Unidas se Puede pide que La Laguna vaya un paso más allá de los fuegos artificiales de bajo impacto sonoro y que estos últimos sean sustituidos por drones. Así lo planteó este miércoles la concejala de esta coalición de izquierdas Idaira Afonso, que ha registrado un escrito dirigido a la Alcaldía. El documento plantea que se valore la incorporación de espectáculos de luces con drones como «alternativa menos impactante y de gran interés para la retirada paulatina de los fuegos artificiales de los eventos festivos municipales».

La edil recuerda en su escrito que en 2017 se abordó este asunto en el salón de plenos lagunero a instancia de Unidas, tras lo que se pasó a una apuesta por los fuegos de bajo impacto sonoro, «una medida que se puso en práctica en el anterior mandato, pero que no han demostrado al 100% su eficacia a la hora de no generar efectos negativos sobre la población más sensible y los animales».

Además, Afonso asegura que cada vez existen más informes técnicos del mundo de la veterinaria, la protección ambiental o del ámbito de la salud que aseguran que el uso de los fuegos artificiales «supone un impacto negativo sobre el entorno y especialmente en colectivos con mayor sensibilidad al impacto acústico que implica su uso». Según dice la concejala, «en estos estudios se afirma, por ejemplo, que cerca del 30% o 40% de los perros sufre daños físicos o psíquicos a consecuencia de estos elementos».

«Es conocido que ruidos de 120 decibelios o más son dañinos para la salud de las personas, pero en el caso de las que tienen hiperacusia, que supone una especial sensibilidad a los ruidos, como las personas con TEA, genera altos niveles de estrés e incluso riesgo de fuga, si no disponen de elementos que permitan reducir o aminorar los elementos que suponen este riesgo», indica, y recuerda que durante el pasado mandato se incorporaron acciones como los cascos protectores en los puntos naranja para la infancia y personas con hiperacusia, además de las zonas de silencio en actividades públicas como la Cabalgata de Reyes.

Evolución de los drones

Afonso considera que la evolución técnica de los espectáculos con drones, acompañados de música o elementos coreografiados, «ha alcanzado un nivel de desarrollo y de interés público que les permite convertirse en una buena alternativa, que puede facilitar el tránsito entre los fuegos de bajo impacto sonoro y un nuevo tiempo». Añade que el interés por estos espectáculos es un «aliciente», ya que «existe un amplio seguimiento a los mismos y suelen tener un efecto muy importante en los medios internacionales».

La concejala apunta que desea que La Laguna «siga innovando, incorporando nuevos elementos que hagan nuestras fiestas más sostenibles y más disfrutables para todos los seres vivos que habitan nuestro municipio». Cree que, «de cara a los próximos eventos, esperamos que se siga al menos apostando por los fuegos de bajo impacto, sin abandonar lo que entendemos que es más recomendable: un proceso para una transición a un nuevo modelo de celebraciones en este ámbito».