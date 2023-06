Bienestar descartó que un menor de la ‘okupa’ de Bajamar estuviera en riesgo

El Ayuntamiento de La Laguna descartó que existiese riesgo con uno de los menores acogidos por la okupa de Bajamar. Así lo indicó el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida en funciones, Rubens Ascanio, quien detalló que, como consecuencia de las denuncias recibidas, el Consistorio activó el protocolo denominado Cuida, desarrollado por la Unidad de la Infancia y en el que participan varios profesionales y personas de diferente perfil.

Ascanio apuntó que la acción se basó en catorce variables y que se le realizó un test a la mujer, se le visitó en la casa y se le preguntó al colegio del niño si habían observado algún problema con este. Según la versión del edil de Unidas se Puede, el resultado del informe fue favorable y no se detectó ninguna situación anómala en las circunstancias del pequeño.

En concreto, el niño en cuestión, que cumplirá en octubre siete años, fue acogido mediante la fórmula islámica denominada kafala por la citada mujer. Como se recordará, esta y su situación se han convertido en foco de atención después de que vendiese una casa en las proximidades del Hotel Neptuno y que siguiese viviendo allí como okupa.

Rubens Ascanio expuso que desde los Servicios Sociales percibieron una respuesta afectiva favorable del menor sobre la madre de acogida, así como que la vivienda no estaba en perfectas condiciones, pero tampoco se encontraron con una situación problemática. Asimismo, manifestó que no había quejas de que el pequeño faltara al colegio.

El edil lagunero explicó que le hicieron un análisis médico al niño y que no detectaron desnutrición ni problemas de salud relevantes. Por su parte, la mujer, cuyas iniciales son A. R. M. V., fue derivada para recibir asesoramiento. También indicó que no había elementos para la activación de protocolos de protección del menor, y dijo que no tuvieron en cuenta la okupación porque no es de su competencia.

Dos denuncias

Al menos dos denuncias, según ha podido corroborar este periódico, habían advertido al Ayuntamiento de La Laguna de la situación del menor. Una de ellas la presentó José Miguel Cruz, legítimo propietario del piso de Bajamar que la mujer vendió y okupó. Esta nació en Madrid pero tiene nacionalidad belga, según la documentación oficial.

Cabe recordar que la Fiscalía de Menores ha abierto una investigación y que la mujer, una vez que se empezaron a conocer los primeros datos de esta rocambolesca historia, se fue de la vivienda. El objetivo de ese organismo público es poder hacer un seguimiento del referido niño. Se da la circunstancia de que ese pequeño de seis años no es el único que tiene en acogida, sino que cuenta con un segundo en Marruecos, que en la actualidad tiene tres años.