Uno siempre trabaja para conseguir el mayor respaldo de la ciudadanía. Cuando se intenta llevar a cabo proyectos e impulsar aquellas iniciativas que entiende que van a redundar en la mejora de la vida del municipio y, por consiguiente, de nuestros vecinos y vecinas, confía en recibir ese respaldo, que espero y deseo que vaya a más en los próximos años. Los vecinos y vecinas han valorado nuestra dedicación a la gestión municipal y las acciones importantes de mejora que hemos llevado a cabo en el conjunto del municipio.

- De estos cinco años, ¿cuáles han sido las medidas de las que se siente más orgulloso y en cuáles cree que se podría haber hecho mejor?

El impulso decidido para que La Laguna se conforme como un municipio en transición, lo que implicaba cambiar el modelo urbanístico de los últimos años, sustituyendo el ladrillo y el cemento por la recuperación de entornos naturales, la renaturalización de espacios ya construidos y rehabilitación de zonas de alto valor medioambiental como el Camino de la Costa, en la Punta del Hidalgo. También recuperar espacios en los barrios y pueblos dedicados a la convivencia, como el parque de Bajamar o la finca Escuder, o el impulso que estamos dando a las instalaciones deportivas de La Cuesta y Taco. Y destacaría el plan de accesibilidad que desarrollamos en los últimos años y que vamos a continuar para seguir avanzando hacia la plena inclusión, como ya se nos ha reconocido a nivel nacional e internacional.

Muchísimas cosas se podían haber hecho mejor. Con honestidad, estoy convencido de que todo es mejorable. La gestión de un gran municipio como este no es fácil, por su dispersión y la idiosincrasia de cada pueblo y cada distrito, pero nuestra voluntad es seguir trabajando para mejorar la gestión del día a día.

- ¿Qué ocurrió con el Plan General el pasado mandato, que hubo que desecharlo para comenzar otro nuevo tras cuatro años sin aparentes avances? ¿Se aprovechará la labor realizada en los últimos años para el nuevo PGO?

Continuar con la tramitación del Plan General iniciada en 2008 no tenía sentido. Primero, porque era un documento que generaba rechazo social por el alto impacto que tenía sobre el territorio, y segundo, porque las modificaciones de los últimos años en materia de legislación ambiental obligaban a retrotraer la tramitación casi a sus comienzos. A esto se une el cambio de modelo estratégico que hemos encargado al prestigioso urbanista Salvador Rueda.

El futuro Plan General se encargará a un equipo redactor y se iniciará un nuevo procedimiento, pero buena parte del trabajo técnico realizado hasta ahora será aprovechado por el equipo encargado de redactar el nuevo documento. La previsión es que durante el primer semestre de 2024 se realice la presentación definitiva del modelo de Salvador Rueda, para, a continuación, licitar la contratación del nuevo equipo redactor, que empezará su labor en cuanto se firme el contrato de adjudicación.

«Acometemos líneas de acción para contar con un parque público municipal de viviendas que rondará las 300 unidades»

- Otro asunto importante es el nuevo Mercado. Ya ha salido a licitación el proyecto del barranco de la Carnicería, sin el cual el del Mercado no podía avanzar. ¿Cuál es el cronograma de su gobierno sobre esta infraestructura?

Sin la canalización del barranco, el proyecto del Mercado es inviable. Las obras, que tienen una gran complejidad técnica, acaban de licitarse, y si todo transcurre con normalidad en 2024 comenzarán por fin los trabajos, que tienen una duración de 23 meses y un presupuesto de más de 14 millones de euros. Paralelamente, desde el área de Obras se está trabajando en la redacción de los pliegos para sacar a concurso lo que es propiamente el proyecto de construcción del edificio del Mercado, conjuntamente con el parquin subterráneo y la plaza anexa, que es un nuevo espacio de ocio y esparcimiento que ganará la ciudad. De manera que cuando terminen las obras de canalización ya contaremos con el proyecto para licitar e iniciar la construcción del Mercado.

- La vivienda se ha convertido en un grave problema social en toda Canarias. El Ayuntamiento de La Laguna está implementando medidas a través de Muvisa pero el asunto es de tal calado (no hay apenas opciones para el alquiler, los precios no paran de subir, la oferta de vivienda pública es muy insuficiente para las personas con menos ingresos) que todavía hay que avanzar más. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cree que hay que regular la vivienda vacacional? ¿Qué medidas preparan para este mandato?

Estamos acometiendo diferentes líneas de acción para contar con un parque público municipal de viviendas que rondará las 300 unidades de aquí a dos años. Mantenemos abierto un procedimiento para la compra de viviendas con fines sociales en distintos puntos del municipio como La Piterita, La Cuesta, Tejina o San Matías, algunas de las cuales ya hemos adquirido. A esto hay que sumar las 169 incluidas por el Gobierno de Canarias en su Plan de Vivienda 2020-2025. Respecto a la vivienda vacacional, hemos encargado a la Universidad de La Laguna un estudio para tener datos reales de cuál es la situación en el municipio y actuar en consecuencia. Nuestro objetivo en La Laguna es desarrollar durante este mandato un Plan Municipal de Vivienda, y este estudio, que estará listo en el primer semestre de 2024, es un paso previo necesario para saber de dónde partimos.

- En asuntos sociales, ¿en qué está centrando su esfuerzo su gobierno para ayudar a las personas en situación de pobreza?

