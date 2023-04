El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), afirmó ayer que en los últimos cuatro años se ha cumplido con «más del 80% de los compromisos» recogidos en el documento suscrito por el Partido Socialista, Unidas se Puede y Avante La Laguna al inicio del mandato. En torno a ese dato giró un acto celebrado en el Hotel Nivaria para hacer balance del período de gobierno que termina. También presentó allí el Mapa de logros, una herramienta que se ha incluido en la web www.luisyeray.es y en la que se recogen las actuaciones realizadas.

Representantes sociales, empresariales y políticos, así como el personal de confianza del PSOE en La Laguna y otros militantes del partido, se sumaron a una cita que arrancó con la presentación del referido Mapa de logros. Según se indicó a través de un audiovisual, el gobierno local tenía «tres grandes compromisos muy concretos, que desde el principio contaron con el apoyo de Pedro Sánchez»: la desaladora del Nordeste, devolver el Mercado a su emplazamiento original y la rehabilitación de las viviendas de Las Chumberas y El Cardonal.

«Hoy podemos decir que son compromisos cumplidos», se afirmaba en la proyección, antes de señalar que ya hay financiación para la desaladora y que el proyecto está aprobado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife; que ya se ha acordado el proyecto definitivo para encauzar el proyecto del barranco de La Carnicería (necesario para la construcción de la futura recova), y que las obras en Las Chumberas están «muy avanzadas» y que se dispone de fondos para El Cardonal y que los trabajos comenzarán «en breve».

Compromisos cumplidos

«Hemos cumplido más del 80% de los compromisos», aseguró el alcalde sobre el documento firmado por los integrantes del pacto. «Siempre he identificado a La Laguna como un gran municipio con identidad de los barrios; no son lo mismo las demandas de Los Genetos que las de La Cuesta y Taco. Eso lo tengo muy metido en el ADN. Yo soy de La Cuesta, y con muchísima honra lo digo», manifestó. Según apuntó, lo que se ha hecho es trabajar para resolver «demandas históricas» de las distintas zonas «que no habían sido respondidas en muchísimos años». Más adelante, observó aspectos susceptibles de mejora en la gestión desarrollada: «¿Estoy plenamente satisfecho por el trabajo realizado? No. Quiero que la gente conozca la dedicación plena del equipo. Nos ha faltado ese tiempo para demostrar que este es el camino. Lo que hago hoy como alcalde aquí es escenificar que todavía se puede confiar en los políticos».

«El parque inundable es la joya de la corona; recuperar la esencia local era obligado» Luis Yeray Gutiérrez - Alcalde de La Laguna

Contrato de limpieza

Fue el segundo asunto que se puso sobre la mesa. Con ese y el resto de temas, una presentadora daba paso a Luis Yeray Gutiérrez y este entraba en la materia. En este caso, el regidor local señaló que La Laguna es un municipio de gran población y que el contrato de basura acumulaba años de espera, y lamentó las dificultades administrativas que aparecieron. El objetivo, manifestó, es que «luzca bonito nuestro espacio de convivencia», y recordó que el contrato entrará en vigor a partir de hoy. «Ha ganado la empresa Urbaser», destacó, antes de enumerar que habrá una «recogida con eficiencia y eficacia», un «cambio absoluto de la flota» y más de 5.000 nuevos contenedores y 2.000 nuevas papeleras. «Ser patrimonio de la humanidad exige un compromiso extra», completó.

Futura comisaría

La nueva comisaría de la Policía Local que está previsto que se construya en la antigua estación de guaguas es una «gran demanda», según Gutiérrez. Esta semana tuvo lugar la firma con el Gobierno de Canarias de la cesión que permite que el Ayuntamiento de La Laguna cuente con el suelo para la creación de la infraestructura. «Todos queremos ver a la policía presente en nuestros entornos. No sé por qué extraña razón nos da más seguridad», expresó, antes de añadir que La Laguna es «un municipio puntero en el que no existe ningún tipo de inseguridad». También manifestó que los agentes laguneros hacen un «trabajo fantástico». La ubicación de esa sede policial ha sido elegida, expresó, «después de tres años», tras lo que comentó que la actuación la han impulsado con 50.000 euros para poder redactar el proyecto.

«La Laguna es actualmente un municipio puntero en el que no existe ningún tipo de inseguridad»

Nuevos agentes

También en materia policial, el alcalde se detuvo en la reciente incorporación de 41 agentes. «Para mí es muy importante el equipo y los funcionarios de la casa, sobre todo aquellos que están en primera línea», sostuvo. «Teníamos conocimiento de que eran muchísimos los policías que se estaban retirando. La incorporación de estos 41, más los próximos que van a entrar, darán un salto de calidad», planteó. Sin salir del plano laboral, Luis Yeray Gutiérrez dijo que faltan funcionarios en el Ayuntamiento y que «durante muchísimos años no ha salido un concurso público».

Parque inundable

Definió a esta actuación como «la joya de la corona». A juicio del político socialista, «recuperar la esencia, la identidad y la historia de nuestro municipio era de obligado cumplimiento». La intención es que «la ciudadanía encuentre lugares de esparcimiento», por un lado, y «salvar vidas», por otro. Sobre ese último aspecto, explicó que es una obra hidráulica «de primer nivel» y que permitirá verter las aguas a las canalizaciones de los barrancos. Según añadió, se evita «mandar esas aguas a Santa Cruz» y «riesgos a las personas y al patrimonio». Gutiérrez defendió los «espacios de biodiversidad», y afirmó que se han adquirido compromisos por distritos en esa línea. Puso como ejemplo el proyecto de adaptación del paseo de San Juanito, en la Punta del Hidalgo. «Lo que hemos hecho es recuperar espacios que estaban olvidados. Este es un municipio que cree en la recuperación del medio y que apuesta por la sostenibilidad. Es el primer municipio de Canarias que decretó la emergencia climática», resaltó.

