El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE y CC) y Vox tumbaron este martes las enmiendas presentadas al presupuesto local para 2024. Se trataba de una batería de modificaciones parciales registradas por Unidas se Puede (USP) y Drago Verdes Canarias (DVC), así como de una enmienda a la totalidad de USP. El PP se ausentó de la votación de los cambios puntuales y se abstuvo, al igual que Drago, en la del texto global. También se procedió a la ratificación de las nuevas cuentas con los votos a favor del PSOE y CC; el rechazo de USP, DVC y Vox, y la abstención del PP.

El de este martes fue el segundo pleno presupuestario del año. El asunto ya había ido a la sesión del 18 de enero, pero el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), decidió en ella que no se votase ninguna de las propuestas presentadas por la oposición. Tras una pregunta de la concejala de Hacienda, la también socialista Francisca Carlota Rivero, al interventor, este último informó que sacar adelante enmiendas que no precisaban de dónde obtener el crédito llevaría a unas cuentas aprobadas con déficit. Y fue ahí que el regidor local optó porque no se sometiese a votación ya no solo ninguna enmienda parcial, sino tampoco la global.

El posterior recurso de reposición presentado por Unidas tuvo como resultado el pleno extraordinario de este martes. El interventor se reafirmó al inicio de la sesión en su posicionamiento. Drago, el partido de Alberto Rodríguez, se abstuvo en la votación para ratificar la urgencia de la sesión.

Además del rechazo a las propuestas, en la cita plenaria destacó el cambio de registro de Unidas hacia el PSOE, el que fuera su socio de gobierno durante el mandato 2019-2023. "En este pleno tenemos un síntoma claro de un nuevo tiempo, donde, por mucho que crezcan las partidas de publicidad, las malas decisiones van a salir a la luz", advirtió su portavoz, Rubens Ascanio. "Se van a evidenciar seis meses sin voluntad de escucha, sin sentarse a hablar con los grupos de la oposición, sin recibir a muchas asociaciones del municipio que piden ser atendidas por el actual gobierno y, aparentemente, sin nadie al volante", añadió el concejal de izquierdas.

En concreto, las enmiendas parciales buscaban incorporar o aumentar los fondos para diversos asuntos, que iban desde el Plan Especial de Protección del Casco Histórico a los carriles bici, pasando por el Museo del Surf. Alberto Rodríguez, Rubens Ascanio y Juan Antonio Molina (PP) fueron los protagonistas del debate. PSOE, CC y Vox guardaban silencio. Ya al final tomó la palabra el portavoz socialista, Badel Albelo, que empezó su breve intervención con un agradecimiento a la Secretaría General del Pleno y a la Intervención, para añadir que votarían en contra dado que no se podía aprobar un "presupuesto en déficit".

Estilo de enmienda

Antes, y al igual que en el anterior pleno presupuestario, desde Unidas y Drago insistieron en que si presentaron ese estilo de enmienda fue porque fue el criterio que se fijó en la Junta de Portavoces era ese. Ascanio también indicó que las propuestas, lejos de no referir de dónde obtener los fondos, se encontraban sustentadas en modificaciones presupuestaria futuras. Por su parte, Juan Antonio Molina opinó que las enmiendas sin partida económica y que descuadran las cuentas se convierten en modificaciones a la totalidad; de ahí que su formación política se ausentase de las votaciones.

Unidas destacó en el pleno, y después en una nota, que se llegó a votar en contra hasta de "instar al Gobierno de Canarias a recuperar los 500.000 euros rebajados de las aportaciones para programas sociales de 2024", lo que no suponía modificación de cuantía alguna en el presupuesto.