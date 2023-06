Las fiestas de San Benito Abad 2023 comenzaron oficialmente este jueves con la lectura del pregón anunciador a cargo del músico José Manuel Ramos, quien reivindicó el valor cultural y etnográfico de la copla en el contexto de las fiestas. El acto se celebró en la propia ermita de San Benito, respondiendo a la intención del Ayuntamiento de acercar el programa de actos al barrio donde nació la fiesta. Así lo recordó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, para quien «si estas fiestas son un reencuentro con la tradición agrícola y ganadera de nuestro municipio, es justo que buena parte de los festejos vuelvan a su lugar de origen, que es este querido barrio de San Benito y el entorno de este templo», aseguró.

Tras apuntar que «pocas advocaciones tienen la capacidad para conectarnos tan estrechamente con nuestras raíces» –una idea en la que también incidió el párroco de San Benito, Víctor Oliva–, destacó la valía de Ramos para «pregonar nuestra fiesta popular más arraigada» e indicó que «tenemos la inmensa fortuna de contar con una de las personas que mejor conocen nuestras raíces musicales. Y la música es la voz más sincera que nace del corazón de un pueblo», apostilló.

Tras agradecer la confianza otorgada por el alcalde, José Manuel Ramos rememoró su aprendizaje de los mayores respecto a la tradición y las coplas. El cantante e instrumentista relató que «con los años me he ido convirtiendo en una especie de policía de las coplas y sus variantes. Más tarde me di cuenta de que tuve el mejor libro de consulta en mi madre, que a su vez lo había tenido en su padre y hermanos». La evocación fue una constante en su pregón, en el que repasó los orígenes de la devoción lagunera a San Benito, de su romería y de algunas de sus tradiciones más arraigadas, agradeciendo la colaboración del investigador Julio Torres.

El alcalde destaca la vuelta de los actos al barrio y su entorno en el que nació esta fiesta lagunera

El pregonero subrayó su interés por rescatar a los autores de coplas, por más que muchas de ellas sean anónimas. Entre otras figuras destacó a Juan Pérez Delgado Nijota, «gran valedor de las romerías»; Diego Crosa Crosita, «cuya aportación al coplero canario de este genial autor fue decisiva»; o Rafael Hardisson, «músico, compositor, conferenciante, empresario, fundador y profesor del Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife, autor de muchas coplas hoy populares».

Subrayó la importancia del concurso Espiga de Oro, «que tuvo su fiesta en forma de recital en el que parrandas, agrupaciones folclóricas e invitados cantaban las coplas premiadas, celebrándose en el Teatro Leal». E hizo referencia, entre otros, al sacerdote Sebastián Padrón Acosta, autor del premio Espiga de Oro a la mejor copla del primer concurso en el año 1952, y a Enrique Maffiotte, autor de las coplas ganadoras de los dos primeros premios; además de «una lista interminable de agrupaciones, en las que sus cantadores lo hacían a San Benito en coplas a forma de ruego, buscando su protección y benevolencia». Concluyó deseando larga vida a la copla y a la Romería de San Benito Abad.

El alcalde y el concejal de Fiestas, Dailos González, entregaron un detalle al pregonero, antes de que el propio José Manuel Ramos ofreciera una actuación musical junto a su grupo.