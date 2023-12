La solvencia económica de los laguneros es limitada hasta el punto de que el 53,6% tiene dificultades para afrontar gastos imprevistos superiores a 700 euros. Ese es uno de los datos más destacados que recoge el Barómetro de La Laguna: estudio sobre preocupaciones, problemas y necesidades de la población de San Cristóbal de La Laguna 2023, editado y producido por el Foro Económico y Social (FES) de La Laguna y elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL). El trabajo, presentado en la tarde de este miércoles, ofrece un retrato global del municipio. No faltan la movilidad, la vivienda, el empleo, la economía, la educación o la sanidad, entre otros ámbitos.

Capacidad económica. «La capacidad de la población de San Cristóbal de La Laguna para manejar gastos imprevistos es preocupante, con más de la mitad de la población, especialmente mujeres, expresando dificultades para cubrir un gasto inesperado de 700 euros», recoge el Barómetro. «Esto no solo subraya una vulnerabilidad financiera generalizada, sino que también resalta las desigualdades de género en la seguridad económica. Esto destaca la importancia de fomentar políticas públicas que se centren en empoderar económicamente a las mujeres, aumentando su acceso a recursos y oportunidades, para mejorar su resiliencia financiera. Estas iniciativas deben ir encaminadas a facilitar el acceso al mercado laboral, propiciando empleos de calidad», añade a este respecto.

En un sentido más amplio, la valoración económica del municipio deja una percepción mayoritariamente positiva. «La ciudadanía, en su conjunto, tiende a percibir la situación económica del municipio de forma favorable», expresa el trabajo. La tendencia en hombres y mujeres es similar, y una de cada cuatro personas tiene una percepción neutra, esto es, ni positiva ni negativa. Ahora bien, el enfoque cambia cuando se trata de mirar a la cartera personal. «La confianza disminuye notablemente cuando los ciudadanos evalúan su propia economía. Menos de la mitad considera su situación buena o muy buena, y las mujeres y población del grupo de edad más joven son particularmente críticos en sus evaluaciones», apunta el documento.

Empleo por cuenta ajena. La situación laboral «está marcada por una variedad de factores, incluyendo el género, la edad, el nivel educativo y el distrito de residencial», plantea el estudio. Sobresale un «predominio de empleo por cuenta ajena y una significativa proporción de pensionistas», y también destaca «la persistencia de desigualdades de género y desafíos asociados con el desempleo y la educación».

Preocupaciones. El trabajo recorre la opinión lagunera sobre los referidos campos de la economía y el empleo, así como sobre vivienda, educación y salud, servicios públicos, oferta cultural, seguridad, participación y asociacionismo... Desemboca por último en las preocupaciones de los residentes en el municipio, y ahí tiene un papel protagonista la movilidad urbana. El documento expone: «Emerge como una preocupación crítica en La Laguna. Un gran porcentaje de las respuestas se centran en temas relacionados con la movilidad, incluyendo el estado de aceras y calles, aparcamiento, carreteras y su mantenimiento, tráfico y atascos, y transporte público». Y remacha: «Estos datos sugieren una urgente necesidad de revisar y mejorar el sistema de transporte y la infraestructura asociada para garantizar una movilidad eficiente y segura». También aparece entre las preocupaciones la limpieza. «Las diferencias por grupos de edad se hacen evidentes en áreas específicas como el alquiler y la vivienda», mantiene el documento.

Coches y carriles bici. A propósito de la movilidad, se observa una «marcada preferencia por el uso del coche en los desplazamientos dentro del área de residencia». Sostiene el trabajo que esta es una tendencia que es más pronunciada entre los hombres, y observa entonces una «oportunidad para promover alternativas de transporte público». Sobre esta última opción, las mujeres «muestran una inclinación significativa, además de por los desplazamientos a pie, lo que podría estar ligado a factores culturales, socioeconómicos o de accesibilidad». Más en detalle, el 34,1% se mueve en coche como conductor; el 29,1%, a pie; el 12,4%, en automóvil como acompañante; el 8,4%, en moto; el 8%, en guagua; el 3,8%, en tranvía; el 2,2%, en bicicleta; el 1,2%, en taxi, y el 0,8%, en otros medios de transporte.

En cuanto a la movilidad ciclista, llama la atención el rechazo mayoritario a los carriles bici. «Este análisis revela patrones y percepciones interesantes sobre la implementación de carriles bici separados del tráfico en San Cristóbal de La Laguna. De manera general, se observa una tendencia de oposición a la propuesta, con un 65% del total de la población en contra, lo que indica una cierta resistencia a cambios si afectara a la disponibilidad de estacionamiento para vehículos, agravando el problema existente en este sentido», recoge en sus conclusiones el trabajo presentado este miércoles.

