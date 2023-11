El recorrido político de Jonathan Domínguez (La Laguna, 1979) no se entiende sin La Verdellada, el barrio en el que se crio y del que logró su despegue en servicios. Corrían por entonces los años 90 y principios de los 2000. Domínguez, fogueado en el asociacionismo juvenil, se convirtió en 1997 en secretario de la Asociación de Vecinos Los Verdeños. Un año después, en 1998, fue elegido vicepresidente de ese colectivo y, tras un proceso electoral en noviembre de 1999, asumió la Presidencia. Había comenzado una carrera que lo convertiría en una especie de alcalde pedáneo de La Verdellada y en la que se empezaba a adivinar su destino, entre otras cosas por las mayorías arrolladoras que logró en alguno de aquellos comicios a la Presidencia de Los Verdeños. En esas tareas de presidente vecinal permaneció hasta 2007.

Fue un lapso en el que consiguió para La Verdellada actuaciones que cambiaron por completo la fisonomía urbanística del lugar. Su siguiente parada se encontraba en el Ayuntamiento. Su camino y el de CC se estrecharon y se incorporó al equipo de la por entonces alcaldesa Ana Oramas -a la que siempre ha estado muy cercano- en las áreas de Juventud y Deportes, así como coordinador de las concejalías de zona de Padre Anchieta, Finca España, Barrio Nuevo, Gracia y La Verdellada. El hoy exconcejal empezó a transitar por responsabilidades de gobierno. Fiestas y Obras fueron dos de las principales funciones que tuvo como director general, mientras que a partir de 2015 se convirtió en concejal de Seguridad Ciudadana. Tras la remodelación del gobierno que se produjo en noviembre de 2018 (tras romperse el pacto con el PSOE), le fue añadida Participación Ciudadana y otras competencias.

La rumorología apuntaba insistentemente en aquel tiempo que su relación con el por entonces alcalde, José Alberto Díaz, no era la mejor. En una entrevista en este periódico en agosto de 2021, tras la marcha de José Alberto Díaz, respondía acerca de si se había sentido incómodo en aquella etapa: «No necesariamente. Como en todas las familias tenemos momentos donde estamos de acuerdo y otros en los que no. Mis diferencias eran puntuales, en momentos determinados, como en todos los grupos. Lo que sí hubo siempre por mi parte, por la de José Alberto y por la del grupo de gobierno fue lealtad con el proyecto. A mí jamás se me podrá acusar de ser desleal a mi partido o a mi líder, que fue José Alberto durante todo el mandato pasado».

Domínguez esperó. Primero en el gobierno y después en la oposición. Ya en junio de 2022 fue elegido candidato de CC a la Alcaldía lagunera. Se rodeó de un equipo integrado fundamentalmente por gente vinculada al movimiento vecinal y a las comisiones de fiestas. Y consiguió mantener el tipo: pese a que los nacionalistas partían desde la oposición, lograron ocho representantes, lo que suponía perder uno sobre los nueve de 2019 y quedarse a dos de los diez que obtuvo el PSOE. Desde ahí empezó el camino hasta la actualidad, marcado por un compás de espera en el que desde el primer momento estuvo sobre la mesa la posibilidad de un pacto PSOE-CC y la renuncia de Domínguez. Este lunes se materializó. ¿Marcha para no volver? ¿Habrá regreso?