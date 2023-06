La Laguna convoca el pleno constitutivo a la espera del recurso del Partido Popular

La sesión plenaria para la constitución del Ayuntamiento de La Laguna fue convocada este miércoles, aunque el acto está a la espera de que la Junta Electoral Central decida sobre el recurso presentado por el Partido Popular (PP). Ese pronunciamiento se espera para hoy, según apuntó este miércoles la líder de los populares en el municipio, Ana Zurita.

La fecha y hora fijadas son el sábado y las 11:00 horas. No obstante, Zurita precisó que sin esa resolución no se podría celebrar la cita constitutiva. También manifestó que no presentarán un recurso contencioso-electoral, sino que acatarán lo que dicte la Junta Electoral Central.

En concreto, la formación conservadora presentó recurso para intentar sumar un cuarto concejal. Como se recordará, en los comicios del pasado 28 de mayo el Partido Socialista (PSOE) obtuvo 10 ediles; Coalición Canaria (CC), 8; el PP, 3; Unidas se Puede (USP), 2; Drago Verdes Canarias (DVC), 2, y Vox, 2.

Conseguir una suma que alcance la mayoría absoluta -que en el caso lagunero se sitúa en 14 ediles- está resultando difícil. En particular, las negociaciones para un pacto de izquierdas (PSOE, USP y DVC) no han cristalizado y la fecha del sábado cada vez se muestra más cercana.

El líder de USP, Rubens Ascanio, ha insistido desde la misma noche electoral en la necesidad de alcanzar una alianza entre los citados partidos, a lo que ha añadido en fechas sucesivas que se está trabajando con «buena sintonía». No obstante, el PSOE ha iniciado desde hace días conversaciones con CC para un acuerdo de gobierno después de las elecciones generales del 23 de julio.

Así las cosas, el rumbo de las negociaciones apunta a que el Consistorio se podría constituir con un gobierno en minoría del PSOE. Una de las grandes claves para que se haya llegado a esta situación son las peticiones de Alberto Rodríguez, que ha mostrado su predisposición al pacto de izquierdas, pero no a cualquier precio.

El exdiputado nacional de Podemos estableció cinco líneas programáticas y, en particular, situó la vivienda como elemento fundamental. A ese respecto, apuntó que para el acuerdo es necesario que toda La Laguna sea declarada zona tensionada, que se apruebe una moratoria al alquiler vacacional y que se actúe sobre las viviendas vacías de La Laguna, al tiempo que pidió poner «freno a la turistificación». A eso se han añadido demandas competenciales que desde el PSOE han observado excesivas.

Aparte se encuentran las malas relaciones entre Rubens Ascanio y Alberto Rodríguez. El líder de USP mandó a su homólogo a que conociera La Laguna cuando anunció que optaría a la Alcaldía: «Le animo a que en este tiempo conozca La Laguna, apueste de verdad por el municipalismo, vuelva a sus calles y construya en positivo, no haciendo un nuevo remedo de La Vida de Brian, que parece que hoy, no sé si por los nervios, asomó en su discurso».

Alberto Rodríguez había dicho que concurría para evitar que «la desafección y la decepción» que a su juicio han causado los últimos cuatro años del gobierno municipal (PSOE, USP y Avante). También se refirió «a los que entraron nuevos» y han incumplido «lo que dijeron que iban a hacer». Además, dijo que «los coqueteos y mirar para otro lado cuando hay atisbos de corrupción» generan «desafección» y alejan a la gente de la participación.