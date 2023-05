La Laguna recupera en un nuevo cargo a dedo a Julio Cruz

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna ha nombrado a través de un nuevo procedimiento al exsenador del Partido Socialista (PSOE) Julio Cruz como director del Área de Presidencia y Planificación. Cruz ya se encontraba en ese cargo a través de una comisión de servicios en la que el anterior secretario del Pleno, Octavio Fernández, observó nulidad de pleno derecho. Eso último se conoció a mediados de diciembre, tras lo que el Consistorio y el destacado militante del PSOE y funcionario defendieron la legalidad de los trámites.

Si bien el Ayuntamiento lagunero sostuvo que el pronunciamiento del secretario del Pleno «no es vinculante en materia de personal, y así lo indican los informes de los servicios jurídicos y de la secretaría técnica», convocó un proceso abierto, mediante el sistema de libre designación, para la plaza. Y a él concurrieron Julio Cruz y otros dos candidatos. La edición del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 1 de mayo recoge un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en abril nombrando a Cruz como director del Área de Presidencia y Planificación.

El punto tercero del acuerdo señala que, «examinada la documentación», los otros dos aspirantes «no acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria para la provisión del puesto». Más adelante, en el apartado quinto se indica: «Todos los currículos presentados hacen suficiente merecedor para ocupar el puesto a cualquiera de los aspirantes, siendo al caso por exigencias legales que estimemos una mayor idoneidad para ocupar el puesto en las cualidades profesionales del funcionario don Julio Cruz Hernández al acreditar, en mayor medida que el resto de los aspirantes, una relación más continuada y variada en diversas administraciones (...)».

Como se recordará, Cruz llegó al Ayuntamiento lagunero en mayo de 2022 como director de Presidencia y Planificación. A finales del pasado año, el secretario del Pleno informó de que la incorporación estaba viciada de pleno derecho al vulnerar el derecho de acceso a funciones y cargos públicos, que consagra el artículo 23 de la Constitución, del resto de funcionarios que también podían optar a dicho puesto de trabajo. Explicaba Octavio Fernández en el documento que el Tribunal Supremo puso coto a los abusos de las comisiones de servicios y que lo hizo a través de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 de junio de 2019, que establece que «cuando la causa que justifica la comisión de servicios es que haya una plaza vacante cuya cobertura es urgente e inaplazable, si como medida transitoria se acuerda cubrirla en comisión de servicios –obviamente voluntaria–, esta comisión de servicios debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo».

Posteriormente, ya en marzo de este año, se conoció que el Ayuntamiento de La Laguna había iniciado el ahora resuelto proceso selectivo para ocupar, mediante el sistema de libre designación, la Dirección del Área. Preguntado entonces el equipo de gobierno por si la decisión de convocar el procedimiento significaba que daba por bueno que el nombramiento realizado fue nulo de pleno derecho, lo negó. «En absoluto. El actual director técnico se encuentra en comisión de servicios, una fórmula habitual entre administraciones. La nueva convocatoria se produce dentro de la estrategia para reforzar y consolidar la plantilla en distintas áreas del personal del Ayuntamiento», afirmaron fuentes oficiales.

Cruz, que también había tenido antes un periplo no exento de polémica en el Ayuntamiento de Santa Cruz a través de otro nombramiento, se manifestó coincidiendo con la referida convocatoria lagunera. «Hay un informe tanto de los Servicios Jurídicos como del Servicio de Recursos Humanos como del propio secretario técnico de la Junta [de Gobierno] diciendo que el informe del secretario no es conforme a derecho y el nombramiento sí». Y esgrimió en aquella ocasión: «Llevo más de 33 años de funcionario, soy jefe de servicio desde el siglo pasado, tengo un nivel consolidado 30, que es el máximo de la Administración; no soy un funcionario que llegó ayer a la Administración». También añadió: «Soy funcionario por oposición, no por concurso, ni por estabilización, ni por nada de eso».

El resto de novedades sobre este caso se produjeron a finales de marzo, cuando se supo que el edil no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, Alfredo Gómez, había denunciado el nombramiento de Julio Cruz como director de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna, así como que la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 había abierto diligencias al apreciar indicios de delito en el acceso de Cruz a la Dirección del Área sin que mediase concurso público.