«El túnel de La Gorgolana ya tiene los informes positivos del Área de Medio Ambiente»

Barrios y pueblos

«Los barrios y los pueblos tienen identidad propia», consideró Luis Yeray Gutiérrez, para calificar a cada uno de ellos como «minimunicipios». «En Taco hay más de 30.000 personas censadas; la Cuesta, lo mismo. La idiosincrasia de estos pueblos es patente y hay que apostar desde la cultura e impulsar el amplio y ancho territorio de La Laguna», opinó el socialista.

Variante de la TF-5

Los problemas de la autopista del Norte (TF-5) también tuvieron espacio en el acto celebrado este viernes. «No hay que ser hipócrita en la vida; hay que afrontar decisiones con valentía. Yo he visto cómo durante muchísimo tiempo se ha venido hablando de la movilidad y, cuando hay que tomar decisiones, se echan para atrás o no exponen lo que defienden por miedo a», empezó el regidor local. «Uno tiene que tener ideas claras y el riesgo de poder equivocarse, pero somos gestores de lo público», prosiguió. A partir de ahí defendió la variante o desdoblamiento de la TF-5 entre Guamasa y Lora y Tamayo. Según dijo, «salva el suelo agrícola» y ha recibido «luz verde» de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. «Daría solución a atascos en horas punta y no tan punta», afirmó. También se detuvo en que la realización de ese proyecto permitiría la creación de un gran bulevar que posibilitaría soterrar la autopista del Norte a su paso por La Laguna, y aclaró que no está en contra del carril bus-VAO. «Me decían que no se ha escuchado a los vecinos de Guamasa, San Lázaro, Camino de La Villa... Abrimos un proceso de alegaciones. Fuimos contestando a cada una de ellas», indicó, y aseguró que los daños sobre viviendas serán menores de los inicialmente previstos. En concreto, y según lo expresado ayer por el regidor local, se ha pasado de casi 200 viviendas afectadas a dos decenas. Además, incidió en que se va a trabajar en el subsuelo.

«Otros municipios nos están preguntando por lo que hemos hecho frente a la crisis económica»

Crisis económica

«La pandemia todos hemos querido borrarla de nuestra memoria. Fue una etapa muy convulsa. Nunca voy a olvidar el primer día», rememoró Luis Yeray Gutiérrez. Según expuso, era «importante cambiar las tornas», lo que los llevó a contactar con el sector empresarial y con sectores que «lo estaban pasando mal» para «saber cómo se sentían». «Activamos una partida del Ayuntamiento de tres millones de euros para dotar de subvenciones directas», comentó, antes de poner de relieve que La Laguna «es el municipio que más creación de empleo tiene de toda Canarias». En su opinión, lo anterior responde a que han «apostado por los empresarios». Y manifestó: «Fuimos a hablar con todo tipo de empresarios para conocer sus demandas. Hemos cambiado esa idea trasnochada de crear políticas que después nadie asume como propias. Es la única salida que tiene ahora mismo esta sociedad. Sin ambages lo digo». Tal es así, aseveró el alcalde, que otros municipios se están poniendo en contacto con el Consistorio lagunero por su proceder en este ámbito: «Nos están llamando y diciendo que cuáles son las acciones que hemos hecho y con qué herramientas hemos contado durante todo este tiempo».

Dique de Bajamar

El último de los puntos abordados por Gutiérrez en el acto fue el dique de Bajamar, uno de los «logros» del mandato. Señaló que la costa lagunera «es un potencial por descubrir del municipio». E indicó: «Cuando se va a San Juanito y se mira esas montañas y ese paisaje salvaje, invita a reflexionar con uno mismo». En ese punto mostró su voluntad de realizar actuaciones en ese entorno para su potenciación como «atractivo».

«Lo que hago hoy como alcalde aquí es escenificar que todavía se puede confiar en los políticos»

Túnel de La Gorgolana

El alcalde también abordó la situación del túnel entre La Laguna y Tegueste. Antes de que comenzara el acto, en declaraciones a los medios, incorporó en un balance rápido esta obra, cuyo objetivo es conectar la Comarca Nordeste y el resto de La Laguna salvando el embotellamiento de la zona de Las Canteras. «Ya tiene los informes positivos del Área de Medio Ambiente», expresó.

Nombramiento de Julio Cruz

En esa intervención previa ante los medios, el líder de los socialistas laguneros insistió en la legalidad del nombramiento del director del Área de Presidencia y Planificación, Julio Cruz, por la que se han abierto diligencias judiciales. Según dijo en velada alusión a Coalición Canaria, «un grupo de la oposición» está «judicializando» la política, y criticó que la «única intención» es «menoscabar la imagen de este alcalde». Asimismo, afirmó que Cruz tiene un «currículum amplio» y una «dilatada trayectoria en la Función Pública». Y añadió: «Decían ayer que al alcalde de La Laguna le habían abierto unas investigaciones. No es cierto; rotundamente falso. El Ayuntamiento ha recibido esa petición por parte del juzgado, que lo único que ha dicho es que se informe sobre los procesos administrativos que se han realizado para que este director del Área de Presidencia esté realizando sus funciones dentro del Consistorio».