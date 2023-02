Coalición exige a los denunciantes del ‘caso Grúas’ que dimitan tras su archivo

Coalición Canaria (CC) de La Laguna pidió ayer a los denunciantes del caso Grúas que, «por coherencia con sus palabras durante todo este penoso y largo proceso, dimitan de sus cargos públicos, tal y como ellos pidieron a los imputados, que ahora han quedado absueltos». Esto se produce tras la sentencia de la Audiencia Provincial archivando este procedimiento judicial.

«No se puede obviar el escarnio público y el injusto juicio paralelo que provocaron durante años los denunciantes, hoy concejales que ocupan cargos en el Gobierno lagunero, sobre compañeros del partido: Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, junto con funcionarios del Ayuntamiento», expresó la formación nacionalista en una nota de prensa.

«Pero, pese a las maliciosas intenciones de los denunciantes, empecinados en hablar de actos delictivos, hay que recordar que el propio auto del Tribunal Supremo dice que la Sala constata la ausencia, no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse, donde no se deja lugar a dudas, por su contundencia, de la ausencia de delito alguno», destacó CC. «Además de decretar el archivo de la causa por no ser aquellos constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación inicialmente imputados», añadió.

Sin embargo, frente a esta sentencia y la que ha sido dictada por la Audiencia Provincial, «los concejales Santiago Pérez y Rubens Ascanio han seguido insistiendo en vano y señalando a compañeros que son inocentes». Y prosiguieron los nacionalistas: «Por todo ello, ahora tocaría que quienes lanzaron mentiras, afirmaciones sin fundamento, acusaciones interesadas políticamente y pidieron la dimisión de los compañeros absueltos tengan la mínima decencia de dimitir y dejar de empañar la actividad política con sus infundios y mentiras».

«Coalición Canaria La Laguna nunca ha tenido dudas sobre la honestidad de los compañeros, y que sus acciones fueron ajustadas a derecho para garantizar el servicio esencial de las grúas en La Laguna, frente a la evidente persecución política y judicialización de un expediente administrativo con el objetivo de destruir y dañar al adversario político», indica.

Más en detalle, este pronunciamiento de CC llega después de que la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva la parte del caso Grúas que afecta al exalcalde de La Laguna por Coalición Canaria, José Alberto Díaz, al que fuera concejal Antonio Pérez-Godiño (CC) y a la técnico de Seguridad Rosario Hernández.

Es la tercera vez que un órgano judicial declara el sobreseimiento de las investigaciones a Díaz, Pérez-Godiño y Hernández. En todos los casos, los jueces rechazaron que cometieran los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante su participación en la privatización, aprobada en 2004, del servicio de recogida de vehículos en el municipio lagunero. Los actos por los que fueron denunciados ocurrieron durante la etapa de los dos primeros en el gobierno local.