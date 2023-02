Rifirrafe por el acceso a los decretos de los contratos menores

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas y Avante) y la oposición (CC, PP, Cs y el concejal no adscrito –Alfredo Gómez–) se enzarzaron ayer en un prolongado debate plenario sobre la transparencia y la legalidad de la contratación menor del Ayuntamiento. Fue un rifirrafe marcado por las versiones opuestas y por concluir en una decisión, que salió adelante con los votos del gobierno, para que no cambie el sistema que se aplica.

El encontronazo llega días después de conocerse un informe del secretario del Pleno en el que argumenta la nulidad radical de 228 contratos menores por más de 2,6 millones de euros, tras salir a la luz que tres socios han logrado 1,2 millones mediante 373 contratos recibidos 'a dedo' y firmados en este mandato, y mientras se investiga en el ámbito judicial el caso Laycas, que gira también en torno a las prácticas en contratación del Consistorio lagunero.

El choque de este jueves arrancó con una moción del portavoz de CC, Jonathan Domínguez, «por el derecho fundamental de acceso a la información de los concejales». Lamentó el edil que desde mayo de 2021 –tras la denuncia del caso Laycas– dejaron de incorporarse los decretos a las daciones de cuenta. Añadió que, «para dificultar mucho más el seguimiento», empezaron a recibir esas daciones en un listado de páginas escaneadas «y enviado a través de un PDF al revés».

Las acusaciones de Domínguez fueron negadas de plano por el portavoz del grupo socialista, Badel Albelo, que sostuvo que el proceder del gobierno se basa en la jurisprudencia, y agregó que es «rotundamente falso» que se haya cambiado el sistema. El edil leyó fragmentos de una sentencia que, entiende el gobierno, avala que no existe un derecho ilimitado a recibir copias de documentos.

«Que se diga que no se ha cambiado el sistema es absurdo», indicó Alfredo Gómez, antes de aseverar que previamente sí tenían los decretos que ahora demandan. El no adscrito lamentó que las formaciones del tripartito hayan pasado de criticar en su etapa en la oposición que no se les facilitaba la información a actuar de este otro modo. «Ahora entiendo el silencio de Rubens Ascanio y Unidas se Puede, y me da muchísima pena, porque han cometido fraccionamiento, ilegalidades con fondos públicos», denunció.

Además, Gómez apuntó que el Comisionado de Transparencia ha expresado que el Ayuntamiento lagunero ha vulnerado los derechos fundamentales de los concejales al no entregar la documentación, y se refirió a la falta de medios de la Intervención, que es el órgano encargado de la fiscalización del gasto económico municipal. «Si no se le dota de todos los medios personales para fiscalizar todo lo que hacen con el dinero que han movido, nunca va a haber un informe», dijo sobre un mecanismo que tildó de «opaco».

Juan Antonio Molina (Cs) y Manolo Gómez (PP) entraron solo parcialmente en el asunto. Tras las acusaciones recibidas y en la línea de un mensaje publicado la víspera en Facebook, el líder de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, realizó una cerrada defensa del gobierno. Ascanio destacó ayer que «los expedientes se han tramitado con fiscalización de conformidad de todos los órganos, también de la Intervención» y, desoyendo el informe emitido por el secretario, no dudó en afirmar que los contratos son «impolutos, impecables y legales plenamente».

«El que preside el pleno soy yo», atajó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, cuando Domínguez pidió que interviniese el secretario. «¡¿Hasta dónde puede llegar la soberbia para que concejales cuestionen a un habilitado nacional?!», se sorprendió Alfredo Gómez sobre la postura adoptada por el gobierno. «Estamos en un ayuntamiento donde no le dan los decretos ni al secretario, y eso es una animalada», opinó.

Santiago Pérez (PSOE y Avante) también dejó alguna afirmación llamativas avanzado el debate. «No se puede argumentar jurídicamente con brocha gorda», expresó en una intervención en torno a la nulidad de pleno derecho y en una aparente descalificación hacia el planteamiento jurídico del secretario. El veterano edil entregó un documento que pidió que fuese incorporado al acta de la sesión, y agregó: «Yo no quiero debatir jurídicamente aquí; el debate jurídico que haya de producirse será en los juzgados».

Brete para Participación

Una moción de Juan Antonio Molina (Cs) y Manuel Gómez (PP) sobre el Reglamento de Participación Ciudadana puso en un brete al gobierno local y, en particular, a la concejala del área, Yaiza López (PSOE). El debate recordó que, transcurridos más de tres años y medio de mandato, el nuevo texto sigue sin ser aprobado. Su redacción se inició tras optar la Concejalía de Participación por tumbar un borrador previamente elaborado. Tomaron la palabra los dirigentes vecinales Francisco Barreto y Justo Reyes, que insistieron en una queja habitual del movimiento vecinal durante el mandato: que no se les escucha, ni se les atiende, ni se les responde a sus escritos. López defendió su gestión y expresó que no iba a «entrar a debatir el sentir de asociaciones». | D.R.