La Virgen del Pino participará en la romería de San Benito

Ni Lucía Luisa Ramos Vaquero, la institutriz de las reinas del Carnaval de Tenerife; ni Fran Romero, el director artístico de las fiestas en honor de san Benito; ni Fernando Hernández, el coordinador de Fiestas y alter ego de la Asociación de Amigos y Romeros San Benito; ni el concejal de Fiestas, Dailos González; ni el mismísimo alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. El que manda en el salón de pleno del ayuntamiento es Javier, el conserje, de quien depende que prenda la megafonía y esté todo a punto para que comience la fiesta. Ocurre en las sesiones plenarias y se repitió este jueves en la presentación de las treinta candidatas adultas al título de romera; las doce mayores y ocho infantiles.

Fran Romero, que tiene la capacidad de marcar el paso a las chicas con los ojos, reunió en la sala de junta de gobierno a los responsables políticos y le leyó la cartilla. «Entran todos al salón de plenos, pum, pum, pum; habla el señor alcalde, pum, pum, pum; el presentador las va nombrando, pum, pum, pum; y el alcalde les va entregando los ramos de flores a cada una, pum, pum, pum. Y chimpún». Así le explicó la escaleta y así se desarrolló la recepción que ofreció Luis Yeray Gutiérrez.

En su intervención, el alcalde alardeó de que estas fiestas de San Benito registran récord de participación de candidatas, nada menos de medio centenar.

Recién salido de la presidencia de Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, cargo que de forma excepcional ostentó durante año y medio, Luis Yeray Gutiérrez arrastró la coletilla para explicarle a las candidatas de la importancia de ganar el título de romera de san Benito, ya fuera en la modalidad adulta, infantil y de mayores, «esta ciudad que atesora patrimonio y tradición».

A partir de ahí adaptó el discurso a todos los públicos, para aquellas que le guste el modelaje y en general para todas que, sean o no laguneras de cuna, «se sientan laguneras de corazón». Se vino arriba el alcalde para, con orgullo de La Laguna profunda, alardear de los más de quinientos años de historia, del valor patrimonial, de los casi 160.000 vecinos de un municipio que está en crecimiento. No dio la bendición, pero sí trasladó su deseo: «disfruten del momento y que no haya piques», con una sonrisa profidén.

Aplausos, pum, pum, pum... y Josué Villanueva, del área de Igualdad de La Laguna que se maneja con la misma habilidad con la guitarra como cuando entona La gozadera, mostró su voz privilegiada y, con soltura, evitó que se echara de menos a Elvis Sanfiel, maestro de ceremonia y codirector artístico de la gala de la romera que se celebra este sábado en el teatro Leal, después de que las candidatas inicien su paseo romero a las 19:30 horas y lleguen al templo del Folclore a las 20:00.

Pum, pum, pum... y en un santiamén dio lectura al medio centenar de candidatas –faltaron cinco adultas y una de los mayores– que recogieron el ramito de flores que le entregó el alcalde. Pareció que a Luis Yeray Gutiérrez se le había quedado algo en el tintero y, con el salón de plenos repleto de familiares de candidatas, tomó la palabra para explicar al público que se encontraban en el lugar donde los miembros de la Corporación «discutimos en pro del municipio», dijo como para dar mayor relevancia al acto. Pum, pum, pum... y emplazó a las protagonistas a la fotografía de familia en los soportales de la fachada de la Casa Consistorial.

Pero he aquí que se hizo presente la mirada de Fran Romero y las cincuenta aspirantes se pusieron en fila para bajar por la escalera con solemnidad; hasta el alcalde le dio el brazo a la romera de San Benito 2023, Beatriz Gutiérrez Quintero, y Badel Albelo, el primer teniente de alcalde, pareció hacer lo propio por un momento con propio con el concejal de Fiestas, Daylos González, mientras Fran Hernández, segundo teniente de alcalde, iba más distendido con su compañera de partido, Atteneri Falero Alonso.

Pum, pum, pum... sesión fotográfica en la fuente de la plaza del Adelantado con todas las candidatas y hasta photocall personalizado de cuantas quisieron –candidatas y hasta madres de aspirantes– que pidieron al alcalde inmortalizar el momento. No le habían pedido la foto y ya Luis Yeray le regalaba una sonrisa y, como si tuviera un resorte, le estampaba un beso. Y así, diez. Veinte. Treinta. Y más candidatas que se quitaron una foto con el alcalde de La Laguna. Pum, pum, pum... y el propio Luis Yeray pidió un aplauso para FranRomero por su celo artístico.

Tras la recepción, la ermita de san Benito acoge la tarde de este viernes, a las 19:30 horas, después del partido de Eurocopa de España con Alemania, el pregón que pronunciará Iván Quintana, una de las voces prodigiosas del folclore canario, el Besay Pérez de Los Gofiones.

El guiño a Gran Canaria no se queda en el pregón, sino que también estará muy presente en la romería del domingo 14 de julio, pues la réplica que se venera en la ermita de san Benito volverá a salir después de cien años, cita a la que se sumará la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.