Media vida de presidente del Orfeón

El Orfeón La Paz de La Laguna vivía en 1989 un momento complejo. Al parecer, aquel fue uno de los períodos en los que la entidad estuvo más cerca del cierre. Se celebró entonces una asamblea general de socios a la que concurrían dos propuestas para intentar enderezar el rumbo de la institución. Y, comenzado el recuento, los votos empezaron a señalar otro nombre que no era el de ninguno de los dos candidatos. Uno de ellos obtuvo 14 apoyos; el otro, 8, y el tercero, el que no se había presentado, 88. Ese último era Esteban Afonso, a la postre presidente orfeonista durante casi 33 años, desde aquel proceso electoral hasta principios de 2021.

El Orfeón, actualmente liderado por Julián Brito, le rindió un tributo el pasado jueves en el transcurso del acto de conmemoración del 105 aniversario de la entidad. Antes de que se procediese a la proyección del documental Orfeón La Paz: 100 años de historia se desarrolló el homenaje a Afonso, que considera «una alegría» la distinción recibida, y pone de relieve el papel de quienes trabajaron junto a él. «Gracias a ellos se hizo lo que se hizo y el Orfeón siguió vivo», expresa.

Esteban Afonso nació en noviembre de 1952. A los doce años empezó a trabajar en el desaparecido Supermercado Méndez, en la actual ubicación del Servicio de Atención Ciudadana de la calle San Agustín. «Trabajaba y estudiaba por la noche», detalla. Allí se desarrolló su vida profesional durante 18 años, hasta los 30, cuando creó su empresa, Esxco, formada por las dos letras iniciales de su nombre y el de su mujer, Conchi.

Antes, a la edad de 14 años, se había hecho socio del Orfeón y fundó la Murga Los Zipi Zape. Y ya en la veintena, y en la temporada 1973-1974, se puso al frente del Juventud Laguna, «el decano del baloncesto en Canarias». «El equipo iba a desaparecer y nos reunimos varias personas, incluido Pepe Cabrera, para tratar de sacarlo adelante», apunta. Y hasta hoy. Ha sido presidente ininterrumpidamente durante medio siglo.

El capítulo de presidente del Orfeón vino posteriormente. «La sociedad había tenido momentos complicados. Incluso hubo un problema con el coro, que hasta llegó a ensayar en la Catedral; presentaron un voto de censura, y se creó una comisión para llevar las elecciones a buen término», explica. Corría el año 1989. Y, llegada la votación, se alzó con esa victoria sin haberse presentado. Ahora bien, Afonso tampoco se lo llevó complemente de sopetón. Tenía alguna pista. «Por la mañana acudí a una visita por temas de baloncesto al Ayuntamiento de La Laguna, en el que estaba Elfidio Alonso de alcalde, y a la que fue conmigo Amadeo Bruno, que era entonces vicepresidente en el Juventud Laguna. Elfidio me dijo: ‘¿Qué? ¿Vas a ser presidente del Orfeón?’», rememora. También, según señala, existía un runrún entre el lagunerismo profundo que hacía que aquella posibilidad no fuese descartable.

Afonso se muestra satisfecho del nivel musical alcanzado por el Orfeón y de los galardones logrados

Al echar la vista atrás pone de relieve «la altura que el Orfeón alcanzó musicalmente» y que visitaron «todo el Archipiélago, la Península y el extranjero». Y remacha: «Creo que hicimos una buena labor». Asimismo, se detiene en que la sociedad cuenta con la rondalla «más galardonada del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife» y en que nombres propios de la lírica han pasado por la entidad. «Cogimos el Orfeón con una deuda importante, que estaba a punto de cerrarse, y, cuando terminé en el cargo, estaba en positivo», celebra. También se refiere a los actos que se implantaron o se mantuvieron, como la Exaltación a la Mujer Canaria, los Reyes Magos o el Festival Manuel Hernández.

«Mi gran decepción es que no pudimos lograr la obra de remodelar el Orfeón. Teníamos los planos y todo y no se fraguó», lamenta. El motivo, dice, fue la falta de apoyo institucional, aunque agradece la implicación que tuvieron los por entonces presidentes insular y regional, Carlos Alonso y Fernando Clavijo, respectivamente. «Yo le digo a la nueva directiva que sigan luchando para que la obra se lleve a buen término», expone.

Hoy, a sus 70 años, no se aburre. «Yo sigo siendo socio del Orfeón y, cuando puedo echarles una mano y me lo piden, les sigo ayudando», manifiesta sobre esa entidad que dirigió durante más de 30 años. Permanece en las citadas tareas baloncestísticas en el Juventud Laguna y al frente de otro colectivo con tradición: la Hermandad del Padre Anchieta. «Yo soy lagunero al 100%, tranquilo, humilde y echo una mano donde me llaman y puedo», sintetiza.