Luis Yeray Gutiérrez: «Vamos a concentrar áreas en bloques de gestión en La Laguna»

El alcalde y nueve concejales estarán al frente, al menos provisionalmente, del grupo de gobierno de La Laguna. Se trata de unos ediles cuyas responsabilidades todavía no se han hecho públicas, pero que, según explicó ayer el regidor local, Luis Yeray Gutiérrez, se conocerán en estos días. «Vamos a concentrar áreas dentro de grandes bloques de gestión», manifestó ante el bajo número de efectivos en relación a la mayoría absoluta, que en el municipio se sitúa en 14 representantes.

«No podemos tener las áreas sin delegar. Vamos a reestructurar las competencias en cada una de ellas para poder después distribuir las mismas entre los concejales del partido», manifestó el político socialista, que añadió que van a seguir «intentando buscar ese consenso amplio». A ese respecto, insistió en la idea que ha venido repitiendo desde el lunes siguiente a la noche electoral: hay disposición a la negociación con cualquier formación política menos con Vox.

«No puede paralizarse el Ayuntamiento y la gestión y, por tanto, tienen que delegarse ya las áreas», abundó Luis Yeray Gutiérrez. «Tenemos que iniciar cuanto antes las áreas porque hemos de priorizar y continuar el trabajo que ya veníamos realizando en estos cuatro años», apuntó.

Todo ello se produce después de que los comicios del 28 de mayo dejasen 10 concejales para el Partido Socialista (PSOE), 8 para Coalición Canaria (CC), 3 para el Partido Popular (PP), 2 para Vox, 2 para Unidas se Puede (USP) y 2 para Drago Verdes Canarias (DVC). Tras ello no se llegó a ningún acuerdo de gobierno, por lo que el PSOE tendrá que gobernar en minoría con los citados diez representantes. Esto se producirá, previsiblemente, al menos hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. A partir de entonces se barajan varios escenarios, tales como un pacto con el PP o bien apoyo externo de esa formación política, un acuerdo con CC, la vuelta a la negociación de un pacto de izquierdas (con USP y DVC) o, en otro caso, que prosiga el gobierno en minoría.

Otra de las clave es la dificultad que entrañaría para los socialistas laguneros gobernar con los ejecutivos regional e insular (CC-PP) en contra, cuando parte de los grandes proyectos del Consistorio dependen total o parcialmente del ámbito supramunicipal, tales como el desdoblamiento de la autopista del Norte, el túnel de La Gorgolana o el parque inundable.

Escollos con USP y DVC

La sesión plenaria de constitución de la corporación lagunera evidenció que el pacto de izquierdas (PSOE, Unidas y Drago) no es sencillo. Alberto Rodríguez (Drago) y Rubens Ascanio (Unidas) criticaron durante sus discursos que no se haya alcanzado un acuerdo, mientras que el regidor local les reprochó sus intervenciones, si bien posteriormente Ascanio, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que no lo había entendido en clave de reproche. Por su parte, y tras ser preguntado al término de la sesión por los motivos por lo que no se había formalizado la alianza, Gutiérrez se manifestó de forma críptica.