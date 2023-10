Nueva apuesta para llevar el tranvía a Los Rodeos: por la rambla que se creará cuando la TF-5 sea soterrada

Un tranvía por la futura rambla que se crearía una vez que se soterre la autopista del Norte (TF-5), con zonas ajardinadas y espacios de uso público en los alrededores, sin expropiaciones y sin necesidad tampoco de estar encajonando este medio de transporte por calles por las que apenas cabe. A grandes rasgos, esa es la nueva apuesta del Cabildo de Tenerife y del Ayuntamiento lagunero para llevar el tranvía desde el entorno del Intercambiador de La Laguna hasta el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

La ampliación de la Línea 1 del tranvía no es nueva. Estuvo sobre la mesa durante años, quedó después en un segundo plano y fue desempolvada el mandato pasado, a lo que siguió una sonora polémica debido al enfado de comerciantes, vecinos, taxistas y quienes consideraban que era más sencilla y rentable la potenciación de la guagua que un proyecto de tal envergadura.

Ahora, su regreso a escena incorpora un giro importante. Las tres opciones que se venían barajando quedan descartadas y se pasa a esta nueva alternativa. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), se ha referido públicamente en las últimas fechas a la posibilidad de que el tranvía permita unir las zonas que quedan partidas por la autopista. Por su parte, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), defiende que esa es la mejor fórmula de cuantas se han planteado hasta hoy.

Gutiérrez lo ve. «En el mandato anterior se pusieron tres alternativas sobre la mesa. Ninguna era la que nosotros habíamos trasladado al Cabildo. Y es que defendimos que el mejor trazado era el que menos impacto tuviese para nuestra ciudad, y para eso apostábamos definitivamente por el trazado por el arcén de la autopista». Así se expresa el regidor local al analizar la situación, y antes de añadir que la defensa a que el tranvía discurriese por el arcén se debía a que era el proyecto «menos invasivo, el que menos expropiaciones llevaba a cabo y el que más aceptación tenía». Y agrega: «Me enorgullece que la petición de La Laguna se haya escuchado». El máximo responsable del Consistorio lagunero remacha: «De las otras tres opciones no aceptamos ninguna; entendemos que tienen un impacto tremendo». También manifiesta que los expertos en movilidad apuntan que los trayectos en transporte público deben ser cortos. «Lo que no puedes hacer es meter el tranvía por Pablo Iglesias para después ir a San Benito, subir a San Lázaro, ir al Aeropuerto… Eso no tiene sentido».

Zonas ajardinadas y espacios públicos conformarían el entorno por el que discurriría el tranvía

Un gran bulevar. ¿Cómo sería la fisonomía del lugar? «Lo que nosotros vemos es un gran bulevar», indica el alcalde lagunero. «Esto permite lo que hemos defendido durante todo este tiempo: que esa gran cicatriz que tiene la ciudad termine. Supondría la implantación de zonas verdes y se ganarían espacios que no tenemos ahora mismo», afirma.

Apuesta de San Lázaro. Una de las primeras voces que plantearon un tranvía sobre la TF-5 fue Manuel Hernández, veterano dirigente vecinal de la Asociación de Vecinos de San Lázaro. En marzo de 2022, y coincidiendo con una de las ocasiones en las que el proyecto volvió a la actualidad, avisó de que, si se insistía con la ampliación en aquellos términos, articularían acciones de protesta. «Nuestra postura es no y haremos todo lo posible para ello, saliendo a la calle, con las banderas verdes o con lo que sea», dijo en referencia al elemento de reivindicación que este colectivo utilizó durante años. Y lanzó la fórmula de que discurriese por lo que hoy es la autopista. «De esa forma no se harían expropiaciones en la carretera general, donde hay casas pegadas a la carretera, inmuebles antiguos y el viacrucis histórico que sale desde La Concepción», apuntó.