Durante el pasado mandato, la atención social fue la principal prioridad de nuestro Gobierno y habilitamos las mayores dotaciones presupuestarias para dar respuesta al incremento de demandas en los servicios sociales, primero con la pandemia y luego con la crisis generada por la guerra de Ucrania. Renovamos ese compromiso en el presente mandato, para atender las necesidades básicas de la población, luchar contra la exclusión y reforzar las políticas públicas en las materias que tenemos competencias, con ayudas para alimentos y servicios de primera necesidad, alquiler de la vivienda, atención a la discapacidad y a las personas mayores o mejorar los recursos destinados a la conciliación familiar. Trabajamos estrechamente con las entidades del tercer sector para llegar al mayor número de personas posible.

- La peatonalización del casco sigue avanzando. Las próximas calles que completarán el proceso son Heraclio Sánchez, Núñez de la Peña y San Juan. Ha sido un proceso vital para el municipio, un antes y un después ¿no?

Absolutamente. Uno de los sellos de identidad de La Laguna es su trazado urbano y el carácter peatonal de sus calles. Tenemos un casco histórico abierto y sostenible, que facilita la movilidad y anima a la ciudadanía a disfrutar de sus espacios públicos. El ejemplo de Heraclio Sánchez es muy claro: una vía que ha ganado en actividad social y comercial tras su cierre al tráfico. Es un proceso que continuamos impulsando desde el gobierno municipal. El año pasado acometíamos la peatonalización de la calle Alcalde Suárez Melián y el primer tramo de la calle Bencomo, y en la actualidad estamos culminando las obras en Juan de Vera y Rodríguez Moure. La intención del área de Obras e Infraestructuras es seguir repavimentando aquellos tramos del casco ya cerrados a la circulación de vehículos. En este sentido, la calle Núñez de la Peña y la calle San Juan, son dos posibles candidatas para repavimentar en el futuro.

- El municipio de San Cristóbal de La Laguna juega un papel fundamental en la movilidad de la Isla. Algunos de los principales puntos negros que provocan las retenciones de la autopista del Norte se encuentran en su municipio: Guamasa y la rotonda de Anchieta. El Cabildo probó el cierre del acceso de Guamasa y trajo soluciones, pero también inconvenientes. ¿Qué opina de esta medida?

Yo he manifestado en repetidas ocasiones que el cierre del acceso a la autopista por Guamasa no es una solución, porque está dificultando de forma considerable la movilidad en la zona norte del municipio. Valoro la voluntad del Cabildo de aplicar medidas para paliar el problema de las colas en la TF-5, pero ante una situación de colapso se necesitan acciones de mayor calado en materia de movilidad. En especial, la construcción de la Variante de la TF-5, unida al posterior soterramiento de la autopista y el trazado de la línea del Tranvía hasta Los Rodeos, o la ejecución del túnel de la Gorgolana. Y así se lo he trasladado a la presidenta del Cabildo. Confío en que durante el presente mandato desde las administraciones públicas demos un impulso decisivo a estos proyectos que son claves para resolver los graves problemas de movilidad que tiene no solo La Laguna sino todo el norte de la isla.

- El ‘pacto de Nava y Grimón’ propicia un gobierno en mayoría en el que CC entra en su equipo. La asamblea de su partido lo respaldó de forma mayoritaria. ¿Será un gobierno local estable? ¿Cuáles serán sus principales objetivos? ¿Tendrá esto influencia en los pactos a nivel insular y regional, que en este caso son mayoritariamente de CC y PP?

Tras los resultados de las pasadas elecciones se hacía necesario un acuerdo que garantizara la estabilidad en el Gobierno de La Laguna. Hemos buscado fórmulas para lograr esa estabilidad, y al final alcanzamos un entendimiento con CC que consideramos beneficioso para la ciudadaní. Hay predisposición por ambas partes para trabajar conjuntamente durante todo este mandato y para ello contamos con la mayoría sólida que necesita nuestro municipio. Nuestro acuerdo de gobierno se estructura en torno a 15 puntos estratégicos como planificación urbana (con la redacción de un nuevo Plan General como principal objetivo), movilidad, obras e infraestructuras o servicios municipales. Es un acuerdo que atañe exclusivamente al Ayuntamiento de La Laguna.

«Ante una situación de colapso se necesitan acciones de mayor calado en materia de movilidad»

- ¿Tiene ganas de seguir siendo alcalde de La Laguna durante muchos años?

Amo a mi ciudad y mi municipio y ser alcalde es el mayor honor para alguien que se dedica a la política. Me gusta el contacto diario con los vecinos y vecinas, y ayudar, en la medida de lo posible, a que tengan mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de progreso. Yo tengo muchas ganas, ilusión y proyectos para La Laguna, y hoy por hoy mi intención es continuar al frente del Ayuntamiento mientras los laguneros y laguneras quieran.

- ¿Cómo quiere que le vean los vecinos?

Como una persona cercana a la gente, comprometida con este pueblo de pueblos que es La Laguna, a quien la política no ha cambiado en sus principios ni en su manera de ser.

- Cíteme otros proyectos que le hacen especial ilusión. ¿El parque de la laguna original, por ejemplo?

El Parque Inundable es uno de ellos, pero también la recuperación definitiva de la Recova en la plaza del Adelantado, la rehabilitación de las ruinas de San Agustín o la última fase del antiguo convento de Santo Domingo, en la línea de actuaciones que ya hemos hecho como la recuperación de la Casa Anchieta o la ermita de San Miguel, en el mismo entorno.