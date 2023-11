Fin a la etapa de Jonathan Domínguez en La Laguna y pacto a la vista en la Casa de los Capitanes. El hasta ahora portavoz local de Coalición Canaria (CC) abandonó este lunes el Ayuntamiento para facilitar el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y la formación nacionalista. Domínguez presentó este lunes una carta de renuncia dirigida al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), en la que le comunica que renuncia a su acta de concejal debido a su nombramiento como viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, que también se oficializó este lunes.

Si bien el escrito no hace referencia a las fricciones existentes con el PSOE y con Luis Yeray Gutiérrez, se trata de un movimiento que busca allanar el camino para que el PSOE y CC lleguen a un acuerdo en Aguere después de que los nacionalistas hayan confirmado su apoyo a Pedro Sánchez en su investidura. Ya se había producido alguna manifestación pública a ese respecto; en particular, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, apuntó la pasada semana que se abría «un camino por explorar en lugares donde hoy la estabilidad no está garantizada, como es el caso del Ayuntamiento de La Laguna».

La carta. «Tras 16 intensos años de actividad municipal, entre las responsabilidades de gestor, director general, concejal, teniente de alcalde y, en esta última etapa, concejal de la oposición y portavoz nacionalista, ha llegado el momento de dar paso a otras responsabilidades», recoge el escrito presentado por Domínguez. «Antes de hacerlo, quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de este Ayuntamiento de La Laguna, sin distinción, por el buen trato y cariño que me han brindado, ya fuese en la etapa de personal eventual, en las de dirección y/o gobierno, e incluso en las recientes en la oposición». El ya exedil continúa: «Siempre he dicho que, allá dónde vayas, procura aprender antes que ganar, porque las victorias son ganancias que se evaporan en el éxito y lo que aprendes es para siempre. Así me lo he aplicado a lo largo de mi vida en todo lo que hago o emprendo, y lo seguiré haciendo allá donde me lleve el camino. Por ello me veo en el deber de ser agradecido y poner en valor que en el Ayuntamiento de La Laguna he aprendido muchísimo. Tanto de lo bueno como de lo malo, pero de absolutamente todo intentaré siempre, por mi forma de ser, sacar el lado positivo. Por ello pongo en gran valor haber obtenido una inmensa enciclopedia de conocimientos, habilidades, aprendizaje, vivencias y, sobre todo, grandes amistades que me han ayudado a ser mejor persona».

Marcha con pena. Sostiene Jonathan Domínguez en el documento que la nueva responsabilidad que asume no le «impedirá seguir estando al lado de los laguneros y laguneras trabajando por su calidad de vida e intereses, pero sí me mermará la posibilidad de continuar siendo miembro de esta corporación y acompañar a mis compañeros, concejales del grupo municipal de Coalición Canaria, en el día a día de su trabajo, lo cual me apena muchísimo porque luchar por La Laguna y su gente ha sido toda mi vida política, y junto a ellos y ellas ha sido un revulsivo constante», afirma. Y añade: «Pero es que precisamente en la vida, y más en la política, toca tomar decisiones, asumir las responsabilidades fruto de esas decisiones, y ejercer aquello en lo que te sientas útil para mejorar la vida de las personas con las que convives en la sociedad, empezando por las del barrio, pasando por la ciudad, el municipio, la Isla y, en general, esta tierra canaria que nos une».

Viceconsejero. La designación de Jonathan Domínguez como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Consejo de Gobierno de Canarias se produjo también en la mañana de este lunes, durante la reunión de este órgano celebrada en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un cargo que se encontraba vacante.

