La tragedia pasó cerca del callejón El Muelle, el antiguo cauce del barranco de Macario, en La Cuesta, en septiembre de 2022. Las lluvias de la tormenta tropical Hermine fueron mucho menores de lo que se previó y, pese a ello, la zona terminó convertida en un lodazal. Barro, piedras y la imagen para la historia de los vecinos sacando carretillas de fango. Las precipitaciones –canalizadas hacia allí en una decisión de difícil explicación– motivaron que la tierra se fuese desprendiendo de la ladera y acabase entre las casas. Ahora, y para evitar que este enclave vuelva a ser un punto de riesgo en caso de lluvias torrenciales, el Ayuntamiento de La Laguna ya está trabajando en el lugar y ha consignado fondos en los presupuestos del próximo año, que irán este jueves a pleno (10:00 horas).

«En estos momentos se está trabajando en el encauzamiento del barranco a cielo abierto, para la contención de la ladera con la ejecución de muros y bancales de hormigón. Se calcula que esta intervención esté concluida en un plazo aproximado de dos meses», apuntó este martes el concejal de Obras, Ángel Hernández Chinea, sobre las labores que se están desarrollando en el lugar.

Aunque en su día la historia quedó parcialmente en un segundo plano y se entremezcló con otras incidencias de aquel temporal, la situación que allí se vivió fue sorprendente. Una semana antes de Hermine, un chaparrón provocó un hundimiento en la calle Santa Gema Galgani, que literalmente se tragó un coche. Apenas unos días más tarde se conoció que la referida tormenta tropical se aproximaba a Canarias. La medida preventiva para la zona fue la colocación de unas barreras New Jersey (como las utilizadas en las autopistas) para dirigir toda el agua que se pudiese acumular en las calles cercanas hacia el barranco. El por entonces concejal de Obras, Josimar Hernández, atribuyó aquello a un «criterio técnico», sin más detalles. Y hubiera sido una decisión lógica si no fuera porque en el antiguo cauce hay viviendas y la ladera no contaba con ningún muro de contención.

La consecuencia fue la que los vecinos alertaron desde que tuvieron conocimiento de la medida: las lluvias y el agua arrastraron toneladas de tierra y piedras hasta las viviendas. A los residentes solo les quedó entonces empezar una especie de retransmisión en directo, con la publicación de vídeos en Facebook, mientras iban acarreando ellos mismos la tierra en carretillas. El final no fue peor porque el agua que dejó Hermine se quedó lejos de la prevista.

La nota de prensa enviada el lunes por el Ayuntamiento con las principales partidas para obras en el presupuesto incluye fondos para esta zona de La Cuesta. «Dentro de los presupuestos de la corporación local, se han consignado 641.651 euros a la conclusión de los trabajos de emergencia para la reparación de la calle Santa Gema Galgani, que experimentó un hundimiento en septiembre de 2022 y ya fue objeto de varias actuaciones en el 2023», indicaron.

Preguntado este martes por los detalles, Ángel Chinea señaló que la calle ya está arreglada y que, en concreto, ahora se trabaja en el barranco. «La obra de emergencia de Santa Gema Galgani ya está completamente terminada en lo que respecta a la fase de soterramiento, canalización y asfaltado; se ha restablecido el tráfico con normalidad y el acceso a las viviendas colindantes», explicó.