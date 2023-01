Manuel Gómez renuncia a la Presidencia de la comisión de los contratos menores de La Laguna

El presidente de la Comisión Plenaria de Investigación de Contratos Menores 2011-2021 del Ayuntamiento de La Laguna, Manuel Gómez (PP), ha presentado su renuncia a esa responsabilidad. Así lo confirmó este lunes el concejal, que dijo haber tomado la decisión molesto por el movimiento realizado por miembros del órgano al dirigir un escrito sobre expedientes al secretario general del Pleno y ante el informe emitido después por este. «Yo creo que ahí se han saltado los pasos que la comisión debía tener», lamentó.

«Ahora el presidente es el alcalde y el secretario vuelve a ser el secretario del Pleno, que delegará funciones en otro o no», detalló Gómez. El cambio de secretario del órgano de investigación se produce después de que ese funcionario también haya renunciado, según afirmó el líder del PP de La Laguna. «Mi intención siempre ha sido terminar esta comisión y tener un informe en el mes de abril, y por eso habíamos pedido un plazo de cuatro meses más, y nos daba tiempo de estudiar todos los expedientes que se han ido solicitando», señaló.

Para entender el camino de esta comisión hay que retroceder hasta mayo de 2021, cuando se conoció que el hoy concejal no adscrito, Alfredo Gómez, había formulado una denuncia sobre presuntas ilegalidades de contratos suscritos por el Consistorio, el denominado caso Laycas. La reacción del grupo de gobierno fue la de enviar un comunicado en el que, entre otros aspectos, anunció que en el siguiente pleno se propondría la constitución de una comisión especial de investigación de contratos. Y ese es el órgano que hasta ahora ha presidido Manuel Gómez.

El también portavoz del PP indicó que la labor ha sido «complicada» por el amplio período de estudio (2011-2021) y que el problema mayor llegó al comprobar que miembros de la Comisión se habían dirigido al secretario del Pleno a cuenta de unos expedientes que ya eran objeto de trabajo del referido órgano. «Yo tengo delegadas las competencias por parte del alcalde y el secretario de la Comisión las tiene por el secretario del Pleno. Entonces vemos que son los mismos expedientes y él [el secretario del Pleno] emite un informe, y ese informe ellos lo pueden pedir, pero yo creo que no es la forma porque nosotros ya estamos estudiando este tema», consideró. Alude, en concreto, al documento en el que el funcionario denuncia fraccionamiento de contratos.

«Aparte de molestarme, porque yo no tenía conocimiento alguno, es saltarnos el protocolo de la Comisión. ¿La Comisión qué va a decir ahora? ¿Qué vamos nosotros a sacar en conclusión? Nada. Está condicionado por un informe del secretario. Yo creo que el secretario tenía que haberlo puesto en conocimiento del secretario de la Comisión o, en su caso, en el mío», expresó. «No digo que no sea lo correcto lo que dice», matizó, pero añadió que, sea como fuere, ya ha condicionado el pronunciamiento del órgano.

Preguntado por los contratos, Gómez mantuvo que él no es «nadie» para «dar un juicio de valor». Y prosiguió: «Una cosa es lo que yo opine y otra es lo que se acuerde en esa comisión. He sido totalmente imparcial; no he ido a pedir ningún expediente porque el presidente no ha de ser parte, sino gestionar la Comisión».