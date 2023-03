Las procesiones han vuelto otra Semana Santa a las calles laguneras. El Cristo del Rescate, un paso que desfila desde la parroquia de La Concepción, y el de Burgos, desde la Catedral, abrieron ayer en la Ciudad de los Adelantados esta tradición religiosa, que vivirá sus días grandes a partir del próximo fin de semana. Esta edición llega después de otra que estuvo marcada por ser la del regreso tras la pandemia. Así es que este año supone una oportunidad para que esta celebración se vuelva a mostrar en todo su esplendor en Aguere.

Este domingo los actos dieron comienzo con una celebración eucarística en honor del Santísimo Cristo del Rescate, tras la que tuvo lugar la procesión. Durante la tarde le tocó el turno a la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta y del Cristo de Burgos. Fue la de este domingo una antesala de la sucesión de desfiles y actos religiosos que se desarrollarán a partir del próximo fin de semana, cuando La Laguna se envolverá de nuevo en los sonidos y olores que marcan cada año una de sus costumbres más identitarias. Es por ello, en vísperas de esas jornadas, que las cofradías ultiman los detalles para que sus pasos y hábitos estén completamente preparados.

«Está viva, muy viva», expresa sobre la Semana Santa Juan Antonio Pérez, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna, un órgano con funciones fundamentalmente de carácter organizativo. Médico de profesión, dirige la entidad desde el pasado año, aunque ya había estado al frente de ella en una anterior etapa. Al ser preguntado sobre los actos, enumera celebraciones, retiros, viacrucis, charlas cuaresmales, exposiciones de fotografía y escultura, conciertos, una recogida de alimentos, donación de sangre y hasta un matasellos conmemorativo del 70 aniversario de la JHC. «Está siendo un tiempo de trabajo intenso y lleno de ilusión para poder preparar una Semana Santa que nos ayude a vivir con intensidad los misterios de nuestra fe», expone el representante cofrade.

El pistoletazo de salida lo dio el pasado jueves Pedro López, expresidente de la Junta de Hermandades y también médico, con un pregón en el que recorrió algunas vivencias personales y realizó consideraciones diversas en torno a la fe. Reivindicó, además, la importancia de contar con un museo cofrade en el que puedan ser mostrados los pasos y enseres de las cofradías, una sede para la JHC y una escultura dedicada a estos colectivos religiosos. Antes de que López anunciase la Semana Santa, había sido presentado el cartel y el programa de actos, que están protagonizados en esta edición por una pintura de Hugo Pitti sobre Nuestra Señora de los Dolores de la parroquia de La Concepción, la imagen conocida como La Predilecta.

¿Cómo está ahora mismo la Semana Santa de La Laguna? ¿En qué medida cuenta con participantes? «La pandemia y la propia sociedad han influido en la participación, pero tenemos claro que el número no lo es todo. A veces no es ver la cantidad de cofrades que participan, sino que los que se hagan presentes sean partícipes de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, epicentro de la vida cristiana y que con su testimonio sean capaces de evangelizar», manifiesta Juan Antonio Pérez.

La Semana Santa de La Laguna ha sido considerada a través de los tiempos la más importante de Canarias o, al menos, una de las principales. «Partiendo de que la Semana Santa es una conmemoración que es igual en cualquier lugar en el que nos encontremos, es, sin duda, el entorno de cada ciudad y pueblo, la cultura y hasta el clima lo que las hace diferentes», plantea Pérez cuando se le pide su opinión sobre este aspecto. Y prosigue: «En La Laguna nos encontramos con un entorno único que propicia un recogimiento especial, iglesias que llaman a la reflexión, unos pasos procesionales con una imaginería y orfebrería legado de siglos...».

Cinco citas a tener en cuenta

El programa de actos hasta el Domingo de Resurrección es muy amplio, si bien es cierto que a partir de la tarde del Jueves Santo tienen lugar algunas de las procesiones y actos más concurridos. Probablemente las cinco grandes citas de la Semana Santa lagunera sean la mañana del Domingo de Ramos, con la procesión de palmos y olivos y la de la Burrita; la visita a los monumentos –composiciones de arte efímero creadas a modo de tributo a Dios– en la tarde del Jueves Santo; la Procesión de Madrugada, en la que sale en procesión el Cristo de La Laguna y que está considerada una de las de mayor tradición; la Magna, en la que desfilan la mayoría de pasos que lo hacen individualmente en los días previos, y la del Silencio, marcada por las calles a oscuras y en la que el Señor Difunto es cargado a hombros.

«Podemos destacar el gran número de desfiles procesionales que cada día salen por las calles de nuestra ciudad y, sobre todo, las solemnes procesiones Magna y del Silencio, el Viernes Santo, que reúne a todas las cofradías y hermandades, haciendo de San Cristóbal de La Laguna un espacio de espiritualidad y de arte vivo», apunta Juan Antonio Pérez, antes de indicar que a cada uno «le puede llamar la atención e impactarle algo distinto». Y completa: «Por eso invito a venir y participar de nuestras celebraciones, a ver y a interiorizar». Otro de los aspectos en los que se detiene es en el «trabajo y dedicación desinteresada de los hermanos y cofrades».

Uno de los puntos de controversia de la Semana Santa lagunera se encuentra en el plano estilístico. La fuerza de las procesiones que se celebran en Andalucía y, en particular, en Sevilla ha ido influyendo en las hermandades de La Laguna. «Nosotros tenemos una identidad propia en cuanto a la religiosidad y a la cultura», considera Pérez. «Desde siempre, si algo ha caracterizado a Canarias es la confluencia de las distintas culturas que han arribado a nuestras islas, y es ello lo que nos da esa singularidad que no ocurre en el resto del Estado», indica. «Por ello, el conjugar hermandades de inspiración andaluzas con las nuestras es una forma también de enriquecer nuestra Semana Santa. No obstante, estos matices no serán en ningún momento motivo de división», afirma.