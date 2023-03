La Laguna reconoce al pintor Manolo Sánchez y al profesor José Gómez Soliño

La Laguna rindió este lunes un tributo a pintor Manolo Sánchez y al profesor José Gómez Soliño, a los que nombró hijos adoptivos. El acto se desarrolló en el Salón de Plenos y en el caso de Sánchez tuvo lugar a título póstumo, tras haber fallecido en febrero. «En realidad, José Gómez Soliño y Manolo Sánchez hace tiempo que son laguneros de pleno derecho; han sido adoptados por La Laguna como sus hijos, y este acto lo que hace es oficializar esa relación filial, que tanto define a nuestra ciudad a la hora de acoger como propios a quienes vienen desde otras latitudes», indicó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, durante la cita.

Gómez Soliño, natural de Oviedo, recordó en su intervención su llegada a Tenerife en 1973 para cumplir el servicio militar. Muy pronto conocería a la que se convertiría en su mujer, lagunera, quien lo invitó a conocer la ciudad el día de la Romería de San Benito. «Me encontré en primer lugar con un tipo de ciudad desconocido para mí: calles rectas, sin semáforos, y ese día también sin tráfico, por las que se podía pasear despreocupadamente. Casas mayoritariamente de dos plantas, con fachadas multicolores, ventanas de guillotina, y zaguanes por los que se dejaban entrever patios interiores con abundancia de madera. También una vegetación a la que no estaba acostumbrado. (…) Por si eso fuera poco, la ciudad estaba ese día inundada por grupos de personas con aires de fiesta, que vestían el atuendo tradicional, y marchaban en dirección a la parte norte de la ciudad», relató.

«Llegué a la conclusión, que después el tiempo fue confirmando, de que los canarios son un pueblo muy sociable, amable y amigable (…) En las semanas que siguieron a aquella fiesta fui descubriendo otros atractivos no menos importantes de la ciudad. Descubrí por ejemplo que a los altos valores patrimoniales que la adornan, La Laguna añade un no menos destacable entorno natural», explicó, antes de añadir que también descubrió «que la ciudad contaba con una red de relevantes instituciones culturales».

El actual director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (Rseapt) expresó: «Pero sobre todo fui dándome cuenta de que La Laguna es una ciudad a escala humana. Les confieso que a mí la mayoría de las ciudades que conozco me abruman, me agobian, me agotan. (…) Aquí, por el contrario, encontré una ciudad con un ritmo de vida más pausado, con un fuerte sentido comunitario, y con un entorno natural que invita a los paseos meditativos y a la comunión del ser humano con la naturaleza. Y eso, amigas y amigos, refuerza nuestra salud, mental y física, y añade años a nuestras vidas», aseguró.

Recuerdo a Manolo Sánchez

En nombre de Manolo Sánchez intervino Cecilia Álvarez, amiga de la familia, quien dirigió su discurso al propio homenajeado. «No se trata de un nombramiento póstumo, solo es póstuma la fecha en que se te otorga dicho reconocimiento», expresó. También puso de relieve que el pintor «vivió con gran ilusión la noticia de que iba a ser nombrado Hijo Adoptivo de La Laguna y contaba los días (…) para que llegara este momento que hoy festejamos por él y para él».

«Aunque Manolo Sánchez nació en Santa Cruz de Tenerife, allá por 1930, su vida transcurrió entre las entrañables calles laguneras, entre sus rincones, entre su gente, entre la humedad de su aire y el calor de su hospitalidad. Fue Manolo Sánchez un incansable pintor de sus costumbres ancestrales, un verdadero cronista de esta ciudad, guiado por su pluma y sus pinceles, por el color negro de sus dibujos y el colorido pastel de sus acuarelas», expuso.

«Casas y edificios con historia, nuestros conventos de clausura, calles y callejones, tejados, balcones, personas anónimas a las que inmortalizó en sus variados quehaceres de su vida cotidiana», indicó Álvarez sobre las temáticas en torno a las que giró la obra de Manolo Sánchez.