Pacto. La marcha de Domínguez es el paso primero para el pacto en La Laguna. Era una posibilidad que se encontraba sobre la mesa desde las últimas elecciones locales, cuando desde el PSOE ya empezaron a apuntar el requisito de prescindir de él y de Francisco José Hernández, secretario general de CC en La Laguna y también edil, para llegar a un acuerdo. No llegó a fructificar y se entró en un compás de espera que ha durado hasta ahora. Finalmente, Hernández seguirá, pero la salida de Jonathan Domínguez ha sido necesaria para allanar el camino entre partidos, dada la mala relación con el líder de los socialistas laguneros, Luis Yeray Gutiérrez. «Hay concejales con los que tengo mayor afinidad y otros con los que no hay relación. Con el alcalde, cuando él era secretario de Javier Abreu y cargo de confianza del PSOE, tenía una relación bastante fluida y de vez en cuando pasaba por mi despacho a hacer alguna gestión. Sin embargo, en el último año se han ido enfriando esas relaciones, y no sé por qué. Por ejemplo, en Corpus entré en la Catedral, fui a saludarlo y me viró la cara, se fue para otro lado. No sé si es que sabía ya que me iban a nombrar portavoz municipal o qué era… Espero que por el bien del municipio la relación sea fluida para poder llegar a acuerdos en beneficio de La Laguna», decía Domínguez en una entrevista en este periódico en agosto de 2021, cuando ya se perfilaba como candidato a la Alcaldía. La relación en adelante continuó igual o peor. Después de que el exconcejal Alfredo Gómez denunciase unas obras en la vivienda del alcalde lagunero, los socialistas señalaron a Domínguez y a su partido como urdidores de aquello. Llegada la campaña electoral, desde el PSOE no querían ni oír hablar del candidato nacionalista. La sola pregunta por el hasta ahora líder de los nacionalistas era mal recibida entre Gutiérrez y su equipo.

Ascanio lo vio venir. «Pues sí, parece que había laguneros en la bandeja de dulces del acuerdo. Todo indica que, como en 2015, La Laguna cae del lado del reparto del pastel frente a una mayoría de progreso viable. Intereses vs ideas, una vez más. Ojalá me equivoque, pero algunos lo están celebrando ya». Eso escribió el pasado sábado en la red social X (antes Twitter) el líder de Unidas se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, socio que fue de Gutiérrez durante el pasado mandato y que intentó antes y después de la toma de posesión en el Ayuntamiento de La Laguna un acuerdo con el PSOE.

Unidas y PP. Unidas y el Partido Popular (PP), y la oposición lagunera en su conjunto, quedan en una situación desfavorable con el acuerdo, dado que permite una mayoría de gobierno que anula sumas plenarias que hasta ahora existían. Mientras que Drago y Vox han mantenido un perfil más bajo en lo que a su integración en pactos se refiere, Unidas y el PP han perseverado y buscado fórmulas que no han cristalizado. Unidas, a medida que han pasando los meses, ha entrado en un in crescendo en su tono y crítica que se presume que continuará, mientras que los populares, pese al cambio de concejales, han seguido la línea libre de fiscalización al gobierno que ya aplicaron durante el pasado mandato. Está por ver si en lo sucesivo se mantendrán ahí o habrá giro.

Reacciones. Unidas se Puede envió este lunes una nota de prensa para lamentar «lo que parece un pacto inminente con Coalición Canaria en el municipio», y consideraron que este, «una vez más, ha sido convertido en simple peón dentro del juego de repartos de poder insular». La formación lagunera apuntó que «en ningún caso, ni en junio ni en los últimos meses, el PSOE ha mantenido actuaciones concretas para lograr un acuerdo de progreso, que era viable y estable». Rubens Ascanio indicó que «las declaraciones de algunos líderes socialistas sobre la imposibilidad de un pacto de progreso demuestran una información totalmente sesgada, ya que ni antes de la conformación del nuevo gobierno ni después se produjo una negociación real por parte de la fuerza más votada en La Laguna». Y prosiguió: «El documento de posible acuerdo programático lo tuvimos que elaborar e impulsar desde Unidas se Puede y, además, lo logramos consensuar con los compañeros de Drago Verdes Canarias; desde entonces manifestamos que había voluntad de hablar sobre el mismo, pero solo hemos encontrado excusas y puertas cerradas, siendo evidente que nunca lo quisieron». Ascanio también recordó el fuego cruzado existente entre PSOE y CC: «El posible acuerdo con Coalición Canaria se produce tras decenas de señalamientos y procesos judiciales cruzados en el pasado mandato, con una campaña muy marcada por esa dicotomía, donde parte del voto progresista se movió hasta el PSOE por consolidar el cambio en La Laguna».

El nuevo concejal. Miguel García (La Cuesta), Moisés Afonso (La Verdellada y Barrio Nuevo) y Alberto Jorge (casco) son los siguientes en la lista de Coalición Canaria al Ayuntamiento de La Laguna. El primero de ellos nació en Santa Cruz de Tenerife en 1974 y se formó en la Universidad Politécnica de Barcelona, donde se licenció en Arquitectura en 2005. Trabajó y vivió en Centroeuropa durante diez años y después volvió a La Laguna. En los últimos años ha formado parte del Comité Local de La Laguna y desarrolló la Secretaría de Ordenación del Territorio. Al menos hasta las pasadas elecciones, era el hombre de CC para asumir Urbanismo.