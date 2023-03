50 asociaciones exigen la paralización del nuevo Reglamento de Participación

Tres federaciones de entidades ciudadanas de La Laguna, «en nombre de más de 50 asociaciones», piden al Ayuntamiento que detenga el proceso para aprobar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y que no se lleve el texto al pleno del 13 de abril. Según apuntan, han detectado numerosas deficiencias en el documento, y alegan que, pese a un acuerdo alcanzado para mejorarlo, solo les han dado un día para plantear las modificaciones. Así las cosas, el borrador queda en una delicada situación, sobre todo si se atiende a que la concejala de Participación, Yaiza López Landi, optó a comienzos de mandato por iniciar de cero el proceso ante las diferencias de criterio existentes entre los colectivos vecinales.

El principal escollo era una especie de enmienda a la totalidad de la Federación Los Menceyes. Ahora, en cambio, el descontento es global. Y es que el escrito presentado para frenar el proceso lleva la firma de Justo Reyes, de la Federación de Asociaciones Vecinales Aguere (FAV Aguere); Moisés Afonso, de la Federación Unión Verdeña, y Bruno Santana, de la mencionada Federación de Asociaciones Los Menceyes. Estos recuerdan en la comunicación que hubo un acuerdo para plantear propuestas de mejora después de que en una reunión el 21 de marzo, en la que se les presentó el texto, se detectasen diversos problemas en este.

«En dicha reunión, tanto nosotros como otros vecinos y representantes de varias entidades allí presentes manifestamos que se habían detectado bastantes contradicciones en varios de sus artículos», empieza la argumentación, en la que también afirman que se han eliminado más de 30 páginas de dicha propuesta sin que ellos conozcan el porqué, que algunos conceptos no se adecuan a la ley, que no se tuvo en cuenta que La Laguna está acogida a la Ley de Grandes Ciudades, que elementos del articulado no son «los correctos» y que otras obligaciones legales no se contemplan, que no se había «definido ni recogido» la «descentralización y desconcentración administrativas» con respecto a los distritos del municipio, que muchas de las alegaciones y propuestas planteadas no se han incorporado «sin dar ninguna explicación de las razones», que no se tiene en cuenta la inclusión del Foro Económico y Social...

Según lamentan la FAV Aguere, la Federación Unión Verdeña y Los Menceyes, recibieron un correo del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna en el que se les daba «solo un poco más de un día para presentar las propuestas, correcciones y alegaciones».