Zonas de bajas emisiones de La Laguna: por estos lugares no podrás circular en coche

La Laguna contará con tres zonas de bajas emisiones (ZBE) o áreas en las que el acceso libre de vehículos estará restringida para mejorar la calidad del aire. Estas se situarán en el casco histórico, San Honorato y el Camino de La Villa. Así lo recoge el documento previo al futuro Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna, que hace un recorrido por datos económicos, sociales, medioambientales o en materia de vivienda. Y en ese marco entran las ZBE. Sobre la aplicación de este mecanismo en el municipio se habían ido conociendo algunos datos, mientras que el referido estudio cuenta con un punto específico con más detalles.

«Con el objetivo de cumplir los requisitos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para ciudades de más de 50.000 habitantes, el municipio de La Laguna pretende implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro del casco antiguo de la ciudad, donde las aceras y los viales son más estrechos», expone el documento, antes de precisar que esos tres lugares son el centro histórico en sí mismo, San Honorato y Camino de La Villa.

En cuanto a la ciudad antigua, se propone convertir en ZBE una superficie de doce hectáreas y que ya presenta restricciones de tráfico, «por lo que se prevé una breve implantación». Y añade el trabajo: «A nivel social no supondría un gran impacto, ya que la población ya convive con las restricciones actuales».

Del ámbito de San Honorato se indica que es un barrio de carácter residencial que cubre unas cinco hectáreas al sur del casco histórico, «que soporta un elevado tráfico de agitación debido a la presencia de varios aparcamientos en superficie de carácter gratuito, así como su situación junto a vías de la red básica del centro de La Laguna».

Camino de La Villa

«Este barrio de aproximadamente 6,9 hectáreas se ubica al sur de la TF-5 y próximo al aeropuerto de Los Rodeos, lo que supone una elevada contaminación acústica y del aire. Es un entorno residencial con problemas relacionados con la falta de aparcamiento para los residentes e inseguridad derivada de la fricción vehículo-peatón», explica sobre el Camino de La Villa. Y prosigue: «La implementación de una ZBE en este ámbito se considera una prueba piloto, de forma que, una vez comprobada su efectividad, en un medio-largo plazo, se puedan aplicar las mismas medidas en otros barrios y entornos que respondan a las mismas condiciones de partida».

En concreto, el documento que recoge esos datos sobre las zonas de bajas emisiones de La Laguna está dividido en varios archivos, de los que el más reciente y sólido es el diagnóstico de diciembre de 2023, compuesto por 500 páginas. Este se muestra como un vuelo a vista de pájaro por las circunstancias actuales del municipio.

El diagnóstico establece que las nuevas ZBE se regulen a partir de un conjunto de medidas que deben aplicarse y desarrollarse de forma conjunta. La primera de ellas será el desarrollo de una ordenanza municipal que «dé respaldo y refuerce» esta propuesta de zona de bajas emisiones, y que será el documento clave que acabará de definir las distintas especificaciones.

A continuación figuran en el trabajo las supermanzanas en el interior de las áreas delimitadas y medidas de calmado de tráfico en el perímetro. «Generar espacios que al igual que las zonas peatonales disuadan el paso de vehículos ajenos a la zona (a excepción de vehículos de emergencias o reparto), lo que posibilitará eliminar los vehículos de paso y mejorar la calidad ambiental y estancia», indica el estudio. «Para ellos se llevarán a cabo reordenaciones viarias que permitan la recirculación de vehículos de forma que se desincentive atravesar por las zonas delimitadas», completa.

Comerciantes y vecinos

Otra de las medidas son las zonas de estacionamiento regulado, por las que se buscará «una mayor rotación, la cual beneficia a los comerciantes de la zona, pero también a las personas que procedan de otras zonas de la ciudad en los viales perimetrales de las ZBE y limitación del estacionamiento solo para residentes en el interior de estas».

También figuran los «ejes peatonales» entre los aspectos recogidos en el diagnóstico. En particular, se apunta la creación de unos ejes que «garanticen de forma cómoda (aceras amplias y arboladas si es posible, mobiliario urbano, etc.) y segura (buena iluminación, control de la velocidad de los vehículos, etc.) la conexión entre diferentes puntos».