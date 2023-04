Sábado Santo con sabor a despedida de la mano de la Soledad

Una procesión con sabor a despedida. La Laguna vive el final de su Semana Santa con devoción y sin grandes aglomeraciones en el transcurso de un Sábado Santo que ayer se dejó notar en Aguere como viene siendo habitual, con frío. Tras las jornadas que reunieron a grandes multitudes en las calles, como el caso de la procesión de la Santa Cena, el pasado jueves por la noche, o la procesión Magna del viernes por la tarde, en la que desfilaron todos los tronos laguneros, las citas de ayer no contaron con tantos fieles, pero sí con el mismo fervor.

No hubo misa en la parroquia de Santo Domingo antes de la procesión de la Soledad, en la que salió la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que estuvo acompañada por la Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo Resucitado. Este es uno de los últimos desfiles de la Semana Santa lagunera y, a pesar de la ausencia de rito, un nutrido grupo de laguneros se reunió a la entrada de la parroquia desde media hora antes de que comenzara la procesión, y muchos otros se fueron uniendo durante el recorrido, que llevó la imagen a las principales calles del casco histórico.

El de ayer es uno de los pocos tronos que salen en procesión en la Semana Santa lagunera y que se mueven únicamente con la fuerza de los costaleros, puesto que el trono no dispone de ruedas. De ahí que la expectación fuera máxima entre las personas que se congregaron en las calles del casco histórico para admirar el trabajo de esta Hermandad que realizó un lento recorrido junto a los más devotos de la imagen de la Soledad, a pesar del viento frío que comenzó a soplar cuando el sol desapareció.

La austeridad total protagonizó esta cita en la que tan solo un coro y un cuarteto de viento acompañó a la Hermandad en su salida por la plaza de Santo Domingo. Así pues, las cornetas y tambores del resto de la semana dieron paso a un encuentro mucho más íntimo, tan solo salpicado por el sonido de la matraca de la parroquia y por las campanillas que adornaban el trono de la Soledad. Pasadas las siete de la tarde, las puertas de la parroquia, cerradas a cal y canto hasta entonces, se abrieron para dar paso a los miembros de esta hermandad que viste túnicas en un sobre blanco y negro.

Al igual que lleva ocurriendo durante toda la semana, se oyeron diferentes acentos en las calles por las que pasó la procesión, desde peninsulares a los que esta tradición no les resulta extraña hasta extranjeros que no dudaron en preguntar a los vecinos qué era lo que estaban viendo y que, por supuesto, no dudaron en inmortalizar el momento con sus cámaras de foto y vídeo. Así, la se hace complicado avanzar por las calles en las que todos están grabando algún vídeo de recuerdo.

Última jornada

Tras esta procesión, la siguiente cita con la Semana en La Laguna fue en la Catedral, donde a partir de las diez de la noche, el obispo Bernardo Álvarez presidió la Solemne Vigilia Pascual. Además, hoy, Domingo de Resurrección, la parroquia de Santo Domingo volverá a ser la protagonista durante buena parte de la mañana puesto que desde allí saldrá, a partir de las diez menos cuarto de la mañana, la procesión del Santísimo Cristo Resucitado, acompañado por la Venerable Hermandad del Santísimo Rosario, Nuestra Señora de la Soledad y Santísimo Cristo Resucitado. A continuación, a las 12:00 horas, en la Catedral, se celebrará la solemne misa estacional en la que se impartirá la bendición papal. Por último, saldrá la procesión hasta la iglesia de La Concepción, donde tendrá lugar el acto de adoración a Jesús Sacramentado.