La Laguna sortea la indemnización al estudio que diseñó el mercado

El Ayuntamiento de La Laguna no tendrá que indemnizar al estudio de arquitectos que resultó ganador del concurso internacional de ideas fallado en 2012 para la nueva recova, según aseguró este jueves la concejala de Mercados, Carla Cabrera (PSOE). La edil sostuvo que un informe jurídico avala la decisión de descartar ese proyecto para elaborar otro y que ya se le ha comunicado a los arquitectos. Se trata de unos aspectos sobre los que el gobierno local hasta ahora no se había expresado con claridad.

Las manifestaciones de Cabrera se produjeron este jueves durante el último pleno del Ayuntamiento lagunero antes de las elecciones del 28 de mayo. La concejala de CC Estefanía Díaz formuló una pregunta por escrito sobre si el equipo de gobierno contaba con el «necesario informe jurídico que avale y respalde la decisión de anulación del concurso público», las «condiciones a cumplir» y las consecuencias económicas que tendría afrontar la decisión, así como si se había informado a los arquitectos. «El equipo de gobierno sí cuenta con el informe jurídico al que se alude. Y sí se le ha comunicado a los ganadores del concurso. La decisión no tiene consecuencias económicas, ya que fueron abonadas todas las fases entregadas. Y no, no se anula el concurso: el Ayuntamiento renuncia a proceder a la licitación de la ejecución de las obras del proyecto, puesto que es evidente que no se adapta a las necesidades actuales», respondió Carla Cabrera. La también titular de Presidencia continuó leyendo: «Tampoco en marzo de 2019 era viable este proyecto, ya que el último documento encontrado de este expediente es un presupuesto de honorarios modificando en más de un 50% el proyecto que ya se había redactado y cobrado. Como recordarán, según contrato, no se podía hacer modificaciones superiores al 30% del proyecto. El equipo redactor entregó una oferta para modificar el proyecto y ampliar el ámbito de intervención por 1.020.000 euros». Por lo demás, el pleno transcurrió sin demasiada sustancia. Se celebró en horario matutino y duró poco más de una hora. Hubo apoyo unánime a la «rectificación, comprobación y aprobación» del Inventario General de Bienes del Ayuntamiento y también prosperó sin votos en contra la Ordenanza Reguladora de Concesión de Subvenciones para la Conservación y Rehabilitación de Viviendas del Municipio de San Cristóbal de La Laguna. En el capítulo de mociones, solo dos: respaldo general a buscar vías para rehabilitar el grupo de viviendas Santa Berta, de Taco, y acuerdo de todos los partidos para el inicio del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural del Camino Nuevo a Candelaria de San Miguel de Geneto. En el punto sobre las casas de Taco, el líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, añadió al debate una crítica a la política de que las viviendas sociales acaben pasando a propiedad privada, y lamentó que con esa fórmula se «ganaban elecciones». El reproche se le volvió en contra. El portavoz de CC, Jonathan Domínguez, afirmó que ese sistema fue el habitual en las casas sociales construidas en los años 80 y 90, y le espetó: «Quien utilizó electoralmente el paso de esas viviendas a propiedad en las últimas elecciones no fuimos nosotros, sino ustedes, Unidas se Puede, convocando plataformas y reuniones en las comunidades de vecinos de las viviendas sociales de La Laguna para ir en contra de Coalición Canaria precisamente porque no se habían encontrando las fórmulas jurídicas para que pudieran pasar a propiedad en aquel momento». Otro asunto destacado se sumó al del Mercado en el apartado de preguntas. Francisco José Hernández (CC) se interesó por las razones por las que no se ha convocado de nuevo la Comisión Plenaria de Investigación de Contratación Menor. Le contestó el portavoz del grupo socialista, Badel Albelo, que le dijo que la respuesta le llegaría por escrito.