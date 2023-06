Ascanio (Unidas) insiste en la «buena sintonía» entre la izquierda en La Laguna

El líder de Unidas se Puede (USP) en La Laguna, Rubens Ascanio, mantiene su discurso de que todo marcha bien para la conformación de un pacto de izquierdas entre su formación política, el Partido Socialista (PSOE) y Drago Verdes Canarias (DVD), la organización que encabeza el exdiputado nacional de Podemos Alberto Rodríguez. «Estamos trabajando con buena sintonía en el espacio y en el acuerdo viable y posible», expresó este martes en la línea de lo que ya había manifestado antes.

Choca su versión con los pasos que el PSOE ha dado con Coalición Canaria (CC) para que ambos partidos gobiernen en el municipio. Una y otra formación cuenta con 10 y 8 ediles y su suma supera ampliamente la mayoría absoluta local, situada en 14. Inicialmente esa posibilidad quedó en un segundo plano dadas las tensiones entre las partes durante el mandato que termina, seguidas de la formalización de los pactos entre CC y Partido Popular (PP) en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Tenerife.

Por su parte, desde Drago indicaron este martes que han decidido no hacer declaraciones por el momento «para no generar ruido». Esta formación se ha situado desde la misma noche electoral en el centro del tablero tras su irrupción en La Laguna, la incógnita de su postura y las complicaciones que supondrían para un pacto de izquierdas las malas relaciones con algunos actores de la izquierda. No en vano, el propio Rubens Ascanio había cargado contra Alberto Rodríguez el día que anunció su candidatura.