabaron por prescindir de su primer interlocutor para mezclarse y repreguntarle a una familia que descansaba sentada en el bordillo de la acera de una de las pequeñas calles del centro. Lo importante es que acabaron siendo dos más en la romería. Vestidos como guiris que son –sí, en el caso de él, incluso con calcetines blancos– pero dos más. Un hermanamiento en toda regla. No dejará fotos en los ayuntamientos de La Laguna ni de Bristol, pero a buen seguro sí en la residencia de estos dos turistas.

Un instante del baile de las varas a la salida de la ermita de San Benito. / María Pisaca

El recorrido en el día grande de las Fiestas Patronales de San Benito Abad, en el que participaron alrededor de 85 carretas y carritos y unos 40 grupos folclóricos, comenzó algo acelerado, hasta el punto de que Fernando Hernández, coordinador del área de Fiestas en el consistorio lagunero, tuvo que pedir que se bajase un poquito el ritmo. Hay que recordar que la salida de la romería se adelantó a las 11.30 para evitar las horas más calurosas de la jornada, lo que convirtió a la de ayer en una de las ediciones más madrugadoras que se recuerdan. La decisión fue un acierto, porque las primeras horas de la tarde fueron de auténtico bochorno, lo que da sí cabe más mérito a esas más de 20.000 personas que no faltaron a la cita. Es verdad que el Ayuntamiento dio la cifra oficial de 15.000 asistentes, pero no es menos cierto que la percepción popular añadía varios miles más al cálculo de la Policía Local. Sea como sea, si la edición de 2024 de la romería de San Benito Abad ha sido la más madrugadora en muchos años, también ha sido, sin lugar a dudas, la más numerosa. Y ello pese a que en La Laguna se registraron ayer la temperatura más alta de Tenerife y la tercera más alta de toda Canarias. Los 33,9 grados centígrados que llegó a medir la estación del Llano de los Loros solo se superaron en los municipios grancanarios de Tejeda y de San Bartolomé de Tirajana.

Un hombre ‘lanza’ un huevo duro a una mujer desde una carreta cargada de paja. / María Pisaca

Pero ni con esas. A sobrellevar el calor ayudaron, y mucho, los centenares de tajos de melón y de sandía que se distribuyeron durante el recorrido –todos los alimentos se repartieron en bolsitas y con plenas garantías de seguridad–. De hecho, las dos frutas veraniegas por excelencia parecieron desterrar de los festejos a las habituales cotufas, que esta vez no tuvieron protagonismo. Y también ayudó a combatir el calor, por supuesto, la carpa para el reparto de agua instalada frente a la Catedral, muy cerca de donde Marta, una quinceañera que había acudido a la romería junto con varias compañeras de instituto, levantaba una botellita de agua mientras le decía a un amigo que ya era la «décima» que consumía.

En esta edición número 78, La Laguna le concedió el coprotagonismo de la fiesta a la vecina isla de Gran Canaria. No en vano, este año se cumple un siglo desde la última vez que San Benito Abad procesionó en la romería regional junto a la imagen de la Virgen del Pino. «Cien años después, hemos logrado recrear ese momento cargado de simbolismo que ya forma parte de la historia de estas fiestas», explicó ayer el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, quien, por cierto, no es el único representante político que vive los festejos en primera fila. A Badel Albelo, concejal socialista en el consistorio lagunero, se lo pudo ver animando el cotarro, incluso guitarra en mano, y también a Francisco Fran Hernández, portavoz municipal de Coalición Canaria y nieto de Ito, el de la agrupación Hespérides. Quien finalmente no estuvo en la romería fue la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, compañera de Gutiérrez en el PSOE, que se perdió así la procesión en que la pequeña imagen de la Virgen del Pino que se custodia en la ermita de San Benito Abad acompañó al santo, un siglo más tarde, durante el recorrido.

A la romería siguieron después los nervios de la final de la Eurocopa y, claro, la tradicional verbena.