«Aquí, a cumplir». La frase es de Carmen Rodríguez, una vecina de La Laguna que en la mañana de este miércoles visitaba el cementerio lagunero de San Juan, pero bien podría ser la de tantos otros que en los últimos días han acudido a honrar a sus difuntos a alguno de los cinco camposantos del municipio. Se trata de una expresión que sincretiza lo que hay detrás de estos días en los que miles de personas limpian y enraman los nichos de sus familiares fallecidos en una manifestación de compromiso y tradición.

«Yo he venido toda mi vida. Desde niña me traía mi madre y después he seguido viniendo siempre. Una veces vengo en los días anteriores, otras veces el mismo 1 de noviembre; pero nunca falto ni voy a faltar mientras pueda», expresó Carmen, que es vecina de la zona de San Benito de la Urbanización Padre Anchieta, la misma que, con sus bloques correspondientes al barrio de San Juan, rodea a este camposanto de honda historia, donde se calcula que descansan unas 55.000 personas y que se encuentra clausurado a los enterramientos desde 1983. «Compré una flores ayer y estuve preparándolas en mi casa; alguna vez he venido con las flores hasta aquí y las he puesto en tarrinas o jarras aquí mismo, pero es más cómodo hacerlo de esta otra forma», indicó.

El ambiente en el entorno estaba marcado por el ir y venir de personas. Con mucha diferencia, el 1 de noviembre es el día que más afluencia de personas acuden a los cementerios de La Laguna y a los de cualquier lugar. Tal es así que se llegan a dar escenas de amigos que se encuentran tras tiempo sin verse. Es lo que les ocurrió a Francisco Díaz y a Juan Manuel, dos antiguos vecinos de San Benito que llevaban sin verse «por lo menos seis o siete años». «Yo ahora, después de que me jubilé y de que mis hijos se hicieron mayores, paso la mayor parte del tiempo en Candelaria, donde hace unos 20 años me compré un apartamento», manifestó el segundo.

Pasaba la mañana y el ritmo de visitas continuaba, hasta que llegó la hora del almuerzo y sí se notó un descenso de la actividad y se localizaban incluso algunos aparcamientos en las inmediaciones del camposanto. «Yo estoy viendo más gente que nunca; aunque también es verdad que últimamente hay tanta gente por todos lados que da igual a donde vaya uno que en todo hay un montón de gente», apuntó Aday, un joven de 24 años, por debajo de la media de edad habitual de quienes visitaban este cementerio. «Yo ya he venido un par de veces a ayudar a mi madre, pero es verdad que no hay mucha gente joven», expresó.

En el Cementerio de San Luis, en Camino del Medio y el de mayores dimensiones de La Laguna, no era necesario entrar para percibir la cantidad de gente que se había desplazado hasta allí. También fueron muchas personas las que acudieron a los camposantos de Valle de Guerra, Tejina y la Punta del Hidalgo.

Según ha informado en los últimos días el Ayuntamiento de La Laguna, está previsto que hoy, Día de los Fieles Difuntos, se celebren misas en San Luis (10:00 horas), San Juan (16:00 horas) y Valle de Guerra (en doble sesión, a las 12:00 y 17:00 horas).