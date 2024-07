San Benito cambia carros y carretas por bicicletas durante unas horas

«Recuerden: grupo compacto, por la derecha. Cuidado en las zonas de doble sentido y a divertirse». Fueron las recomendaciones dadas por la voz del Día de la Bicicleta que se adueñó la mañana de este domingo de los ocho kilómetros de recorrido –ida y vuelta– comprendidos entre el punto de partida, la avenida Embajador Alberto de Armas, y el parque de La Vega, que inmortaliza al alcalde Pedro González en el marco de las Fiestas de San Benito.

Media hora después del horario fijado –en La Laguna parece darse treinta minutos de cortesía para comenzar algunos actos– salieron bajo el renovado arco de Deportes el pelotón que reunión a medio millar de ciclistas oficiales y más de un centenar que se sumó al paseo, que no carrera ni competición. En el marco de la romería regional de San Benito, el barrio se cerró durante unas horas para el disfrute de los ciclistas, cambiando carros y carretas –protagonistas el próximo domingo del día grande– por bicicletas de todas las épocas, como sus participantes.

Aunque el inicio del paseo se hizo con cuenta atrás, a pie de arco estaban los concejales Badel Albelo y Domingo Galván. El primero, de Deportes, que se gastó tres veces en el montaje para que todo estuviera listo –vallas, arcos, telas y demás infraestructuras–, fue el encargado de dar el banderazo de partida; eso sí, con una tela roja; a su lado, el nacionalista, que presumía que al término del paseo el bici los participantes podía optar el sorteo de una bicicleta eléctrica valorada en 2.500 euros como reclamo del acto e incentivo del uso de este vehículo no contaminante ahora que prima la sostenibilidad. Sin duda, más atractivo para el común de los mortales que las telas con el anagrama antiguo aún de Deportes que se colocaron sobre las vallas.

No se subió a la bici este año Badel, como ocurriera la pasada edición, cuando compartió pelotón con su compañero de clase y sin embargo adversario político Jonathan Domínguez, de CC y hoy viceconsejero en el Gobierno canario, que acudiera entonces con malla impecable, tras un periodo convulso donde se había puesto de vuelta y media sin ser día de la bicicleta...

En amor y compaña –cacofónicamente más similar a Manta y Estameña, por reivindicar el folclore en el célebre mano a mano entre Sabandeños y Gofiones–, compartían la organización Badel Albelo y Domingo Galván, y que después de dar el banderazo de partida se fueron, en coche –que no en bicicleta– a Punta del Hidalgo para disfrutar de la segunda sesión del Biofest de Anaga. Y no se quedó ahí la agenda del solista, y no solo en escenarios sino también en el salón del pleno por la parranda socialista, pues Badel Albelo llegó a casa y puso rumbo al market que se celebraba en el hotel Aguere antes de acudir a la gala de elección de las romeras infantil y de los mayores... «La Laguna está de moda, pero la fama cuesta»... Cierto es que sarna con gusto no pica, que diría alguno.

Incondicionales y homenajes

En el pelotón de san Benito, mucha familia, tanto en grupos sobre ruedas como padres, y algunas madres, con sus hijos en las sillitas habilitadas en la parte trasera, y alguno sobre el manillar de la bici. Y en el más difícil todavía, no faltó quien se atrevió de portar a su hijo atrás mientras también soportaba delante una cámara para inmortalizar el trayecto. Rostros conocidos, desde Paco Roda –uno de los incondicionales defensores del uso de la bicicleta y miembro de Tenerife por la bici–, y del Club Ciclista Ciprés, otro de los organizadores. Y hasta algún artesano, de sandungas y de trompetas de murgas, caso de Joaquín Cruz, de la chicharrera Sociedad Mamel’s.

Junto a incondicionales y ganadores de competiciones –no era el caso en esta cita de exhibición–, el exconcejal de Unidas Se Pueda José Luis Hernández, quien predicó con el ejemplo –fuera de la política ya– y asistió al tributo que se rindió en el parque de La Vega a quien en el pasado fue uno de sus asesores, Hugo de Armas, un precursor del uso de la bicicleta como transporte alternativo y falleció hace tres años. En el alto en La Vega también se recordó al ciclista fallecido el año pasado en la Vía de Ronda en un fatal accidente.

Mientras los mayores disfrutaban del paseo por la ciudad que ganaron durante unas horas, en el parque de la avenida Embajador Alberto de Armas los niños menores de ocho años disfrutaban del área habilitada para que jugaran y con la animación de Ramón González, de Santa Úrsula.

Comenzaba así el domingo previo a la romería de San Benito, que se celebrará horas antes de la final de la Eurocopa, el domingo 14 de julio.