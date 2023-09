La Laguna presume de belleza interior en la fiesta de las ciudades patrimonio

Al lado del Hotel Aguere, en la calle de La Carrera –hoy Obispo Rey Redondo–, había «una venta de chochos y moscas». Lo recordaba ayer, apoyado en su bastón, uno de los asistentes más longevos a la charla con que Pablo Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos Casco Histórico de La Laguna, repasaba y compartía el pasado de la ciudad de los Adelantados. «¿Que había un escalón alto?», preguntaba una mujer mientras hacía memoria. Al fondo, en una diapositiva, la imagen de una foto tomada en la década de los sesenta del siglo pasado. «¿No les llama algo la atención?», preguntaba Reyes al veterano auditorio. Nadie reparó en que, efectivamente, los coches que aparecen en la imagen, una de las que integran la XVI Exposición de Fotografías Antiguas Zenón el Fotógrafo, revelan que en aquellos años la circulación por La Carrera era en bajada. Alguien dijo que en realidad era de doble sentido, una duda que no pudo resolverse, aunque sí hubo cierto consenso en que la tienda que en aquellos años estaba al lado del hotel era propiedad de una entonces célebre María la Burra. «Que sí, que me acuerdo de comprar bolsas de chochos», insistía el vecino.

La sala de la Casa de los Capitanes en que foto a foto se rememoraba el pasado de La Laguna disfrutaba así de una de las muchas actividades paralelas de la sexta edición de La noche del patrimonio. Un macroevento cultural que de forma simultánea se celebró en los quince municipios de España donde se sitúan las otras tantas ciudades Patrimonio de la Humanidad del país, cuyo grupo cumple su trigésimo aniversario.

El salón de plenos del Ayuntamiento; la susodicha Casa de los Capitanes Generales, perfecto ejemplo de la arquitectura doméstica de la primera mitad del siglo XVII; la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que se remonta a 1778; la ermita de San Miguel Arcángel, con su característico pórtico; el edificio del Instituto de Enseñanza Secundaria Cabrera Pinto, con su antiguo convento agustino; el Palacio de Lercaro, ese distintivo inmueble de la calle San Agustín cuya construcción comenzó en 1593; la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, a los pies de la emblemática torre de la iglesia de la Concepción; la iglesia de Santo Domingo, un templo dominico construido en 1527, cinco años después del convento anejo; el monasterio y Museo de Arte Sacro de Santa Clara; la Catedral, por supuesto... Todos ellos, y todos los demás edificios representativos de la historia, la arquitectura y las singularidades de La Laguna, abrieron ayer sus puertas de par en par hasta la medianoche para festejar una jornada dedicada a la peculiar riqueza de esas quince ciudades, desde Alcalá de Henares hasta Santiago de Compostela pasando, claro, por Aguere, inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Así que, de algún modo, La Laguna exhibió ayer su belleza interior, esa que exige cruzar las fachadas y adentrarse en las tripas de los edificios, casas e inmuebles que la hacen única. Y así lo hicieron centenares de personas, miles, con la ayuda nada desdeñable –máxime en tiempos de inflación– de la entrada gratis.

«Están todas las rutas guiadas llenas hasta las diez de la noche», explicaba Nicole Armas en la entrada del Museo de Santa Clara, donde poco después de las seis de la tarde ya se notaba que no era un día normal. Nicole, una de las encargadas de ordenar el acceso, de resolver las dudas de los visitantes y de organizar las rutas guiadas, enseñaba la lista, repleta de nombres, de los grupos –de 25 personas cada uno– que cada media hora hasta la medianoche conocerían de primera mano el valor histórico y arquitectónico de un museo que ha crecido en buena medida gracias a las aportaciones de muchísimos laguneros. «¡Es que casi no quedan huecos!», advertía la joven en un tono de cierta sorpresa ante el éxito de la jornada. Y no era la única.

A varios cientos de metros de distancia, más cerca de La Laguna digamos contemporánea, una de las dos guías que caminaban detrás del primer grupo de visitantes –se les habían adelantado– aseguraba que también el antiguo convento de Santo Domingo estaba «a full». «Todo está a full», insistía con voz alegre antes de recuperar el paso de los integrantes de la primera ruta guiada de la tarde.

Actividades

Las céntricas calles Viana o Tabares de Cala asistían a un ir y venir de gentes mucho más numeroso del habitual un sábado por la tarde, que ya de por sí son un día y una hora de bastante tránsito en los bares y terrazas laguneros. Desde la plaza del Cristo acompañaba la música, y para entonces ya se habían celebrado actividades deportivas en el parque de la Vega. La fiesta fue, por tanto, más allá de lo patrimonial. Durante la mañana se proyectaron varias creaciones de videodanza de Ciudades Patrimonio de México en el consulado del país centroamericano. De hecho, México, Cuba y Perú se incorporaron este año a una celebración en la que colaboran el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo a través de Paradores de España. También tuvieron lugar la muestra de fotos antiguas en plena calle Viana –fotos acumuladas por las familias laguneras a lo largo de generaciones–; las exposiciones Monumenta, de Yapci Ramos –en la ermita de San Miguel–, y una retrospectiva de Manolo Sánchez en el mismo exconvento de Santo Domingo; y un juego de reconocimiento de los lugares más emblemáticos de la ciudad de los Adelantados con el grupo Scouts Ataman.

También la danza tuvo un hueco especial en el festejo de las quince urbes españolas Patrimonio de la Humanidad. En cada una de ellas se representó en simultáneo un determinado espectáculo. En el caso de La Laguna, los protagonistas fueron el coreógrafo mexicano Ricardo Daniel y la artista canaria Sara Reyes, quienes en una de las calles anejas al convento de Santa Clara estrenaron la pieza Danzas crónicas, su primera colaboración juntos.

En cuanto a la música, el gran nombre fue el del cantautor canario Pedro Guerra, que actuó en el escenario de la plaza del Cristo. El programa musical lo completaron la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel de Jaubert y la propuesta del locutor y escritor Bosco González con el relato musical Versos para una ciudad, para el que estuvo acompañado por el timplista Benito Cabrera, el cantante Ángel Campos y el guitarrista Tomás Fariña.

Presidencia canaria

Esta sexta edición de La noche del patrimonio ha coincido con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, como presidente de turno del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El regidor municipal de Aguere, que estos días se desplazó hasta Ávila –otra de las quince urbes en la selecta lista de la Unesco– para la conmemoración del 30 aniversario de la constitución de este organismo, resaltó precisamente «el carácter especial de esta edición de La noche del patrimonio, un acontecimiento cultural de primer nivel, con más de 300 propuestas repartidas en nuestras quince ciudades, que contribuye a acercar a la ciudadanía el valor de nuestros conjuntos históricos». El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento lagunero, Adolfo Cordobés, ahondó, por su parte, en el significado de esta jornada. «Nos invita a redescubrir y disfrutar de nuestra riqueza de una manera diferente y a valorar un legado monumental del que tenemos que estar orgullosos».

Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda lucieron ayer belleza interior.