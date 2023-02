Elsa Ávila abandona el PP y baraja continuar como edil no adscrita

La hasta ahora concejala del Partido Popular (PP) de La Laguna Elsa Ávila ha abandonado esta formación política y estudia si continuar como edil no adscrita o también dejar el acta. Así lo recoge un escrito dirigido por Ávila al PP, en el que sitúa como motivo de su decisión el descontento con el trato que ha recibido del partido.

Ávila informó el pasado viernes a los populares en ese documento, de siete puntos, que «en los próximos días» registraría en el Consistorio su renuncia como concejala del PP, y añade: «Dependiendo de las circunstancias que se me planteen como presidenta de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, pasaré a concejal no adscrito, para terminar mi trabajo los meses que quedan de mandato, o, si se me indica desde la Secretaría General del Pleno y desde Alcaldía que no podría seguir ostentando dicha presidencia, entregaré mi acta de concejal inmediatamente».

Ávila se da de baja de la formación conservadora descontenta con el trato recibido

Precisa en el referido texto enviado a la organización que, una vez que se le informe de esas circunstancias, comunicará «al Partido Popular si permanezco como concejal no adscrito para terminar mi trabajo como presidenta de la Comisión o si entrego mi acta».

«Confirmo y doy mi palabra de que jamás he atentado contra los intereses, imagen y valores del partido y de que jamás he utilizado mi cargo como concejal para otra cosa que no sea trabajar por los vecinos de La Laguna y el Partido Popular», expone en el escrito en el que presenta su baja. En otro de los puntos manifiesta: «Rechazo absolutamente todo aquello que hayan dicho de mí miembros del partido y que nunca ha sido contrastado ni hablado directamente conmigo».

Las razones de su marcha las plantea al final del texto. «Lamento profundamente lo que, bajo mi humilde punto de vista, ha sido un abandono, un desprecio y un apagón, de los dirigentes del partido hacia mí como militante y como cargo público», indica. Y completa: «No he recibido apoyo, escucha ni respeto a lo que yo he representado y represento. Lo que digo es con todo el respeto pero, también, con toda la rotundidad y convencimiento de que lo que expongo es absolutamente cierto».

Esta marcha se produce poco después de otra decisión destacada en la bancada conservadora: el otro edil de este partido, Manuel Gómez, renunció recientemente que a la Presidencia de la comisión que investiga los contratos menores del Consistorio.

En caso de que Elsa Ávila acabe optando por abandonar el Ayuntamiento lagunero, le siguen en la lista de los populares Benjamín Ramos, Pilar del Sagrario Simó y Susana Fernández.