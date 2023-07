"No dejemos morir a nuestras razas"

Más de 30 grados a las siete de la tarde en la plaza del Adelantado de La Laguna no invitan a moverse. Ni a animales ni a personas. A punto estuvo de suspenderse por ese inteNso calor la Noche de los Burros o Romería Chica, acto incluido en las fiestas de San Benito. Un centenar de valientes y 50 cabezas de ganado recorrieron las calles en una edición dedicada a la oveja palmera, raza autóctona en riesgo de desaparecer.

"No dejemos que se extingan nuestras razas autóctonas". Es el mensaje lanzado ayer durante la celebración de la Romería Chica o Noche de los Burros, tradicional acto incluido en las fiestas de San Benito Abad de La Laguna. A punto estuvo de suspenderse por el fuerte calor, más de 30 grados en la plaza del Adelantado a la siete de la tarde, hora prevista para la salida. Pese a todo, con retraso, dos centenares de personas y unas cincuenta cabezas de distinto ganado desafiaron las altas temperaturas para recorrer las calles de Aguere y reivindicar como símbolos del sector primario al burro y en esta XVII edición a la oveja palmera, especie autóctona en grave peligro de extinción.

Solo dos ejemplares de esta raza propia de la Isla Bonita desfilaron en un carromato porque apenas quedan 200 reducidos al norte y objeto de los ataques de las jaurías de perros asilvestrados. Junto a ellas, ejemplares de lobito herreño, de pastor garafiano, algún presa canario y hasta un camello que llegó del sur, en concreto de Charco del Pino. Y burros, muchos burros, sobre la veintena.

Por ejemplo, Canela. A su dueño, Alexis Chávez, le acompañan sus pequeños hijos Jorel y Eduardo. Alexis, procedente de Llano del Moro, en El Rosario, no viste este año de mago por el calor. Los niños sí lucen ropa típica canaria pero ligera, apenas chaleco y sombrero. Se ven muchos menos trajes de mago que otras veces.

Calor pasan también los componentes de Aferint, grupo folclórico de La Cuesta. Pedro y Clari, su presidenta, aseguran "no aguantar más", pero también tienen claro que "hay que seguir". Y eso que traen la segunda ropa porque "si venimos con el traje de tela nos asamos". Pese a todo se muestran contentos de colaborar como es habitual. También amenizaron la tarde la Fanfarria Los Silos y la Parranda El Gofio. "Este año es al revés que el pasado; menos calor en la Romería y más hoy", apunta un paisano. Una pareja de mediana edad tercia y no está de acuerdo con la exhibición: "Ridiculizan al burro porque es tan noble que lo que no es natural como esto perjudica a su nobleza". Una opinión.

Los pequeños, a por la foto

Al otro lado, Marcos, como otros muchos críos, insiste en hacerse fotos con el animal. "Yo vi uno (un burro)" le decía a su madre antes de entrar a la plaza. Por ahí está Víctor Mesa de Cuadras Mesa, que viene de Icod el Alto (Los Realejos) con Paco, el burro, y con Pancho, mulo y más pequeño A Paco lo conocen como garbanzo el terrible. Víctor se resiste a explicar el porqué y lo deja a la imaginación. Recuerda el oficio de los cochineros de su pueblo que llevaban los lechones en las mismas reposas (cestas) que cuelgan hoy (ayer) de Paco para venderlos. Con la plaza del Adelantado como punto neurálgico para salir hacia Taganana o Las Mercedes.

Santiago Cacho, portavoz de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate) denuncia la situación de la oveja palmera: "Es inadmisible como la diezman los perros asilvestrados". Invita a acudir hasta el domingo a la Casa del Ganadero para disfrutar con la muestra sobre razas autóctonas.

Sector primario en estado puro que se pudo ver ayer por las calles más céntricas de Aguere. Por La Carrera, Marqués de Celada, Lucas Vega... Un clamor recorrió La Laguna: "No dejemos morir a nuestras razas autóctonas".