«De las otras tres opciones no aceptamos ninguna; tienen un impacto tremendo» Luis Yeray Gutiérrez - Alcalde de La Laguna

Las opciones previas. Las propuestas anteriores eran tres. La primera de ellas –la que Metropolitano de Tenerife, la empresa que gestiona el tranvía, consideraba la mejor– transcurría por las calles El Juego, Seis de Diciembre, Juana la Blanca y Marqués de Celada. La segunda discurría por Pablo Iglesias, Antonio González Ramos –hasta la zona de la antigua estación de guaguas– y tomaba después la avenida de La Candelaria. Por su parte, la tercera iba paralela a la autopista del Norte y después por la avenida de La Candelaria. Esas eran las alternativas para unir La Trinidad y la rotonda de San Benito. De ahí hasta el aeropuerto, y para cualquiera de las posibilidades anteriores, se planteaba la carretera general del Norte (TF-152). El coste de las tres propuestas era, respectivamente, 62,2, 58,5 y 67,9 millones de euros.

Comerciantes y taxistas. Aunque la polémica que siguió a los primeros intentos en el transcurso del pasado mandato para sacar adelante esta ampliación fue más general, dos de los colectivos más indignados fueron los comerciantes y los taxistas. Los primeros temían que algunas calles se viesen tan afectadas como la santacrucera Imeldo Serís; los segundos indicaron que la actuación iba a suponer «la muerte de parte del sector del taxi». El presidente de Radio Taxi Laguna, Francisco Guanche, llegó a advertir en agosto de 2020: «Somos un servicio público y regulado, y está claro que, si esto se va a llevar adelante, vamos a pedirle el rescate de licencias al Cabildo, que es a quien le corresponde».

Rechazo vecinal. La práctica totalidad de los colectivos vecinales con alguna vinculación geográfica con el proyecto también se pronunciaron en contra de aquellas tres posibilidades en varias ocasiones. La más clara fue a finales de noviembre de 2021. Tras una reunión mantenida con el por entonces vicepresidente insular y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), las asociaciones Camino Real de La Villa, San Lázaro, Padre Anchieta, Barrio Nuevo-Viña Nava, Casco Histórico y Airam (El Coromoto) rechazaron la actuación. Se sumó a ese malestar la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere (FAV Aguere), mientras que la Asociación de Vecinos Tamarco (Camino de La Villa) optó por no pronunciarse provisionalmente. El discurso –que en algunos casos se tornó en indignación– de estas entidades giraba alrededor de que se trataba de un medio de transporte innecesario, la falta de espacio urbanístico y las consiguientes expropiaciones, el coste de unos 60 millones de euros, y la ausencia de un proyecto de movilidad que lo justificase, entre otros factores.

El alcalde destaca que la actuación terminaría con la especie de «cicatriz» que divide la ciudad

Insistencia del Cabildo. Pese al malestar creciente, el Cabildo, y especialmente Enrique Arriaga, insistían. En una de aquellas ocasiones, en marzo de 2022, Luis Yeray Gutiérrez llegó a oponerse frontalmente a la institución insular: «Sin consenso con los vecinos no habrá tranvía a Los Rodeos». Por aquel entonces, y ante el rechazo, ya había pasado a un segundo plano la opción de Seis de Diciembre, y lo que se había hecho era recoger en el presupuesto los trámites para dar encaje en el planeamiento a las alternativas de la calle Pablo Iglesias y la paralela a la autopista.

La Laguna pidió paralizar. También rotundo fue el rechazo municipal en septiembre de 2020. El Ayuntamiento de La Laguna pidió que el proyecto de ampliación del tranvía hasta el Aeropuerto Tenerife Norte fuese paralizado. Después de meses de polémica, el equipo de gobierno lagunero acordó en junta de gobierno posicionarse en contra de esta obra. La decisión fue recogida en un documento de seis páginas. La determinación principal era la de instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que desistiesen en su petición de fondos europeos para aquella actuación.