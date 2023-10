Anticorrupción reprocha a Santiago Pérez sus ataques al archivo del ‘caso Reparos’

La Fiscalía Anticorrupción reprocha a Santiago Pérez, exsenador y exconcejal lagunero del PSOE, las críticas a la resolución del Tribunal Supremo de archivar su denuncia del caso Reparos contra Fernando Clavijo (CC), actual presidente del Gobierno de Canarias, y otros políticos de diferentes partidos que formaron parte de anteriores gobiernos municipales de La Laguna. Lo hace en el escrito firmado el pasado martes en el que el fiscal de esta unidad especial Antonio Romeral solicita que se desestime el recurso de Santiago Pérez contra el sobreseimiento de la causa.

«Por enésima vez lo reiteramos, el Supremo ha manifestado que no se dan los elementos del tipo [penal en el caso Reparos], dando por finalizado el procedimiento». Es la respuesta que da Anticorrupción en el mencionado escrito a la insistencia de Santiago Pérez, expresada en su recurso, de considerar el fallo de uno de los máximos tribunales de España como carente de una explicación razonable y suficiente para concluir que ni Clavijo ni los otros responsables municipales cometieron delito alguno.

El pasado marzo, la Sala de lo Penal del Supremo archiva la pieza separada del caso Reparos abierta a Clavijo, entonces senador, por su condición de aforado. Los cinco magistrados concluyen, en un procedimiento abierto por una denuncia de 2018 de Santiago Pérez, que Clavijo no cometió ninguna ilegalidad –Pérez lo acusó de un delito continuado de prevaricación– al levantar los reparos del interventor a la prórroga de contratos municipales entre 2011 y 2014, firmados por el líder nacionalista cuando era alcalde de La Laguna (de 2008 a 2015) para garantizar la continuidad de servicios fundamentales para el municipio universitario.

Justo un mes después, y como consecuencia de esta decisión del Supremo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover, archiva la causa general de este mismo caso denunciado por Santiago Pérez, es decir, la que investiga al resto de denunciados menos el aforado Clavijo. Entre estos afectados se encuentra exalcalde de La Laguna por CC José Alberto Díaz, quien fue regidor entre 2015 y 2019. La magistrada se remite a la decisión del Tribunal Supremo de archivar las actuaciones a Fernando Clavijo. Añade que la carencia de inidicio alguno de delito en el líder de Coalición Canaria es trasladable a los otros investigados en el procedimiento del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna y, por lo tanto, procede el archivo de esta causa.

Con esta decisión se libraron de la imputación de prevaricación administrativa, como antes había ocurrido con Clavijo, el exalcalde José Alberto Díaz así como cinco exediles del Gobierno lagunero: Atteneri Falero, Aymara Calero, Agustín Hernández (CC), Javier Abreu y Mónica Martín (PSOE). También quedaron exentos de imputación tres funcionarios: Asier Amador, Rosa García y Carlos Gómez.

En el recurso, Santiago Pérez alega que el archivo del Supremo carece de una explicación razonable y por ello debe continuar la causa respecto al resto de investigados. «La Fiscalía no puede apoyar este argumento», responde Anticorrupción. «No es cierto que exista una explicación insuficiente o que el Tribunal Supremo no entre a valorar en profundidad los distintos hechos objeto de investigación», detalla el escrito, que añade: «Cuestión distinta es que el enfoque dado por el Alto Tribunal no sea ni el esperado por la parte recurrente [Santiago Pérez] e incluso por la propia Fiscalía. Pero esta consideración nada tiene que ver con que el auto de referencia [el archivo del Supremo] no haya seguido un procedimiento deductivo ni una conclusión que, aunque no sea compartida, sea una interpretación posible, pero en cualquier caso es la interpretación que de esas irregularidades da el Tribunal Supremo».

En el escrito en el que Anticorrupción pide que se desestime el recurso de Santiago Pérez, el fiscal asegura que los argumentos del denunciante son tan erróneos como «imprecisos». Y lo hace además de forma contundente, con un tono que se puede interpretar como un reproche. «La Fiscalía, en ningún caso, aspira a corregir al Tribunal Supremo en una resolución clara y que además cualquier intento contrario está destinado al fracaso», concluye el fiscal Antonio Romeral.

Otra denuncia de Santiago Pérez había provocado la apertura de una nueva causa judicial contra Fernando Clavijo que también fue archivada por el Tribunal Supremo al no hallar ningún indicio de delito, el caso Grúas.