Alquiler y propiedad. «El alquiler se destaca como una opción predominante en los distritos 2 (La Cuesta, Finca España, Los Valles) y 1 (zona centro, Gracia, etc.). En este último, el Distrito 1, son los hombres quienes muestran una significativamente mayor presencia en residir de esta forma, contrastando con la tendencia general en otros distritos donde son las mujeres quienes optan más por el alquiler, con la excepción del Distrito 5 (Bajamar, Punta del Hidalgo, etc.), en que no hay diferencias significativas por género», concluye el estudio en cuanto a la vivienda. Agrega a renglón seguido: «Este patrón de mayor alquiler por parte de las mujeres podría estar influenciado por la desigualdad económica y de acceso a la adquisición de una vivienda existente».

Los inmuebles en propiedad predominan en determinadas zonas. «En términos de propiedad pagada, son los distritos 6 (Jardina, Las Mercedes, etc.) y 5 (Bajamar, Punta del Hidalgo, etc.), los más rurales o alejados del centro, los que muestran una mayor proporción en este tipo de residencia. En cambio, los más urbanos, los distintos 1 (zona centro, Gracia, etc.) y 2 (La Cuesta, Finca España, Los Valles) presentan las tasas más bajas en esta categoría, lo que podría estar relacionado con una mayor movilidad residencial y con la presencia de población más joven que vive de alquilar durante sus estudios. La propiedad con hipoteca en curso se distribuye de manera uniforme entre los distritos», recogen las páginas del Barómetro de La Laguna.

«Vivir con familiares es una situación más común en los distritos 3 (Las Chumberas, Taco, etc.) y 1 (zona centro, Gracia, etc.), mientras que es menos frecuente en el área más rural del municipio, el Distrito 6 (Jardina, Las Mercedes, etc.). Esta situación tiende a ser más común entre las mujeres en casi todos los distritos, con notables diferencias en los distritos 1 y 5. Sin embargo, el Distrito 6 rompe esta tendencia, con muchos más hombres viviendo con familiares que mujeres», expone la investigación. Hay ocasiones en que los datos se contraponen entre unas y otras zonas. «Estas variaciones en la situación residencial entre distintos géneros reflejan la complejidad del tejido social y económico de La Laguna, y subrayan la importancia de abordar las políticas de vivienda y desarrollo urbano desde una perspectiva integral y consciente de las diferentes de género y las particularidades de cada distrito», apunta.

Satisfechos con su barrio. Un dato positivo es que la población de La Laguna «muestra un alto grado de satisfacción respecto a su área de residencia, con una tendencia positiva que se mantiene constante a través de diferentes grupos de género y edad, así como en los distintos distritos del municipio». El Barómetro plantea que «las mujeres y los hombres comparten niveles similares de satisfacción con su lugar de residencia, aunque existen ligeras variaciones que podrían estar influidas por otros factores sociales o expectatitvas diferenciadas entre géneros». Se da la circunstancia de que «existe un patrón claro relacionado con la edad, donde la satisfacción aumenta con los años». Los mayores de 64 años muestran un nivel particularmente alto de satisfacción, mientras que los más jóvenes, «aunque todavía en su mayoría satisfechos», presentan un porcentaje «ligeramente menor». ¿Qué puede explicar ese dato? «Esto podría atribuirse, al igual que en el área de residencia, a una conexión emocional más fuerte con el municipio desarrollada a lo largo de los años», se indica en las conclusiones.

Educación y sanidad. «La valoración general de los servicios educativos en San Cristóbal de La Laguna se sitúa en una nota de notable, con una media general de 7,44 sobre 10, reflejando una percepción considerablemente favorable por parte de la ciudadanía», señala. En lo relativo a la sanidad, la puntuación baja a un 6,79. «Aunque esta cifra indica una percepción generalmente positiva, también sugiere que hay margen de mejora en la calidad y eficiencia de estos servicios», expone este reciente estudio.

Sin salir del ámbito sanitario, otro dato relevante es que un tercio de la población de La Laguna expresa haber experimentado «estrés frecuente en los últimos 30 días, con una pequeña diferencia entre géneros». La juventud muestra un nivel más elevado de este problema, lo que podría estar ligado a factores como la educación, el empleo y las presiones sociales». Se analizan también las dificultades para dormir frecuentemente y la soledad frecuente, que «afecta a cerca de una quinta parte de la población».