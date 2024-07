Andrea Álvarez: «Me molesta ir a una romería y ver a la gente vestida de calle»

¿Cómo surgió la posibilidad de participar en la gala?

A mí siempre me han gustado los trajes de maga. El año pasado se presentó una chica que yo conocía y vi todos los trajes, que eran preciosos. Entonces le dije a mi padre: «Me gustaría presentarme algún día a alguna gala de estas». Y él lo escuchó y con la misma, por la tarde, me estaba llamando para decirme que había contactado con alguien. Había hablado con la Comisión de Fiestas de El Coromoto, que posteriormente me dijeron que era la primera vez que iban a presentar una candidata.

¿Le atrae el mundo del folclore y las romerías?

Me encantan todas las romerías y las fiestas de pueblo. Además, soy de las que van a las romerías y tienen que ir vestidas de maga. Lo de ir de calle no lo puedo ver; me molesta.

¿Cuándo se puso su primer traje de maga?

Fue en el colegio, muy chiquitita. Todavía no tenía traje de maga y era el Día de Canarias, y me acuerdo de llegar mi padre y mi abuela corriendo con un traje, que lo habían ido a comprar, no sabían si me servía y yo probándomelo.

¿Y qué le transmite la Romería de San Benito?

Me transmite que siempre hay mucha unión. Hay grupos de gente que nos vemos de año en año y es en la romería.

¿Qué sensaciones y balance le quedaron tras la gala?

Sentí muchas cosas. Un montón de compañeras se habían presentado otras veces y venían de haber ganado en otros lugares, mientras que yo era la nueva. Mi traje era precioso, pero miraba alrededor y todas iban espectaculares. Y de repente dicen: «Andrea», y me quedé como extrañada. Fue una sensación muy rara, no me lo creía y mis compañeras me decían: «Andrea eres tú, ¡sal!», y salí super tímida, súper no me lo creo... Intento pensarlo y solo veo luces, a Luis Yeray hablando y diciéndome hola y felicidades, y a mi familia saltando por detrás.

¿Y qué tal la relación con el resto de candidatas y el certamen en general?

La verdad es que maravillosa. Ha sido una experiencia genial. La volvería a vivir 1.000 veces más, porque en los ensayos y en todo hicimos una gran piña y nos transmitíamos tranquilidad y apoyo, si bien unas éramos nuevas y otras, ya con un montón de experiencia. También es verdad que el coreógrafo, Fran Romero, hizo un montón y nos ha ayudado muchísimo.

¿Ese mundillo de las galas y la moda le atrae como para alguna experiencia posterior?

Sí. Después de esta experiencia puedo decir que sí me gusta este mundillo. Considero que todo lo que se vive ahí son aprendizajes y experiencias. Ahora bien, cada certamen es diferente al resto y tiene lo suyo.

