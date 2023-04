Cuatro edificios históricos del casco esperan por obras para ser reabiertos

Cuatro edificios con historia del casco de La Laguna esperan por obras que les permitan reabrir sus puertas y reincorporarse por completo a la vida de la ciudad. Se trata de las ruinas de San Agustín, la Casa Anchieta, el Palacio de Nava y la Casa del Corregidor, a los que cabría añadir el exconvento de Santo Domingo, un caso que pasa algo más desapercibido al tratarse de la culminación de su restauración y estar abierto y activo el resto del inmueble. Cada uno de ellos cuenta con unas circunstancias distintas, pero todos van camino de sumar otro mandato cerrados.

Ruinas de San Agustín.

El caso de San Agustín es el más grave. El antiguo templo sucumbió a un incendio en 1964 y encadena desde entonces toda clase de contratiempos que lo han mantenido sumido en un letargo de más de medio siglo. Lo ocurrido en los últimos años ha sido una continuación de su historia de problemas. En junio de 2019, poco antes de la salida de Coalición Canaria (CC) del gobierno lagunero, afirmó ese partido que el área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento estaba ya tramitando en el órgano de gestión económica el proyecto para convertir el lugar en un espacio abierto. Ya en el actual período de gobierno, la adjudicación de las actuaciones se formalizó en agosto de 2020, mientras que fue un año y medio más tarde –en enero de 2022– cuando el grupo de gobierno anunció que los trabajos estaban en marcha. Avanzado el año, comenzaron las dudas y algunas críticas acerca de que el proyecto estaba paralizado.

El pacto local lo negó: «Las obras de San Agustín no están paradas. Se han ralentizado porque se está realizando un modificado del proyecto para adaptarlo al actual alza de precios». Días atrás, el líder de Unidas se Puede y primer teniente de alcalde de La Laguna, Rubens Ascanio, destapó la caja de los truenos al realizar en Facebook una cronología del edificio: «2018: siguieron los anuncios de rehabilitación... pero no se realizó; 2022-2023: al fin, inicio y desarrollo de la obra de consolidación de las ruinas para su apertura». Poco tardaron varios usuarios en afearle que las labores de mejora se encuentran detenidas. Preguntados al respecto, desde el Área de Obras del Consistorio lagunero confirmaron ese extremo a través del Gabinete de Comunicación: «En estos momentos, los trabajos se han detenido a la espera de que se apruebe el modificado de la obra, que se ha remitido para su supervisión por parte de la Oficina del Casco de la Gerencia de Urbanismo y posteriormente enviarlo al Área de Patrimonio de Cabildo para su visto bueno. Mientras no se apruebe el modificado, legalmente no se puede actuar en el interior del edificio». Y añadieron sobre los trámites necesarios a partir de ahora: «Una vez aprobado, se contratarán las obras con el proyecto modificado, que se adapta al actual incremento de precios de materiales y transportes. Con la incorporación del presupuesto sí se podrá actuar en partidas que afectaban a la fachada del inmueble, razón por la que se han mantenido los andamios en el exterior».

Casa Anchieta.

Es otro de los proyectos que procedían del anterior mandato y que, pese a eso, no ha podido ser finalizado. Este edificio ubicado junto a la plaza del Adelantado y que es Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, sí ha experimentado un avance notable y casi total. Su obra fue contratada en diciembre de 2020 y el Ayuntamiento de La Laguna informó en septiembre de 2021 de que un mes después las actuaciones estarían culminadas. Sin embargo, todavía hoy se espera por ese paso. En febrero, fuentes oficiales del grupo de gobierno apuntaron que solo restaban labores de pintura y por la instalación de paneles informativos. Esta semana precisaron que también se necesitan nuevos fondos: «En cuanto se incorpore el crédito previsto en el presupuesto de este año, se acometerán las actuaciones que quedan pendientes, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Patrimonio del Cabildo (pintado de la fachada y la colocación de paneles informativos), para poder recepcionar la obra y proceder a su apertura».

Casa del Corregidor.

Este caso es aparentemente menor en relación a los anteriores: una puerta clausurada. Ahora bien, la relevancia se la proporciona la prolongada espera (casi seis años). La Casa del Corregidor data de 1545 y es uno de los inmuebles que integran las dependencias centrales del Ayuntamiento. En concreto, este espera por la rehabilitación de la piedra de su puerta, mientras esta permanece tapada desde 2017 por una estructura de madera y una lona. Las versiones han sido variadas en este tiempo y en este mandato. Desde el Ayuntamiento indicaron la pasada semana que «se está modificando el procedimiento de contratación para licitar la obra de acuerdo con las características del proyecto». La institución local había celebrado en enero de 2022 que tenía presupuestados 88.937 euros para la rehabilitación de la portada.

Palacio de Nava.

Peor suerte que los anteriores ha corrido el Palacio de Nava. Venía de contratiempos diversos y de numerosas propuestas de uso. El asunto parecía encarrilado en el verano de 2019, cuando se anunció que albergaría un centro de interpretación de la historia y el patrimonio natural y cultural del municipio. Dijeron en aquella ocasión que sería una actuación propia del Consistorio aunque se tratase de un edificio propiedad del Gobierno de Canarias. «Creemos que este centro de interpretación supondrá un atractivo añadido a la oferta turística de La Laguna para residentes y visitantes y contribuirá a un mayor conocimiento de nuestra ciudad y nuestro municipio en todos los ámbitos», aseguró la por entonces concejala de Unidas María José Roca. Pero empezó a transcurrir el tiempo y el proyecto se fue diluyendo.